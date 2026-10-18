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NB I: Debrecen–Zalaegerszeg 1–0

Szavazás: hányadik helyen végez a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában?

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.18. 13:27
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Négy meccs után hét pontot gyűjtött a magyar válogatott (Fotó: Árvai Károly)
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Magyarország Nemzetek Ligája Marco Rossi szavazás
Magyarország négy forduló után a 2. helyen áll a labdarúgó Nemzetek Ligája B-ligás csoportjában, és két mérkőzéssel a vége előtt akármelyik pozíciót megszerezheti. Olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak, hogy hányadik lesz Marco Rossi csapata?

A magyar válogatott négy forduló után hét ponttal a második helyen áll, egy ponttal lemaradva az északírektől, hárommal megelőzve Ukrajnát és öttel Grúziát.

November 14-én Grúziában folytatjuk a Nemzetek Ligáját, majd három nappal később Észak-Írországot fogadjuk.
 

SZAVAZÁS

Hányadik helyen végez a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában?

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Magyarország Nemzetek Ligája Marco Rossi szavazás
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