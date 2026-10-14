Erling Haaland: Most kell összetartanunk

Mi vár a Cityre? – miközben az angol labdarúgás szerelmeseinek jelentős részét az foglalkoztatja, hogy milyen büntetést kap a Premier League pénzügyi szabályait megsértő manchesteri csapat, a játékosok teszik a dolgukat, és sorozatban nyerik a mérkőzéseket. Enzo Maresca együttese az Arsenal ellen 3–0-ra elveszített angol Szuperkupa-mérkőzéssel nyitotta az idényt, azóta viszont minden összecsapásán győzött. A hétvégén az ősz egyik legfontosabb rangadóján verte meg 3–0-ra a Liverpoolt az Anfieldben, és szemlátomást cseppet sem zavarta meg a játékosokat a klub körüli botrány. Erling Haaland sorozatban az ötödik bajnoki találkozóján volt eredményes, a BL-ben pedig a Porto elleni duplával nyitott, és önbizalomtól duzzadva készülhet a szerdai, PSG elleni BL-csatára.

„Ezekben az időkben különösen fontos, hogy mentálisan erősek maradjunk, és összetartsunk – idézte a klub hivatalos honlapja a norvég csatárt. – Azt kell tennünk, amihez értünk: jól futballozni és mérkőzéseket nyerni. Egy hosszú válogatott szünet után sosem egyszerű az első mérkőzés, ezért is vagyok büszke a Liverpool elleni teljesítményünkre.”

A 26 éves támadó a két csapat legutóbbi, tavaly januárban játszott mérkőzésén is betalált, mégis csalódottan hagyta el a pályát. Az első félidőben nem született gól, a másodikban pedig hiába vezetett két góllal a City Párizsban, a PSG 4–2-re nyert. Remélhetőleg ezúttal is hasonlóan fordulatos találkozót játszik a két együttes. Érdekesség, hogy a franciák akkori gólszerzői közül már Bradley Barcola és Goncalo Ramos is máshol futballozik, akárcsak a manchesteriek első gólját szerző Jack Grealish.

Gólerős futballistákból azonban ezúttal sem lesz hiány. A Citynél Haaland mellett a Liverpoolban csereként gólt szerző Jeremy Dokura, a nagyszerű formában játszó Rayan Cherkire vagy épp Antonio Semenyóra kell figyelni, a franciáknál pedig épp egy korábbi City-csatár jelentheti a legnagyobb veszélyt. Ferran Torres 2020 és 2022 között játszott a manchesteri kékeknél, 2021-ben bajnoki címet és Ligakupát nyert a csapattal. Sőt, abban az évadban a BL-ben döntőig menetelt a City, a spanyol csatár azonban jóformán a teljes egyenes kieséses szakaszt a kispadon ülte végig. Azóta nagyot fordult vele a világ. A Barcelonával nyert három spanyol bajnoki címet, eldöntötte az Argentína elleni vb-döntőt, és egyelőre Párizsban is brillírozik. Az eddigi hét tétmérkőzésen hét gólt szerzett, ebből hármat a Slovan elleni 6–1-es BL-kiütés alkalmával. Nagyot szólna, ha esetleg ő döntené el a szerda esti rangadót…

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

18.45: Feyenoord (holland)–Como (olasz) (Tv: RTL+)

18.45: Linzer ASK (osztrák)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Aston Villa (angol)–Fenerbahce (török) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+)

21.00: Manchester City (angol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Real Betis (spanyol)–Porto (portugál) (Tv: RTL+)

21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+)