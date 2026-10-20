Hétfőn kezdődik a jegyértékesítés az északírek elleni NL-meccsre

A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának keddi beszámolója szerint a vásárlás során ezúttal is előnyt élveznek az MLSZ Szurkolói Klubjának aranyszintes tagjai. Az értékesítés 10 órától kezdődik, az első két napon kizárólag az aranyszintes SZK-tagok vásárolhatnak belépőt, majd jövő szerdán 10 órától indul a többi SZK-tag elővásárlási időszaka, míg pénteken 10 órától nyílik meg minden regisztrált szurkoló számára a vásárlási lehetőség.
Az MLSZ felhívta a figyelmet arra, hogy a szövetséggel szemben egy felfüggesztett részleges stadionbezárási büntetés van érvényben, amelyet még a tavaly márciusi, törökök elleni összecsapás miatt kapott, ezért fegyelmezett szurkolást kér a drukkerektől.
A magyarok négy fordulót követően hét pontjukkal második helyen állnak a Nemzetek Ligája másodosztályt jelentő B-divíziós csoportban, eggyel vannak lemaradva a veretlenül éllovas északírektől. Ukrajna négy ponttal harmadik, Grúzia kettővel negyedik.
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
1. FORDULÓ
Szeptember 25., péntek
Grúzia–Észak-Írország 0–1
Magyarország–Ukrajna 0–1
2. FORDULÓ
Szeptember 28., hétfő
Grúzia–Ukrajna 0–0
Észak-Írország–Magyarország 0–0
3. FORDULÓ
Október 2., péntek
Magyarország–Grúzia 1–0
Ukrajna–Észak-Írország 0–3
4. FORDULÓ
Október 5., hétfő
Ukrajna–Magyarország 1–2
Észak-Írország–Grúzia 0–0
5. FORDULÓ
November 14., szombat
18.00: Grúzia–Magyarország
20.45: Észak-Írország–Ukrajna
6. FORDULÓ
November 17., kedd
20.45: Magyarország–Észak-Írország
20.45: Ukrajna–Grúzia