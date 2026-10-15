Gólrekordot hozott a BL-alapszakasz második fordulója – statisztikák

A BL-alapszakasz 2. fordulójában a 18 mérkőzésen 78 gól esett, ami új rekord. A korábbi csúcsot az előző idény harmadik köre jelentette 71 góllal, míg a harmadik helyen a mostani szezon első fordulója áll 69 góllal. Az első két fordulóban tehát 147 gól született a 36 meccsen, ami 4.08-as gólátlagot jelentett, ami szintén rekord.

1 - The 2026/27 UEFA Champions League so far: ⚽ 147 goals scored in 36 matches (4.08 per game - highest average in tournament history so far) 📊 78 goals scored in 18 matches this week (all-time record for a single matchday) Festival. — OptaJoe (@OptaJoe) October 14, 2026

BODÖ/GLIMT–BORUSSIA DORTMUND

A Bodö/Glimtnek ez volt a hatodik hazai meccse az európai kupaporondon 2026-ban, a norvégok továbbra is hibátlanok. A hat meccs során legyőzték többek között a Manchester Cityt, az Intert és a Dortmundot is.

100% - Bodø/Glimt in European home matches in 2026: ✅ 3-1 v Manchester City ✅ 3-1 v Internazionale ✅ 3-0 v Sporting CP ✅ 3-2 v Union Saint-Gilloise ✅ 3-0 v NEC ✅ 1-0 v Borussia Dortmund Inhospitable. — OptaJoe (@OptaJoe) October 14, 2026

Bodö/Glimt (norvég)–Borussia Dortmund (német) 1–0 (Sjövold 52.)

ROMA–REAL MADRID

Donyell Malen a második félidőben rövid időn belül két gólt szerzett a Real Madrid ellen. A holland támadó januárban debütált a Romában, azóta 23 gólt szerzett. Az öt topligát vizsgálva csak Harry Kane (37) és Raphinha (24) szerzett többet.

23 - Since Donyell Malen's debut for Roma in January, only Harry Kane (37) and Raphinha (24) have scored more goals for a big-five European league side than the Dutchman (23). Revival. https://t.co/djg1bVTeli — OptaJoe (@OptaJoe) October 14, 2026

Kylian Mbappénak ez volt a 100. meccse a Bajnokok Ligájában. A világbajnok francia támadó 72 gólt szerzett a legrangosabb európai kupasorozatban, ennél csak Harry Kane (81) és Lionel Messi (77) szerzett többet első száz mérkőzése alatt.

REAL MADRID COMPLETE A MONSTER COMEBACK! FROM DOWN 1-3 TO UP 4-3! THE KINGS OF THE CHAMPIONS LEAGUE HAVE DONE IT AGAIN 👑 https://t.co/dznqv6JqUh — ESPN FC (@ESPNFC) October 14, 2026

A Real Madrid az olasz csapatok elleni legutóbbi 21 meccséből 19-et megnyert. 2024-ben a Milan, 2019-ben a Juventus győzött 3–1-re a spanyolok ellen.

Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol) 3–4 (De Roon 20., Malen 51., 58., ill. K. Mbappé 25., Espí 84., Endrick 86., Rüdiger 90+1.)

MANCHESTER CITY–PSG

A PSG az első félidőben három gólig jutott a Manchester City otthonában. A párizsiak az angol csapatok elleni legutóbbi tíz meccsükből nyolcat megnyertek két döntetlen mellett.

10 - PSG are now unbeaten in each of their last 10 UEFA Champions League matches against English opponents (W8 D2). Conquering. https://t.co/oucYZj0Fft — OptaJoe (@OptaJoe) October 14, 2026

A Manchester City legutóbb 2012 januárjában, a Manchester United elleni FA-kupa mérkőzésen állt háromgólos hátrányban a félidőben hazai pályán. A PSG első és második gólja között mindössze 99 másodperc telt el. A második félidőben Erling Haaland duplázott, így már 38 BL-gólnál jár a Manchester City színeiben, ami új klubrekord. A norvég Sergio Aguerót (36) előzte meg. A Manchester City 21 lövést eresztett meg a párizsi kapura a második félidőben, a 2003–2004-es idény óta ez a legtöbb a PSG történelmében. Haaland teljes karrierje során már 60 BL-gólnál jár, ráadásul ő jutott el leggyorsabban eddig a mérföldkőig. A norvég Lionel Messit előzte meg, az argentinnak nyolcan mérkőzés kellett hatvan gólhoz, míg a norvég hatvan találkozó alatt lőtt hatvan gólt.

Két meccs után eddig csak a Real Madrid (2013–2014), a Bayern München (2019–2020) és Dortmund (2024–2025) állt tíz góllal a BL-ben, hozzájuk csatlakozott a Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé legutóbbi hat BL-meccsén betalált, ezen időszak alatt kilenc gólt szerzett.

Manchester City (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 2–4 (Haaland 53., 75., ill. D. Doué 13., O. Dembélé 15., Vitinha 32., Akliouche 62.)

ASTON VILLA–FENERBAHCE

Az Aston Villa történelme során most először lőtt hat gólt az európai kupaporondon, továbbá ez volt a legnagyobb győzelmük nemzetközi mérkőzésen és Unai Emery irányítása alatt egyaránt. Korábban sose fordult elő, hogy egy csapat az első két BL-meccsének első félidejében három gólt szerezzen. Idén ez összejött az Aston Villának és a PSG-nek is.

6-0 - Aston Villa have recorded their biggest ever win in major European competition, and their biggest victory under manager Unai Emery across all competitions. Salute. — OptaJoe (@OptaJoe) October 14, 2026

A whoscored.com oldalon Nicholas Jackson tökéletes tízes értékelést kapott. Az idényben ő az ötödik játékos, aki maximális pontszámot kapott az oldalnál a BL-ben. Rajta kívül Bradley Barcola is tízest kapott szerdán.

The PERFECT 10.0 club in the #UCL grows to FIVE this season! ⭐️🪄 ◎ 10.0 - Lamine Yamal vs Feyenoord ◎ 10.0 - Ousmane Dembélé vs Slovan Bratislava ◎ 10.0 - Michael Olise vs Bodoe/Glimt ◎ 10.0 - Bradley Barcola vs LASK ◎ 10.0 - Nicolas Jackson vs Fenerbahce 🆕 We're only on Match Day 2?! 🤯 — WhoScored (@WhoScored) October 14, 2026

Aston Villa (angol)–Fenerbahce (török) 6–0 (Manzambi 12., N. Jackson 31., 39., Barkley 67., 72. – az elsőt 11-esből, Abraham 90.)

LASK– LIVERPOOL

Lewi Koumas lett a Liverpool történetének második U21-es játékosa, aki egy BL-meccsen gólt lő és gólpasszt is jegyez. Ez korábban csak Steven Gerrardnak sikerült. A vörösök klublegendájának 2001-ben a Dinamo Kijev ellen jött össze hasonló. Az angoloknál triplázott Bradley Barcola, akinek a 206. profi karrierjében lejátszott meccsén jött össze az első mesterhármas. Ő a 14. francia játékos, aki triplázott a BL-ben.

21 - Lewis Koumas is the second player aged 21 or younger to both score and assist a goal in a UEFA Champions League match for Liverpool, after Steven Gerrard against Dynamo Kyiv in October 2001 (also 21). Emulating. https://t.co/vmfSEaotQ9 — OptaJoe (@OptaJoe) October 14, 2026

A Liverpool 19 lövéssel próbálkozott az első félidőben. A 2003–2004-es idény óta senki nem jutott el ennyi lövésig idegenbeli BL-meccsen. A vörösök mindezt történelmük harmadik legfiatalabb kezdőcsapatával érték el.

Linzer ASK (osztrák)–Liverpool (angol) 3–6 (Ljubicic 63., Flecker 74., 78., ill. R. Araújo 22., Barcola 24., 37., 66., J. Frimpong 51., Koumas 72.)

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ, szerdai mérkőzések

Feyenoord (holland)–Como (olasz) 3–2 (Zechiel 20., Hadzs Mussza 52., R. Sánchez 82. – öngól, ill. A. Diao 18., Duvikasz 90+3.)

Linzer ASK (osztrák)–Liverpool FC (angol) 3–6 (Ljubicic 63., Flecker 74., 78., ill. R. Araújo 22., Barcola 24., 37., 66., J. Frimpong 51., Koumas 72.)

Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol) 3–4 (De Roon 20., Malen 51., 58., ill. K. Mbappé 25., Espí 84., Endrick 86., Rüdiger 90+1.)

Aston Villa (angol)–Fenerbahce (török) 6–0 (Manzambi 12., N. Jackson 31., 39., Barkley 67., 72. – az elsőt 11-esből, Abraham 90.)

Sahtar Doneck (ukrán)–AEK Athén (görög) 3–1 (Pedrinho 34., Tobias 80., Mendoza 86., ill. Majer 28.)

Bodö/Glimt (norvég)–Borussia Dortmund (német) 1–0 (Sjövold 52.)

Manchester City (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 2–4 (Haaland 53., 75., ill. D. Doué 13., O. Dembélé 15., Vitinha 32., Akliouche 62.)

Real Betis (spanyol)–Porto (portugál) 3–2 (Ezzalzuli 47., Cucho 74., Isco 84. – 11-esből, ill. Veiga 54., Samu 61.)

Slovan Bratislava (szlovák)–VfB Stuttgart (német) 0–3 (Undav 29., Cruz 65. – öngól, Demirovic 90.)