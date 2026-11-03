Női labdarúgó Nemzetek Ligája: Szlovéniával, Törökországgal és Koszovóval egy csoportban a magyarok

A magyar női labdarúgó-válogatott Szlovéniával, Törökországgal és Koszovóval került egy csoportba a Nemzetek Ligája következő kiírásában.
A magyar női labdarúgó-válogatott Szlovéniával, Törökországgal és Koszovóval került azonos négyesbe a Nemzetek Ligája következő kiírásában. Nemzeti csapatunk a B-divízióba jutott vissza a közelmúltban, a sorozat következő találkozóit jövő tavasszal rendezik. Az 54 UEFA-tagország együttesei közül 16-an szerepelnek az A- és a B-divízióban is, míg a C-divíziót 22 válogatott alkotja.
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