Gyökeres visszacsúszott, Szalah továbbra is vezet Haaland előtt az Aranycipő-versenyben

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2025.01.21. 12:15
Haaland és Gyökeres közelít, de még Szalah vezeti az Aranycipő-versenyt
A Liverpool egyiptomi világklasszisa kétpontnyit őrzött meg az előnyéből.
ESM, ARANYCIPŐ 2024–2025
A JANUÁR 27-I ÁLLÁS
1. Mohamed Szalah (Liverpool) 19x2 = 38
2. Erling Braut Haaland (Manchester City) 18x2 = 36
3. Alexander Isak (Newcastle United) 17x2 = 34
Harry Kane (Bayern München) 17x2 = 34
Robert Lewandowski (Barcelona) 17x2 = 34
6. Viktor Gyökeres (Sporting) 22x1,5 = 33
7. Mateo Retegui (Atalanta) 16x2 = 32
8. Omar Marmus (Eintracht Frankfurt/Manchester City) 15x2 = 30
Kylian Mbappé (Real Madrid) 15x2 = 30
10. Bryan Mbeumo (Brentford) 14x2 = 28
Cole Palmer (Chelsea) 14x2 = 28
Alex Tamm (Nõmme Kalju) 28x1 = 28
Chris Wood (Nottingham Forest) 14x2 = 28