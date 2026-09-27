Lesz-e végre Erling Haaland–Cristiano Ronaldo csata?

Még a világbajnokság előtt sem gondolták volna sokan, hogy a Norvégia–Portugália mérkőzésen a skandinávok számítanak esélyesnek, márpedig a két válogatott vasárnapi találkozója előtt ha nem is sokkal, ők kaptak kisebb oddsokat a mértékadó fogadóirodáktól. Jóllehet a hazai pálya is nyom a latban, az összképen sokkal inkább az változtatott, hogy a norvégoknál továbbra is gólveszélyes szupercsatár játszik, a 26 esztendős Erling Haaland, a portugáloknál pedig az évek óta egyre harmatosabb teljesítményre képes egykori klasszis, a 41 éves Cristiano Ronaldo a meghatározó figura.

Abszolút értéken – és szigorúan az eredményességet vizsgálva – nehéz összevetni a két játékos válogatottbeli szereplését, mert Ronaldo világrekordot jelentő 234 alkalommal szerepelt eddig a portugál nemzeti csapatban, ami több mint a négyszerese Haaland válogatottságszámának (56), és a góljai száma is több mint a kétszerese (146, illetve 64). Ez persze azt mutatja, hogy a meccs/gól arány sokkal jobb Haalandnál (utóbbinál 1.14, előbbinél 0.64), ám ez pillanatnyi érték, és aligha várható, hogy a fiatalabb csatár a következő tizenöt évben tartani tudja a tempót, és az sem szavatolható, hogy egyáltalán bírja majd addig a korig, amelyben Ronaldo most jár.

Éppen ezért érdemes párhuzamos idősíkon megvizsgálni kettejük teljesítményét, igaz, itt meg azt kell előre leszögezni, hogy a fiatal Cristiano Ronaldo nem befejező csatérként játszott. A kezdet mindkettőjüknél tinédzserkorra tehető: a portugál 18 évesen, hat hónaposan és 15 naposan mutatkozott be a nemzeti csapatban, míg a norvég 19 évesen, egy hónaposan 15 naposan. Utóbbi már a harmadik meccsén betalált, előbbi csak a nyolcadikon, ám Ronaldo ekkor 19 éves, négy hónapos és hét napos volt, Haaland pedig húszéves, egy hónapos és 14 napos, arról nem is beszélve, hogy a portugál élete első Eb-meccsén, a norvég pedig NL B-ligás találkozón volt eredményes.

Ha elindulunk ezen a vonalon, nagyobb hézagra bukkanhatunk, mert amíg a veterán harcos egyetlen nagy tornát sem hagyott ki, amióta felnőttválogatott (hat vb – mindegyiken szerzett gólt; öt Eb – 2016-ban megnyerte; két NL-négyes döntő – mindkettőn a magasba emelhette a trófeát), a Manchester City légiósa az idén nyáron játszott először csúcseseményen, 25 évesen, tíz hónaposan és 27 naposan két góllal és egy gólpasszal mutatkozott be a világbajnokságon. Sőt, neki már több találata van kieséses vb-szakaszban (három, illetve egy).

Az eredményességalapú összehasonlítás talán leginkább kézzelfogható adata, hogy mit mutatott fel Cristiano Ronaldo 26 évesen, két hónaposan és három naposan, amikor Haaland a dánok elleni minapi duplájával elérte az 56 válogatottság/64 gólt. Nos, 2011. április 8-án volt ennyi idős, és ekkor már nyolcvan válogatott mérkőzés volt a háta mögött, de csak 26 gól.

Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni, hogy a két klasszis még sohasem játszott egymás ellen – válogatott és klubszinten sem –, viszont amíg Haaland kirobbanthatatlan a norvég kezdőcsapatból, Ronaldo helyzete, főleg a walesiek elleni kevésbé jó csütörtöki teljesítménye után, ingataggá vált, és könnyen a kispadon kezdheti az oslói mérkőzést. Sőt az is benne van a pakliban, hogy nem áll be, és elmarad a várva várt nagy találkozás...

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18.00: Dánia–Wales, Koppenhága (Tv: Spíler1)

20.45: Norvégia–Portugália, Oslo (Tv: Spíler2)