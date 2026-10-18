Szavazás: hányadik helyen végez a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában?
Magyarország négy forduló után a 2. helyen áll a labdarúgó Nemzetek Ligája B-ligás csoportjában, és két mérkőzéssel a vége előtt akármelyik pozíciót megszerezheti. Olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak, hogy hányadik lesz Marco Rossi csapata?
A magyar válogatott négy forduló után hét ponttal a második helyen áll, egy ponttal lemaradva az északírektől, hárommal megelőzve Ukrajnát és öttel Grúziát.
November 14-én Grúziában folytatjuk a Nemzetek Ligáját, majd három nappal később Észak-Írországot fogadjuk.
SZAVAZÁS
Hányadik helyen végez a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában?
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