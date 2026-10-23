Premier League: Haaland játszhat az Aston Villa ellen

Erling Haaland ott lehet az Aston Villa elleni szombati bajnokin. A nyolcgólos norvég sztárcsatár a múlt héten, az Ipswich ellen rúgást kapott a bokájára, így kedden, az AEK Athénnal szembeni Bajnokok Ligája-meccsen nem is lépett pályára.

Enzo Maresca, a City vezetőedzője a hétvégi, 8. forduló előtt azt mondta: Haaland „százszázalékosan bevethető”.

A manchesteri együttes remekül indította az idényt annak ellenére – vagy éppen amiatt –, hogy a klubot büntetés fenyegeti, mivel egy független bizottság bűnösnek találta a Premier League pénzügyi szabályainak kilenc kiíráson át tartó súlyos megsértésében. Maresca az első, aki hét győzelemmel indított egy évadot a PL-ben az után, hogy új klubnál vállalt munkát.

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

Október 24., szombat

13.30: Aston Villa–Manchester City (Tv: Spíler1)