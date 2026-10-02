Nemzeti Sportrádió

A Vasas játékosa utólag meghívást kapott az U21-es válogatottba

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.02. 17:10
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Fotó: Facebook, Vasas FC
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Kovács Patrik U21 U21-es válogatott
A Vasas FC labdarúgócsapata a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy Kovács Patrikot utólag behívták az U21-es válogatottba.

Németh Antal szövetségi edző csapata október 6-án Törökország ellen zárja az U21-es Eb-selejtezőket, és ott már pályára léphet Kovács Patrik is.

A Vasas kiemelte, hogy Kovács először kapott meghívót a legidősebb korosztályos válogatottba.

A 19 éves futballista az U19-es válogatottban háromszor, míg az U17-es válogatottban nyolcszor szerepelt, utóbbiban négyszer eredményes is volt.

 

 

 

Kovács Patrik U21 U21-es válogatott
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