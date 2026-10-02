A Vasas játékosa utólag meghívást kapott az U21-es válogatottba
A Vasas FC labdarúgócsapata a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy Kovács Patrikot utólag behívták az U21-es válogatottba.
Németh Antal szövetségi edző csapata október 6-án Törökország ellen zárja az U21-es Eb-selejtezőket, és ott már pályára léphet Kovács Patrik is.
A Vasas kiemelte, hogy Kovács először kapott meghívót a legidősebb korosztályos válogatottba.
A 19 éves futballista az U19-es válogatottban háromszor, míg az U17-es válogatottban nyolcszor szerepelt, utóbbiban négyszer eredményes is volt.
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