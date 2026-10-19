Mindig magasabbra! – Thury Gábor jegyzete

A futballszurkoló már csak ilyen… Marco Rossi a vele készült interjúban említi, ha a Nemzetek Ligája A-ligájában többgólos vereséget szenvedünk a sztárcsapatoktól, arra mindenki emlékezteti. Ám kinek jut eszébe a Hollandia ellen az NL-ben elért 1–1, amelyet két évvel ezelőtt játszottunk a Puskás Arénában? Jogos észrevétel, ugyanakkor a szövetségi kapitánynak tudnia kell, az angolok és a németek elleni idegenbeli győzelmet (4–0, illetve 1–0) álmából felébresztve is fújja az ember. És igen, az Írország elleni hazai vereséget (2–3) úgyszintén…

A Mister egyik legnagyobb erénye, hogy az igencsak szűkös „raktárból” képes azokat kiválasztani, akik a „kirakatban” is megállják a helyüket. Ezenkívül tisztában van azzal, a nemzeti együttesnél nem célravezető olyan taktikát megálmodni, amelyhez nincsenek meg a megfelelő labdarúgók, ma­gyarán nem a gombhoz kell varrni a kabátot. Egy klubban dolgozhatna „hozott anyagból” is, azonban a válogatottban csak azzal főzhet, amije van. Ha séf lenne, azt írnám, a szűkös alapanyagokból fogyasztható csapatjátékot formál. Általa került a kirakatba többek között Schäfer András, Nagy Zsolt vagy éppen Csinger Márk, de nyugodtan ide sorolnám Vitális Milánt is.

S hogy veszélyes vállalkozás-e feljutni az A-ligába? Nos, az, de a szurkoló attól is szurkoló, hogy nem csupán a valót látja csapatában, hanem a reményét is. Ezért nem csodálkozom, hogy szavazóink 49 százaléka véli úgy, legjobbjaink csoportelsőként jutnak a magasabb ligába. A voksok további eloszlásával azért nem foglalkozom, mert jelzésértékű, csupán három százalék számít a legrosszabbra, azaz a kiesésre. Marco Rossi is elismeri, a saját kezünkben van a sorsunk, a Grúzia elleni idegenbeli döntetlennel és az északírek hazai legyőzésével feljebb léphetünk. Mindig magasabbra! Még akkor is, ha fent egy-egy nagyobb zakót kaphatunk.

A szakvezető 90 alkalommal ült szövetségi kapitányként a magyar válogatott kispadján, ebben a tekintetben csupán Baróti Lajos előzi meg (117). Az ősz mester négy alkalommal vezette világbajnokságra legjobbjainkat, 1978-ban úgy, hogy előtte két tornán (mással a kispadon) nem vettünk részt. Rossi a kihagyott vb-szerepléseket tekintve kétciklusnyinál jóval több időt cipel a hátán, ám kiderült, nemcsak az MLSZ elnöke, hanem a drukkerek legalább 49 százaléka bízik benne.

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