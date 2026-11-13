Ónodi-Jánoskúti hat gólt lőtt – kézilabdakörkép

2026.11.13. 23:29
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Ónodi-Jánoskúti Máté góljai is kellettek a Nimes győzelméhez (Fotó: USAM Nimes Gard/Facebook, archív)
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kézilabda kézilabdakörkép Ónodi-Jánoskúti Máté
A válogatott Ónodi-Jánoskúti Máté hat góllal járult hozzá az USAM Nimes Gard 37–32-es győzelméhez a Chambéry Savoie Mont Blanc HB otthonában a francia férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.

A liga honlapja szerint Hanusz Egon és Szeitl Erik is egyszer talált be a kieső helyen álló Cesson-Rennes-ben, amely otthon 37–29-re kikapott a Fenix Toulouse-tól.

A másodosztályban Merkovszki Pál 12 lövést védett a Pontault-Combault együttesében, amely 27–24-es vereséget szenvedett a Créteil otthonában.

Jánosi Tamás négy góljával a Tubos Aranda Villa de Aranda otthon 33–22-re verte a Viveros Herol BM Navát a spanyol férfiligában.

Pergel Andrej négy találattal járult hozzá a címvédő Dinamo Bucuresti 41–25-ös hazai sikeréhez az újonc CSO Teutonii Ghimbav ellen a román férfibajnokságban.

Fazekas Virág három találattal zárt a Sönderjyskében, amely hazai pályán 34–34-es döntetlent játszott a NordVestjysk Elite együttesével a dán női bajnokságban.

 

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