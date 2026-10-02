Szoboszlai Dominik: Cristiano Ronaldo a példaképem; Modric a legkellemetlenebb ellenfél

Az interjúban a magyar válogatott csapatkapitánya elmondta, gyermekkorában ki volt az a labdarúgó, aki a legnagyobb hatással volt rá. „Cristiano Ronaldo volt a példaképem, ahogyan most is” – fogalmazott, s azt is elárulta, hogy a portugál szupersztár az, akivel a legjobban szeretne együtt játszani.

Annak ellenére, hogy Cristiano Ronaldo ellen is volt már alkalma pályára lépni, Szoboszlai Dominiknak saját bevallása szerint nem vele gyűlt meg a legjobban a baja. „A legkellemetlenebb ellenfél Luka Modric, és ez így is marad” – fogalmazott.

Arra a kérdésre, ki a legjobb játékos, akinek az oldalán futballozott, nem tudott csak egy nevet mondani. „A két legismertebb és legjobb labdarúgó, akivel eddig játszottam, Mo Szalah és Erling Haaland” – hangzott a felelet.

S hogy az Anfielden kívül melyik a legfélelmetesebb atmoszférájú stadion? „A Galatasarayé. Őrület volt, valami egészen más” – jelentette ki Szoboszlai Dominik.