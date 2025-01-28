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Gyökeres visszacsúszott, Szalah továbbra is vezet Haaland előtt az Aranycipő-versenyben

P. GY. B. P. GY. B.
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2025.01.28. 09:08
Gyökeres a hatodik helyre csúszott vissza az Aranycipő-versenyben (Fotó: Getty Images)
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Erling Haaland Mohamed Szalah Viktor Gyökeres
Gyökeres Viktor nem talált be a Sportingban, így Alexander Isak, Harry Kane és Robert Lewandowski is megelőzte őt, míg Mohamed Szalah megtartotta előnyét Erling Haalanddal szemben a 2024–2025-ös labdarúgóidény Aranycipő-versenyében. Íme, az Európa vezető sportlapjait – köztük a Nemzeti Sportot – tömörítő European Sports Media (ESM) legfrissebb rangsorának élcsoportja!

ESM, ARANYCIPŐ 2024–2025
A JANUÁR 27-I ÁLLÁS

1. Mohamed Szalah (Liverpool) 19x2 = 38
2. Erling Braut Haaland (Manchester City) 18x2 = 36
3. Alexander Isak (Newcastle United) 17x2 = 34
Harry Kane (Bayern München) 17x2 = 34
Robert Lewandowski (Barcelona) 17x2 = 34
6. Viktor Gyökeres (Sporting) 22x1,5 = 33
7. Mateo Retegui (Atalanta) 16x2 = 32
8. Omar Marmus (Eintracht Frankfurt/Manchester City) 15x2 = 30
Kylian Mbappé (Real Madrid) 15x2 = 30
10. Bryan Mbeumo (Brentford) 14x2 = 28
Cole Palmer (Chelsea) 14x2 = 28
Alex Tamm (Nõmme Kalju) 28x1 = 28
Chris Wood (Nottingham Forest) 14x2 = 28

 

Erling Haaland Mohamed Szalah Viktor Gyökeres
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