Marco Rossi: Biztos, hogy vissza kell jutnunk az A-ligába?

– Budapesten úgy érezte, nem érdemeltünk vereséget Ukrajnától, Nagyszombatban pedig elismerte, hogy az ellenfél is nyerhetett volna. Ha letakarnánk az eredményjelzőt, melyik mérkőzés után lenne elégedettebb a munkájával?

– Éppen erre szeretném felhívni a figyelmet. Az Ukrajna elleni második mérkőzésen egyáltalán nem játszottunk jobban, mint az elsőn, amelyet elveszítettünk. A különbséget bizonyos játékhelyzetek, néhány pillanat jelentette. Ezeket nevezhetjük fordulópontnak is. Az első meccsen mi találtuk el a kapufát, a másodikon az ukránok. Ha valamelyik labda néhány centiméterrel beljebb megy, egészen más lehetett volna a végeredmény. Lehet dolgozni az apró részleteken, felkészülni a különböző helyzetekre, de mindig lesznek olyan pillanatok, amelyeket nem lehet irányítani. Ugyanakkor nem akarom azzal elintézni a történteket, hogy egyszer szerencsénk volt, máskor meg nem. Nem keresek kifogásokat, egyszerűen igyekszem a lehető legtárgyilagosabban értékelni, és ahhoz ez is hozzátartozik.

Csinger Márk első válogatott góljával megnyílt az út a csapat előtt az NL A-ligája felé (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

– Mit keresett Csinger Márk a kapu előtt a nagyszombati győztes gólnál? Az ön utasítását hajtotta végre, vagy olyasmit vállalt, amire a kispadról már nem lehetett engedélyt kérni?

– Márkot jól ismerjük, régóta folyamatosan figyeltük, ahogyan győri védőtársát, Miljan Krpicset is. Utóbbi sajnos nem lehet magyar válogatott, Márk meghívása viszont egyébként is szerepelt a terveinkben, mert a belső védőkkel akadtak gondjaink. Júniusban már játszott Finnország ellen, később Markgráf Ákos is lehetőséget kapott, aki ugyancsak jól teljesít Koppenhágában. Végül Csinger mellett döntöttünk, s lám, egyre magabiztosabban futballozott.

Három játékos, akinek bizalmat szavazott a szakvezető Schäfer András

2020-ban a DAC játékosaként kapott először meghívót Marco Rossitól, amikor még korántsem tartozott a magyar futball legismertebb arcai közé. Egy évvel később már az Európa-bajnokság mindhárom csoportmérkőzésén kezdőként szerepelt, Németország ellen gólt is szerzett. Szorgalmával, harcosságával és fáradhatatlan mezőnymunkájával hamar alapemberré vált, 2022 januárjában az Union Berlin szerződtette. Schäfer András németek elleni fejes gólja az Eb-n (Fotó: AFP) Nagy Zsolt

A felcsútiak akkor 26 éves játékosát Marco Rossi 2019 novemberében az Uruguay elleni stadionavatón küldte először pályára a válogatottban a Puskás Arénában. Később csaknem két évig nem kapott meghívót, ám a kapitány 2021 őszén ismét bizalmat szavazott neki. A döntés telitalálatnak bizonyult: 2022-ben Németország ellen az 1–1-es döntetlen, Anglia ellen a történelmi 4–0-s győzelem alkalmával is gólt szerzett. Nagy Zsolt Uruguay ellen mutatkozott be a válogatottban (Fotó: Nemzeti Sport) Csinger Márk

Az ETO FC védőjét már az előző idényben figyelte a szakmai stáb, mielőtt 2026 júniusában Finnország ellen bemutatkozott a válogatottban. Az őszi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken a sérülések miatt lehetőséget kapott, és olyan teljesítményt nyújtott, hogy mind a négy találkozón kezdőként szerepelt. A csúcspontot az Ukrajna elleni nagyszombati összecsapás jelentette, amelyen a 85. percben győztes gólt szerzett. Csinger Márk idén, a finnek ellen debütált (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

– Az összetartás előtt rengeteg volt a kérdőjel a kerettel kapcsolatban, aztán új emberek szereztek fontos gólokat. Meglepte, hogy ilyen jól alakultak az események?

– Ennyi bizonytalansággal talán még sohasem kellett szembenéznünk. Meghoztuk a döntéseinket, és utólag úgy tűnik, szinte minden működött. Talán azért, mert jó döntéseket hoztunk. De ezt sem állíthatom teljes bizonyossággal. Az is lehet, hogy szerencsénk volt.

– A négy NL-mérkőzést ezúttal tizenegy nap alatt kellett lejátszani. Mi az az előny, amelyet edzőként valóban megkapott a hosszabb együttléttől, és mi volt az ára?

– Őszintén? Nem látok túl sok pozitívumot az új rendszerben. Az UEFA nyilvánvalóan a klubok kéréseit próbálta figyelembe venni, amelyek folyamatosan a túl sok mérkőzésre panaszkodnak. Csakhogy olyan évben, amelyben nincs Európa-bajnokság vagy világbajnokság, a válogatottak mindössze tíz mérkőzést játszanak. Biztos, hogy éppen ezekkel van a probléma? Összevonták a szeptemberi és októberi időszakot, két hétig együtt lehettünk, de közben tíz-tizenegy nap alatt négy mérkőzést kellett lejátszanunk. Ez még a klubokban megszokottnál is nagyobb terhelést jelenthet.