Nemzeti Sportrádió

Haaland: Szoboszlainak hagynia kellett volna, hogy gólt szerezzek

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.10. 11:23
A magyar játékos kiállításával zárult a Szoboszlai–Haaland párharc (Fotó: Getty Images)
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Erling Haaland Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Manchester City
Vasárnap rendezik a Liverpool FC–Manchester City rangadót az angol labdarúgó-bajnokságban (Premier League), és Erling Haaland felidézte a februári mérkőzésükről azt az esetet, ami után Szoboszlai Dominikot kiállították.

Február 8-án a Liverpool hazai pályán csapott össze a Manchester Cityvel, és bár Szoboszlai Dominik góljával a 74. percben előnybe került, a hajrában Bernardo Silva egyenlített, majd Erling Haaland a ráadásban megszerezte a győztes gólt is.

A norvég klasszis ezután szerezhetett volna egy újabb találatot is, ám Szoboszlai Dominik gólhelyzetben visszarántotta őt. A magyar válogatott csapatkapitány piros lapot kapott az esetért. A két csapat vasárnapi rangadója előtt Haaland felidézte az esetet.

„Jól emlékszem a meccsre, valamint az említett szituációra. Nem kellett volna visszahúznia. Csak hagynia kellett volna, hogy menjek és gólt szerezzek, az lett volna a legjobb.”

És hogy mit mondott a magyar játékosnak az eset után?

„Azt, hogy hagynia kellett volna gólt szerezni. Meg hogy gyorsabb voltam, mint ő, ez jól látszott. Igen, ez egy mókás szituáció volt. A vége egész őrültre sikeredett, de a mi részünkről nagyszerűen végződött.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
Vasárnap, 17.30: Liverpool FC–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

 

 

Erling Haaland Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Manchester City
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