Hétfőn kezdődik a jegyértékesítés az északírek elleni NL-meccsre

A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának keddi beszámolója szerint a vásárlás során ezúttal is előnyt élveznek az MLSZ Szurkolói Klubjának aranyszintes tagjai. Az értékesítés 10 órától kezdődik, az első két napon kizárólag az aranyszintes SZK-tagok vásárolhatnak belépőt, majd jövő szerdán 10 órától indul a többi SZK-tag elővásárlási időszaka, míg pénteken 10 órától nyílik meg minden regisztrált szurkoló számára a vásárlási lehetőség.

Az MLSZ felhívta a figyelmet arra, hogy a szövetséggel szemben egy felfüggesztett részleges stadionbezárási büntetés van érvényben, amelyet még a tavaly márciusi, törökök elleni összecsapás miatt kapott, ezért fegyelmezett szurkolást kér a drukkerektől.

A magyarok négy fordulót követően hét pontjukkal második helyen állnak a Nemzetek Ligája másodosztályt jelentő B-divíziós csoportban, eggyel vannak lemaradva a veretlenül éllovas északírektől. Ukrajna négy ponttal harmadik, Grúzia kettővel negyedik.

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

1. FORDULÓ

Szeptember 25., péntek

Grúzia–Észak-Írország 0–1

Magyarország–Ukrajna 0–1

2. FORDULÓ

Szeptember 28., hétfő

Grúzia–Ukrajna 0–0

Észak-Írország–Magyarország 0–0

3. FORDULÓ

Október 2., péntek

Magyarország–Grúzia 1–0

Ukrajna–Észak-Írország 0–3

4. FORDULÓ

Október 5., hétfő

Ukrajna–Magyarország 1–2

Észak-Írország–Grúzia 0–0

5. FORDULÓ

November 14., szombat

18.00: Grúzia–Magyarország

20.45: Észak-Írország–Ukrajna

6. FORDULÓ

November 17., kedd

20.45: Magyarország–Észak-Írország

20.45: Ukrajna–Grúzia