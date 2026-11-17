A kanadaiak korcsolyával a lábukon születnek – miként a legtöbb sztereotípiának, úgy ennek a tréfás állításnak is van igazságalapja. A jelen és a jövő sztárja, Macklin Celebrini is egyike azoknak, akik szinte predesztinálva voltak a sportolói karrierre. Na persze az, hogy eljut odáig, ahol most tart (és még ki tudja, meddig juthat?) korántsem volt biztos, a képességei, a lehetőségei és a családi háttere viszont mind adva volt ehhez.

A FUTBALL NEM VONZOTTA, A „TÉLI FOCIT” VÁLASZTOTTA

Húsz évvel ezelőtt, 2006 nyarán Brit Kolumbiában, North Vancouverben látta meg a napvilágot a kis Macklin, Rick és Robyn Celebrini második gyermekeként. A szülei mindketten labdarúgók voltak, édesapja a kanadai U20-as válogatottban is játszott, egy sérülés miatt azonban fel kellett adnia sportolói álmait és fizioterapeuta lett. Macklinre nagyobb hatással volt az ország sportkulturális közege, mint szülei példája, futballcipő helyett már háromévesen korcsolyát húzott (vagy talán inkább akkor még azt adtak rá), és elkezdte csinálni, amiben azóta a világ egyik legjobbjává vált.

2023: az U18-as világbajnokságon tagja volt a kanadai válogatottnak (Fotó: AFP)

Azért nem volt teljesen járatlan az út előtte: bátyja, Aiden ugyancsak a kanadaiak nemzeti sportját űzi, jelenleg a University of Boston védője. A fivérek a 2023–2024-es idényben együtt játszottak az Egyesült Államok keleti partján. A báty tehetsége azonban nem mérhető az öccsééhez – Macklin már az utánpótláscsapataiban is sorra döntögette a rekordokat. Tizenöt évesen az U18-asok között játszott, 52 mérkőzésen 117 pontot szerzett a Shattuck St. Mary’s színeiben, a következő, 2022–2023-as idényben pedig a United States Hockey League-ben (USHL) szereplő Chicago Steel játékosaként ontotta a gólokat és adta a gólpasszokat. Szinte minden lehetséges díjat bezsebelt ebben az évadban, ő lett minden idők legeredményesebb U17-es játékosa a ligában, 50 meccsen szerzett 86 pontjával (40 gól, 46 assziszt) pont- és gólkirály lett – korábban sosem szerzett valaki öt gólt egy meccsen vagy annyi emberelőnyös találatot (21) egy idényben a Steel hokisaként, mint ő. Nem is csoda, hogy az USHL történetében elsőként egyszerre választották meg az év legjobb játékosának, az év legjobb fiatal játékosának és az év legjobb támadójának. Természetesen nem kellett neves szakembernek lenni ahhoz, hogy ilyen teljesítmény és statisztika láttán az ember sejthesse, Macklin Celebrini nagy dolgokra van hivatva…

DINAMIKUS MOZGÁS, BIVALYERŐS LÖVÉS

A kanadai csatár esetében talán könnyebb lenne összegyűjteni a gyengeségeit, mint felsorolni, miben emelkedik ki a többiek közül. Egy korábbi játékosmegfigyelői jelentés éppen azt említi egyik legnagyobb erősségeként, hogy képes változtatni, és egyébként is széles eszköztárát bővíteni, ha a helyzet, a csapat játéka vagy az edzői úgy kívánják. A toutsurlehockey.com-on elérhető riport példaként azt hozza fel, hogy míg néhány utánpótlásidényében egyik legfontosabb fegyvere az erős kapáslövés volt, amikor új csapatba igazolt, és hiányzott mellőle egy klasszikus előkészítő, átalakította támadójátékát és másban tűnt ki.

2026: itt már felnőttválogatottként keseríti az elit-vb-n az amerikaiak életét (Fotó: AFP)

A cikk szerzője, Simon St-Laurent is egyértelműen jó véleménnyel volt róla: „Egy dolog biztos volt, akárhányszor jégre lépett, ő volt legtechnikásabb, legokosabb és legszorgalmasabb játékos a pályán.” Ezt az állítást 2024-ben, Celebrini utánpótláséveiről fogalmazta meg, és a véleményét természetesen alá is támasztotta:

„Ahogy a pakk elhagyja a botját, máris mozgásba lendül, és olyan helyre pozicionálja magát, ahol segítséget nyújthat csapattársának. Ahelyett, hogy a réseket keresné a védelmen, dinamizmusával maga teremti meg őket. Még ha négy védő is áll vele szemben a kék vonalon, a sebességének köszönhetően megtalálja a megoldást. Csupán arra van szüksége, hogy egy csapattársa kapura törjön, és a semmiből máris gólhelyzetet teremt. Kivételes sebességével párosulva az egyik legjobb tulajdonsága, hogy elképesztően biztos a korcsolyatudása, rendkívül nehéz kibillenteni az egyensúlyából. Hatalmas izomereje van, a lövése pontos és kemény, a támadóharmad akármelyik pontjáról veszélyes a kapura.” Mindezt olvasva és látva a játékát, nem túlzás kijelenteni, komplex játékos.

Macklin Celebrini (balra) akcióban egy Nashville Predators elleni NHL-bajnoki összecsapáson (Fotó: Getty Images)

SIDNEY CROSBY HELYETT LETT CSAPATKAPITÁNY

Celebrini „Chester” beceneve is megér egy külön passzust, ennek apropóján a „Kölyökkel”, vagyis Sidney Crosbyval hasonlítjuk össze. Természetesen nem mi vagyunk az elsők, akik ezt megteszik, egy ilyen tehetség nem kerülheti el, hogy a jelen egyik legnagyobbikával folyamatosan összemérjék. Kétségtelen, hogy kettejük játékstílusa különbözik, ugyanakkor az is vitán felül áll, hogy mindketten korszakos tehetségek. Ami leginkább összeköti őket, a játék iránti szenvedélyük: ugyanakkora odaadással blokkolnak a védekezőharmadban egy lövést, mint amekkora örömmel lőnek gólt a másik oldalon. Bár tudásukkal kiemelkednek társaik közül, a játék szeretete, a kellő alázat és szorgalom igazi csapatjátékosokká teszi őket. Mindketten viselték már a kanadai válogatottban a C jelű mezt, ám az különlegesség, hogy akkor is Celebrini lehetett a csapatkapitány, amikor Crosby a jégen volt. A 2026-os elit vébére Crosby a társainál később érkezett meg, addigra a juharlevelesek vezetősége már kijelölte a csapatkapitányt Celebrini személyében. A fiatal center azonnal jelezte az illetékeseknek, ha Crosby jön, szeretné, hogy ő legyen a kapitány. A nagy öreg azonban ezzel nem értett egyet, és végül az A betűs, vagyis a csapatkapitány-helyettesnek járó mezben játszott a tornán. Amikor arról kérdezték, látja-e Celebriniben a vezérerényeket, így válaszolt a The Atleticnek: „Mindennél jobban. Amikor őt figyelem, látszik rajta, milyen hatalmas benne a versenyszellem. Minden egyes nap jobb akar lenni, mint volt az előzőn, és a csapatát is jobbnak akarja tudni. Szenvedélyesen vágyik erre, és ha valami, ez szerintem az igazi vezéregyéniségek sajátja.”

Ha valakiről a sportág egyik legjobbja van ilyen véleménnyel, az valamit igen jól csinál…

Lendületben a San Jose Sharks mezében egy NHL-mérkőzésen (Fotó: Getty Images)

Szeptemberben derült ki, a számtalan rekordja, ami már amúgy is a nevéhez kötődik, egy újabbal bővül: Macklin Celebrini lett a San Jose Sharks történetének legfiatalabb csapatkapitánya. A C betűs mezt a csapat egy korábbi kapitánya, Joe Thornton adta át neki jelképesen egy edzést megelőzően – Celebrini a pályafutását sérülés miatt befejező Logan Couture helyét veszi át a csapatkapitányi poszton. „Óriási megtiszteltetés – mondta a fiatal csatár az ESPN-nek. – Ez tényleg olyan szerep, amit nem lehet félvállról venni, és egyértelműen hatalmas felelősséggel jár. Ugyanakkor nem hiszem, hogy megváltozom emiatt, maradok, aki voltam, és csinálom, amit eddig is.” Az már csak hab a tortán, hogy jelenleg az egész NHL-mezőny legfiatalabb „csékája”, éppen a nála egy évvel korábban 1/1-es helyen draftolt Connor Bedardot előzte meg, aki 21 évesen lett

a Chicago Blackhawks vezére. A Cápák legfiatalabb csapatkapitánya

A CSILLAGOS ÉG LEHET KARRIERJÉBEN A HATÁR

Harmadik idényét tapossa a világ legerősebb jégkorongbajnokságában, az NHL-ben azok után, hogy 2024-ben a San Jose Sharks elsőként választotta ki a drafton. A játékosbörze után még az is felvetődött, hogy 18 éves kora miatt eltölt még egy évadot korábbi csapatában, hogy „legyen ideje megérni” az NHL-re, de ennél több esze volt a döntéshozóknak, és azonnal elkezdték beépíteni a csapatba – a statisztikák igazolják, hogy ez volt a helyes út. Persze alakulhatott volna másképp is, még a legnagyobb ígéretek is megtorpannak néha, amikor új hatásokkal, nagyobb kihívásokkal, mentális vagy fizikai nehézségekkel szembesülnek. Celebrini már említett mentális erejével azonban a környezetváltozás, a körülötte lévő felhajtás, a fokozódó elvárások okozta stresszt is elbírta. Újoncévében 70 alapszakaszmeccsen lépett jégre, amelyeken 63 pontot szerzett (25 gól, 38 assziszt). Az igazi áttörést a következő idény hozta el számára, a 2025–2026-os bajnokságban már valóban a legjobbak közé emelkedett a bivalyerős mezőnyben is. Bőven pont/meccs átlag felett teljesített, 82 találkozón 115 alkalommal került be a neve a jegyzőkönyvbe, 45 gól mellett 70 gólpasszt adott. A mostaniban pedig még az előzőt is túlszárnyalhatja, ha állandósul az idény elején mutatott formája, termékenysége.

Mindeközben a kanadai válogatottnak is meghatározó tagja lett, szakmai képességeire és vezérerényeire egyaránt épít hazája csapata: már két elit világbajnokságon és egy olimpián húzhatta magára a juharleveles mezt.

Ami miatt egyelőre mégis lehet hiányérzete, hogy hiába emelkedik ki klubjából és néha a válogatottból is, az igazán nagy csapatsikerek elkerülték.

A Sharksszal nemhogy a Stanley-kupa megnyerésének közelében nem járt, az NHL playoffjába sem jutott be, a válogatottal pedig az olimpiai ezüstérem – bármennyire is szépen csillog – keserédes lehet egy olyan hokinemzet tagjaként, mint Kanada.

A legtöbb mérföldkő esetében nem az a kérdés, eléri-e, hanem hogy mikor és a legfiatalabbként sikerül-e elérnie. Bár sportszakmailag kétségtelenül nem a legfontosabb mutató, jól jelzi, mennyire eladható és körülrajongott alakja a sportágnak, hogy Celebrini minden idők legfiatalabb jégkorongozója lett, aki felkerült az EA Sports aktuális hokis videójátéka, az NHL 27 borítójára. A standard és a deluxe kiadásokon is ő feszít, ezzel pedig az Anaheim Ducks korábbi és a Philadelphia Flyers jelenlegi játékosa, Trevor Zegras rekordját adta át a múltnak, aki négy éve, 21 esztendősen szerepelt az NHL 23 borítóján. Celebrini a standard kiadáson a Sharks idegenbeli, a deluxe-on a hazai mezét viseli. Fotó: Kavin Mistry A virtuális térben is hasít

RÖVID IDEIG ÉLŐ FIZETÉSI REKORD

A világ legnagyobb jégkorongos online adatbankja, az elitprospects.com draftkisokosa már 2024-ben is úgy fogalmazott: „Macklin Celebrini különleges – így lehet a legjobban leírni. Egy ellenállhatatlanul technikás, dinamikus, támadásban és védekezésben is kiváló center, akiben megvan a potenciál, hogy franchise-játékos váljon belőle. A legjobb egyetemi hokis, akit valaha a draftja évében megfigyeltünk.”

Mostanra franchise-játékossá válásáról inkább kijelentő, mint feltételes módban lehet beszélni, hiszen a nyáron kötötte meg az NHL történetének addig legjövedelmezőbb szerződését. A San Jose júliusban jelentette be, hogy öt évre magához láncolta Celebrinit, aki ez idő alatt 94 millió dollárt, vagyis idényenként mintegy 18.8 milliót tehet zsebre. A Sharks szándéka egyértelmű: köré építeni a jövő csapatát, és alighanem jó lóra tett, hiszen a húszéves zseni már taglalt érdemei és statisztikái igazolják, hogy – ha a sérülések elkerülik – vezére lehet csapatának.

Sidney Crosbyval (Fotó: AFP)

Igaz, a rekord alig egy hónapig élt, hiszen még augusztusban kötött 163.2 millió dollár értékű szerződést Cale Makarral a Colorado Avalanche. A 27 éves hátvéd nyolc idényre írt alá, így ő lett az NHL-ben az első, aki évente több mint 20 milliót kaszál. Persze az is könnyen lehet, hogy Celebrini mostani kontraktusa lejártával ismét visszaveszi az első helyet a legjobban fizetett NHL-sztárok listáján.

Született: 2006. június 13., North Vancouver, Kanada

Magassága/testsúlya: 183 cm/86 kg

Posztja: center

Klubjai: Shattuck St. Mary’s (USHS-Prep), Chicago Steel (USHL), Boston University (NCAA), San Jose Sharks (NHL)

Első válogatottsága: 2025. május 4., Kanada–Ausztria

Válogatottsága/pontjai: 27/36 (16 gól, 20 assziszt)

Legjobb eredmények: olimpiai 2. (2026), vb-4. (2026)

Elismerései: az olimpiai All Star-csapat tagja (2026), olimpiai gólkirály (2026), a vb All Star-csapat tagja (2026), a vb legjobb csatára (2026), IIHF év játékosa (2026), NHL- idény újonccsapatának tagja (2025), Hobey Baker-díj (2024), NCAA év játékosa, az év debütáló játékosa (2024), USHL év játékosa, az év debütáló játékosa, az év támadója (2023) NÉVJEGY: Macklin CELEBRINI

Legtöbb pont/idény San Jose Sharks játékostól*

1. Macklin Celebrini 115 (45 gól, 70 assziszt) 2025–2026

2. Joe Thornton 114 (22 gól, 92 assziszt) 2006–2007

3. Erik Karlsson 101 (25 gól, 76 assziszt) 2022–2023

4. Joe Thornton 96 (29 gól, 67 assziszt) 2007–2008

5. Jonathan Cheechoo 93 (56 gól, 37 assziszt) 2005–2006

* az alapszakaszban

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. november 14-i lapszámában jelent meg.)