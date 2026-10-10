Haaland: Szoboszlainak hagynia kellett volna, hogy gólt szerezzek

Február 8-án a Liverpool hazai pályán csapott össze a Manchester Cityvel, és bár Szoboszlai Dominik góljával a 74. percben előnybe került, a hajrában Bernardo Silva egyenlített, majd Erling Haaland a ráadásban megszerezte a győztes gólt is.



A norvég klasszis ezután szerezhetett volna egy újabb találatot is, ám Szoboszlai Dominik gólhelyzetben visszarántotta őt. A magyar válogatott csapatkapitány piros lapot kapott az esetért. A két csapat vasárnapi rangadója előtt Haaland felidézte az esetet.



„Jól emlékszem a meccsre, valamint az említett szituációra. Nem kellett volna visszahúznia. Csak hagynia kellett volna, hogy menjek és gólt szerezzek, az lett volna a legjobb.”



És hogy mit mondott a magyar játékosnak az eset után?



„Azt, hogy hagynia kellett volna gólt szerezni. Meg hogy gyorsabb voltam, mint ő, ez jól látszott. Igen, ez egy mókás szituáció volt. A vége egész őrültre sikeredett, de a mi részünkről nagyszerűen végződött.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

Vasárnap, 17.30: Liverpool FC–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!