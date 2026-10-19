Nemzeti Sportrádió

Marco Rossi: Biztos, hogy vissza kell jutnunk az A-ligába?

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
2026.10.19. 06:40
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Marco Rossi (Fotó: Árvai Károly)
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Nemzetek Ligája magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott Marco Rossi
A szerencse szerepéről, a váratlan hősökről és a személyét érő kritikákról is beszélt lapunknak Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki azt is elárulta, mit jelent neki Csányi Sándor bizalma.

– Kezdjük a legutóbbi mérkőzéssel, hiszen abban, hogy a végül gólt szerző, a hétvégén súlyos sérülést szenvedő Tóth Milánt öt percre még a pályán hagyta, gyakorlatilag benne van az egész kapitányi munka. Mit látott benne, ami miatt mégsem cserélte le az ukránok elleni nagyszombati Nemzetek Ligája-összecsapáson?
– Borzasztóan sajnálom, hogy megsérült, ezúton is minél hamarabbi felépülést kívánok neki – válaszolta lapunknak adott interjújában Marco Rossi szövetségi kapitány. – A nagyszombati mérkőzés első félidejében akadtak nehézségei, de azt láttam, érzi a játékot. A szünetben úgy döntöttem, adok neki még időt, persze attól függően, hogyan alakul a találkozó. Aztán megszerezte a gólját.

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„Ma Milánnal tartottam az MR-vizsgálatokra, és én magam sem láttam rajta, hogy olyan szinten korlátozva lenne a mozgása, mint ami jellemző elülsőkeresztszalag-szakadás esetében.”

– Az elemzői adatok, vagy a saját megérzése döntött?
– Mérkőzés közben nem foglalkozom a statisztikai adatokkal, az ösztöneimre hagyatkozom. Természetesen hallgatok a stábtagjaimra is, de a végső döntést nekem kell meghoznom. Eszembe jut erről José Mourinho egyik története. Egy újságíró egyszer megkérdezte tőle, miként lehetséges, hogy akit becserél, gólt szerez, a következő cserejátékosa pedig gólpasszt ad. Tudja, mit válaszolt?

– Hogy szerencse?
– Pontosan. Szerencse… Csakhogy valamiben meg kellene egyeznünk. Vagy létezik a szerencse szerepe a futballban, vagy nem. Ha elfogadjuk, hogy létezik, azt is el kell fogadnunk, hogy máskor éppen nincs szerencsénk.

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NS-VÉLEMÉNY. A szurkoló nem csupán a valót látja csapatában, hanem a reményét is.

– Budapesten úgy érezte, nem érdemeltünk vereséget Ukrajnától, Nagyszombatban pedig elismerte, hogy az ellenfél is nyerhetett volna. Ha letakarnánk az eredményjelzőt, melyik mérkőzés után lenne elégedettebb a munkájával?
– Éppen erre szeretném felhívni a figyelmet. Az Ukrajna elleni második mérkőzésen egyáltalán nem játszottunk jobban, mint az elsőn, amelyet elveszítettünk. A különbséget bizonyos játékhelyzetek, néhány pillanat jelentette. Ezeket nevezhetjük fordulópontnak is. Az első meccsen mi találtuk el a kapufát, a másodikon az ukránok. Ha valamelyik labda néhány centiméterrel beljebb megy, egészen más lehetett volna a végeredmény. Lehet dolgozni az apró részleteken, felkészülni a különböző helyzetekre, de mindig lesznek olyan pillanatok, amelyeket nem lehet irányítani. Ugyanakkor nem akarom azzal elintézni a történteket, hogy egyszer szerencsénk volt, máskor meg nem. Nem keresek kifogásokat, egyszerűen igyekszem a lehető legtárgyilagosabban értékelni, és ahhoz ez is hozzátartozik.

CSINGER Márk
Csinger Márk első válogatott góljával megnyílt az út a csapat előtt az NL A-ligája felé (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

– Mit keresett Csinger Márk a kapu előtt a nagyszombati győztes gólnál? Az ön utasítását hajtotta végre, vagy olyasmit vállalt, amire a kispadról már nem lehetett engedélyt kérni?
– Márkot jól ismerjük, régóta folyamatosan figyeltük, ahogyan győri védőtársát, Miljan Krpicset is. Utóbbi sajnos nem lehet magyar válogatott, Márk meghívása viszont egyébként is szerepelt a terveinkben, mert a belső védőkkel akadtak gondjaink. Júniusban már játszott Finnország ellen, később Markgráf Ákos is lehetőséget kapott, aki ugyancsak jól teljesít Koppenhágában. Végül Csinger mellett döntöttünk, s lám, egyre magabiztosabban futballozott.

Három játékos, akinek bizalmat szavazott a szakvezető

Schäfer András
2020-ban a DAC játékosaként kapott először meghívót Marco Rossitól, amikor még korántsem tartozott a magyar futball legismertebb arcai közé. Egy évvel később már az Európa-bajnokság mindhárom csoportmérkőzésén kezdőként szerepelt, Németország ellen gólt is szerzett. Szorgalmával, harcosságával és fáradhatatlan mezőnymunkájával hamar alapemberré vált, 2022 januárjában az Union Berlin szerződtette.

Schäfer András németek elleni fejes gólja az Eb-n (Fotó: AFP)

Nagy Zsolt
A felcsútiak akkor 26 éves játékosát Marco Rossi 2019 novemberében az Uruguay elleni stadionavatón küldte először pályára a válogatottban a Puskás Arénában. Később csaknem két évig nem kapott meghívót, ám a kapitány 2021 őszén ismét bizalmat szavazott neki. A döntés telitalálatnak bizonyult: 2022-ben Németország ellen az 1–1-es döntetlen, Anglia ellen a történelmi 4–0-s győzelem alkalmával is gólt szerzett.

Nagy Zsolt Uruguay ellen mutatkozott be a válogatottban (Fotó: Nemzeti Sport)

Csinger Márk
Az ETO FC védőjét már az előző idényben figyelte a szakmai stáb, mielőtt 2026 júniusában Finnország ellen bemutatkozott a válogatottban. Az őszi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken a sérülések miatt lehetőséget kapott, és olyan teljesítményt nyújtott, hogy mind a négy találkozón kezdőként szerepelt. A csúcspontot az Ukrajna elleni nagyszombati összecsapás jelentette, amelyen a 85. percben győztes gólt szerzett.

CSINGER Márk
Csinger Márk idén, a finnek ellen debütált (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

– Az összetartás előtt rengeteg volt a kérdőjel a kerettel kapcsolatban, aztán új emberek szereztek fontos gólokat. Meglepte, hogy ilyen jól alakultak az események?
– Ennyi bizonytalansággal talán még sohasem kellett szembenéznünk. Meghoztuk a döntéseinket, és utólag úgy tűnik, szinte minden működött. Talán azért, mert jó döntéseket hoztunk. De ezt sem állíthatom teljes bizonyossággal. Az is lehet, hogy szerencsénk volt.

– A négy NL-mérkőzést ezúttal tizenegy nap alatt kellett lejátszani. Mi az az előny, amelyet edzőként valóban megkapott a hosszabb együttléttől, és mi volt az ára?
– Őszintén? Nem látok túl sok pozitívumot az új rendszerben. Az UEFA nyilvánvalóan a klubok kéréseit próbálta figyelembe venni, amelyek folyamatosan a túl sok mérkőzésre panaszkodnak. Csakhogy olyan évben, amelyben nincs Európa-bajnokság vagy világbajnokság, a válogatottak mindössze tíz mérkőzést játszanak. Biztos, hogy éppen ezekkel van a probléma? Összevonták a szeptemberi és októberi időszakot, két hétig együtt lehettünk, de közben tíz-tizenegy nap alatt négy mérkőzést kellett lejátszanunk. Ez még a klubokban megszokottnál is nagyobb terhelést jelenthet.

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A többség úgy gondolja, csapatunk visszaverekszi magát az elitbe.

– Azért talált pozitívumot is a kéthetes összetartásban?
– A csapatszellem szempontjából mindenképpen volt előnye. Különösen a fiatalok, az újoncok beilleszkedésében. A játékosok az első pillanattól segítették egymást, minden szakmai utasításunkat igyekeztek követni.

– Ez a négy összecsapás igazolta, hogy jó ötlet volt áttérni a négyvédős hadrendre?
– Nem vagyok szerelmese egyetlen játékrendszernek sem. A magyarországi pályafutásom pontosan megmutatja ezt. Amikor 2012-ben először ideérkeztem, négy hátvéddel kezdtünk játszani, később áttértünk a háromvédős rendszerre. Minden attól függ, milyen játékosokat vethetek be. Szövetségi kapitányként kizárólag magyar futballisták közül válogathatok. A klubedzőktől eltérően nem igazolhatok bárhonnan olyan labdarúgót, aki tökéletesen illeszkedik az elképzeléseimbe. Az a feladatom, hogy a rendelkezésre állók közül kiválasszam a legjobbakat, és megtaláljam nekik a megfelelő játékrendszert.

– Ha klubedző lenne, másként gondolkodna?
– Akkor megtehetném, hogy előbb kiválasztom a nekem legkedvesebb felállást, aztán megkeresem hozzá a megfelelő futballistákat. A válogatottnál éppen fordítva kell gondolkodni. Ráadásul nem szeretnék minden kerethirdetéskor tíz játékost lecserélni, mert akkor elveszítenénk a csapat egyik legfőbb erősségét, az összetartást.

Marco Rossi szerint Szoboszlai Dominikot hagyni kell, hadd bízzon az ösztöneiben (Fotó: Szabó Miklós)

– Szoboszlai Dominik szabadon futballozhat a pályán, miközben mégiscsak sok feladatot kell ellátnia – e tekintetben hol húzódik meg nála a határ?
– A játékhelyzetek felismerése és helyes értelmezése olyan képesség, amelyet a legtöbben hosszú évek alatt sajátítanak el. Dominikban viszont ez már egészen fiatalon megvolt. Pontosan érzi, mikor kell elindulnia, mikor kell megállnia, mikor kell helyezkednie vagy lassítania a játékot. Ezt nem kell megtanítani neki. Hagyni kell, hogy a megérzései szerint futballozzon.

– De közben mindenki tőle várja a megoldást. Nem túl nagy teher ez neki?
– Dominik messze a legismertebb magyar futballista, és természetes, hogy sokan tőle várják a mérkőzést eldöntő megmozdulást. Csakhogy azt is látnia kell mindenkinek, ez nem sikerülhet mindig. Számomra a hozzáállása fontosabb, ahogyan a csapatért dolgozik.

– Ezt szövetségi kapitányként különösen nagyra értékeli?
– Mind a négy mérkőzésen játszani akart, és pályára is lépett. És itt szeretném hangsúlyozni, amikor visszaengedtük Liverpoolba, nem volt sérült, csak fáradt. De a fáradtság teljesen normális velejárója a futballnak, pláne ennyi idő és mérkőzés után.

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„A klub vezetőedzője által is említett fáradtság és terhelés jeleit már a válogatottnál is tapasztalta a szakmai stáb...”

– A Grúzia elleni mérkőzés előtt Csányi Sándor, az MLSZ elnöke Telkiben személyesen találkozott önnel. Akkor két találkozó után még csak egy pontjuk volt. Mennyire tartotta fontosnak a látogatását?
– Nagyon nagyra értékeltem. Csányi Sándor azok közé tartozik, akik mindig bíztak bennem. Mindig! Ismét elmondta, amit korábban már többször is hangsúlyozott.

– Mégis szüksége volt rá, hogy újra hallja?
– Egy ponton ő maga is megkérdezte: Miért kell ezt újra és újra elmondanom neked? Ezzel a maga kedves, szimpatikus módján ismét biztosított a bizalmáról. De pontosan tudom, hogyan működik a futball. Vannak írott és íratlan szabályai. Ha egy csapat huzamosabb ideig nem nyer, változásra van szüksége, amit az edző cseréjével a legkönnyebb elérni.

Marco Rossi szövetségi kapitány szenvedélyesen beszélt minden témáról kollégánknak, Borbola Bencének (Fotó: Árvai Károly)

– Úgy érzi, igazságtalanul ítélik meg a munkáját?
– Nézzük a tényeket! Az utóbbi tizenöt mérkőzésünkből mindössze hármat veszítettünk el: Írország, Ukrajna és Portugália ellen. Csakhogy ezek között ott van az Írország elleni hazai három kettes vereség, amely azóta is szinte mindent meghatároz. Az emberek fejében máig annak a találkozónak az emléke él, és ez alapvetően befolyásolja a közvéleményt. A kritikának azonban reálisnak kell lennie, nem lehet kizárólag a rossz mérkőzéseket figyelembe venni, a jó eredményeket pedig figyelmen kívül hagyni.

– Pedig sokan a távozását vizionálták!
– Tudom, hogy vannak, akik szerint a Magyar Labdarúgó-szövetségnek váltania kellene. De azt is tudom, hogy legalább ugyanennyien, talán még többen szeretnék, ha folytatnám a munkát. Ilyen a futball, ezzel együtt kell élnem.

– Hét pontot szereztek a négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Elégedett vele?
– Nem mondhatom, hogy elégedett vagyok, de azt sem, hogy csalódott. Ami fontos, hogy a hazai vereséggel kezdődő sorozat után továbbra is saját kezünkben van a sorsunk. Ha Grúziában legalább döntetlent játszunk, majd legyőzzük Észak-Írországot, feljutunk az A-ligába.

– Csakhogy az A-ligába feljutni meglehetősen veszélyes vállalkozás. Nem igaz?
– Éppen erről beszélek. Már korábban is kétszer szerepeltünk a legmagasabb osztályban. Egyszer Olaszországgal, Németországgal és Angliával játszottunk, és végül az angolok estek ki, nem mi. Aztán jöttek a hollandok, a németek, később a törökök elleni osztályozó. Most a törökök jutottak fel, és sorozatban négy vereséget szenvedtek, honfitársamnak, Vincenzo Montellának mennie is kellett… Akkor felteszem a kérdést: biztos, hogy Magyarországnak az a legjobb, ha visszajutunk az A-ligába? Mert amikor ott vagyunk, és négy vagy öt nullára kikapunk világklasszisokkal felálló topválogatottól, nagyon sok kritikát kapunk. Arra viszont már senki sem emlékszik, hogy a nálunk sokkal erősebb Hollandiával például egy egyes döntetlent játszottunk.

Ezeket a meccseket sem felejtjük el soha

2022. június 14., Nemzetek Ligája, Anglia–Magyarország 0–4
Wolverhamptonban Sallai Roland duplázott, Nagy Zsolt és Gazdag Dániel is betalált. Történelmi siker az Eb-ezüstérmes otthonában.

England v Hungary: UEFA Nations League - League Path Group 3
Gazdag Dániel gólja (Fotó: Getty Images)

2022. szeptember 23., Nemzetek Ligája, Németország–Magyarország 0–1
Szalai Ádám sarkazós gólja Lipcsében, 1954 óta az első magyar győzelem a németek ellen tétmérkőzésen.

Germany v Hungary: UEFA Nations League - League Path Group 3
Szalai Ádám sarkazós gólja (Fotó: Getty Images)

2023. október 14., Eb-selejtező, Magyarország–Szerbia 2–1
Tombolt a Puskás Aréna közönsége, Varga Barnabás és Sallai Roland góljával hatalmas lépés az Eb-részvétel felé.

Hungary v Serbia: Group G - UEFA EURO 2024 European Qualifiers
Sallai Roland bombája (Fotó: Getty Images)

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
1. FORDULÓ
Szeptember 25., péntek
Grúzia–Észak-Írország 0–1
Magyarország–Ukrajna 0–1
2. FORDULÓ
Szeptember 28., hétfő
Grúzia–Ukrajna 0–0
Észak-Írország–Magyarország 0–0
3. FORDULÓ
Október 2., péntek
Magyarország–Grúzia 1–0
UkrajnaÉszak-Írország 0–3
4. FORDULÓ
Október 5., hétfő
Ukrajna–Magyarország 1–2
Észak-Írország–Grúzia 0–0
5. FORDULÓ
November 14., szombat
18.00: Grúzia–Magyarország
20.45: Észak-Írország–Ukrajna
6. FORDULÓ
November 17., kedd
20.45: Magyarország–Észak-Írország
20.45: Ukrajna–Grúzia

 

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