Nemzeti Sportrádió

„Tartsunk össze” – először szólalt meg Haaland a Manchester City ügyéről

2026.10.08. 19:52
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Fotó: Getty Images
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Erling Haaland Premier League Manchester City
Először szólalt meg az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester Cityt érintő vizsgálatról Erling Haaland, a csapat legnagyobb sztárja, aki szerint összefogásra van szükség a klubnál.

„Tartsunk össze, élvezzük ezt az utat és mosolyogjunk. Bármi is történjék az életben, mindig mosolyognunk kell. Szóval pozitívnak kell maradnunk, előre kell néznünk, és azon lennünk, hogy megnyerjük a mérkőzéseket, élvezzük a játékot” – nyilatkozta a Sky Sportsnak a norvég gólvágó, akire társaival vasárnap csúcsrangadó vár a Premier League-ben, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatához, a Liverpoolhoz látogatnak.

A gárdával kapcsolatban a Premier League honlapja múlt héten számolt be arról, hogy egy független bizottság megállapítása szerint az egyesület a 2009–2010-es és a 2017–2018-as szezon közötti időszakban számos kereskedelmi partnerével színlelt szerződéseket kötött, illetve más ilyen jellegű megállapodást is alkalmazott a klub bevételeinek mesterséges növelése, valamint költségeinek csökkentése érdekében. A City mindemellett a bizottság ítélete szerint valótlan adatokat tartalmazó beszámolókat nyújtott be, és eltitkolta pénzügyi helyzetének valós állapotát a könyvvizsgálók, valamint a sportág szabályozó szervei elől. A testület azt is közölte, hogy a manchesteri klub jelentős mértékben túllépte mind a Premier League, mind az európai szövetség (UEFA) által előírt költségkorlátokat, a PL vizsgálatakor pedig többször is megszegte a ligával szembeni együttműködési és jóhiszeműségi kötelezettségeit.

A testület a liga pénzügyi szabályainak kilenc szezonon át tartó súlyos megsértésével kapcsolatos összes vádpontban bűnösnek találta az emírségekbeli tulajdonban lévő klubot, amely fellebbezést nyújtott be.

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A fegyelmi bizottság szinte minden vádpontban vétkesnek találta a klubot a Premier League pénzügyi szabályainak szisztematikus megsértése miatt. A szankciók későbbre várhatók.

Premier League: az összes vádpontban bűnösnek találták a Manchester Cityt

A manchesteri klub válaszában leszögezte: az üggyel kapcsolatos összes álláspontját megcáfolhatatlan bizonyítékok támasztják alá.

 

 

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