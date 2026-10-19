Olvasóink 49 százaléka szerint a magyar válogatott csoportelsőként visszajut az A-ligába

A voksok 49 százaléka arra érkezett, hogy a mieink csoportelsőként feljutnak az elitbe, vagyis az A-ligába, amelyben ugye korábban két kiírásban is játszhattak. A szavazók 24 százaléka szerint a csapat csoportmásodikként elveszíti az osztályozót, és a B-ligában marad, 12 százalékuk úgy véli, osztályozón jut fel az A-ligába, 11 százalék a csoport harmadik helyét jövendöli, három százalék a legrosszabbra számít (negyedik hely, osztályzó, kiesés a C-ligába), egy százalék pedig arra, hogy bár negyedik lesz a gárda, az osztályozót megnyerve a B-ligában marad.