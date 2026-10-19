Nemzeti Sportrádió

Olvasóink 49 százaléka szerint a magyar válogatott csoportelsőként visszajut az A-ligába

K. J.K. J.
2026.10.19. 07:25
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A szavazók szerint az NL mostani kiírása után lesz ok az örömre (Fotó: Szabó Miklós)
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Nemzetek Ligája magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott Marco Rossi szavazás
Magyarország négy forduló után a 2. helyen áll a labdarúgó Nemzetek Ligájában, és két mérkőzéssel a vége előtt akármelyik pozíciót megszerezheti a B-ligában. Olvasóinktól azt kérdeztük, hányadik lesz Marco Rossi csapata, s a szavazók majdnem fele azt válaszolta, hogy a mieink csoportelsőként visszajutnak az A-ligába.

A voksok 49 százaléka arra érkezett, hogy a mieink csoportelsőként feljutnak az elitbe, vagyis az A-ligába, amelyben ugye korábban két kiírásban is játszhattak. A szavazók 24 százaléka szerint a csapat csoportmásodikként elveszíti az osztályozót, és a B-ligában marad, 12 százalékuk úgy véli, osztályozón jut fel az A-ligába, 11 százalék a csoport harmadik helyét jövendöli, három százalék a legrosszabbra számít (negyedik hely, osztályzó, kiesés a C-ligába), egy százalék pedig arra, hogy bár negyedik lesz a gárda, az osztályozót megnyerve a B-ligában marad.

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Nemzetek Ligája magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott Marco Rossi szavazás
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