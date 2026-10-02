A Vasas játékosa utólag meghívást kapott az U21-es válogatottba

Németh Antal szövetségi edző csapata október 6-án Törökország ellen zárja az U21-es Eb-selejtezőket, és ott már pályára léphet Kovács Patrik is.

A Vasas kiemelte, hogy Kovács először kapott meghívót a legidősebb korosztályos válogatottba.

A 19 éves futballista az U19-es válogatottban háromszor, míg az U17-es válogatottban nyolcszor szerepelt, utóbbiban négyszer eredményes is volt.