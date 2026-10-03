Két év terhétől szabadult meg a litvánok ellen az U21-es válogatott

TÉTMÉRKŐZÉST NYERT a magyar U21-es válogatott – csaknem két év elteltével. A csütörtökit megelőzően 2024 októberében Belgium vendégeként aratott 1–0-s Eb-selejtezős sikert, így érthető, hogy a Litvánia elleni 2–1 után felszabadultabb volt a hangulat. Amikor Németh Antal szövetségi edző megérkezett a meccs utáni interjúra, a 30Y slágere, a Bogozd ki refrénje szűrődött ki a magyar öltözőből, ami annak fényében meglepő, hogy a dalt 2005-ben írták – korábban, mint hogy a korosztályos csapat játékosainak mintegy fele megszületett volna.

„A nyeretlenség mindannyiunkat nyomasztott, engem is, még ha próbáltam is leplezni – mondta lapunknak Németh Antal. – A játékosok jó régen nyertek, közben hányatott volt a korosztály sorsa, Elkezdtek építkezni, aztán többen felkerültek, mások kikerültek, majd visszajöttek, ráadásul időközben Szélesi Zoltán helyett átvettem az irányítást. Remélem, ez a sokat jelentő győzelem segít minket a folytatásban.”

Óriási szükség volt tehát a három pontra, a játék viszont kevésbé adott okot az elégedettségre. A szakmai stáb arra készült, hogy három mozgékony támadóval a litván védelem mögötti területeket támadja, miközben labdával irányítja a mérkőzést, ehhez képest már az első percekben két nagy helyzetet alakított ki a vendégcsapat, majd megszerezte a vezetést. A szünet után több magyar lehetőség adódott, Tuboly Máté tizenegyesével majd Dénes Vilmos góljával sikerült fordítani, csakhogy a hajrában ismét a védekezés dominált.

„Rosszul kezdtünk, ezt igazán bánom, mert visszatérő probléma – folytatta Németh Antal. – Tudtuk, hogy a mélységi labda a litvánok egyik fegyvere, erre készültünk az edzéseken, mégis két ilyen helyzetük adódott már az első negyedórában. A második félidőben több terület nyílt előttünk, viszont rengeteg technikai hibát követtünk el, emiatt nem lehetett folyamatos a játékunk.”

Különleges este volt ez a 2004–2005-ös korosztály több tagjának. A pályára lépők közül Urblík Norbert, Kovács Patrik, Michael Okeke, Tuboly Máté, Horváth Kevin, Pető Milán, Gruber Zsombor, Átrok Zalán, Dénes Vilmos és Manner Balázs utolsó hazai mérkőzését játszotta utánpótlás-válogatottként. A fiatalabbaknak a következő ciklusra is készülniük kell, a selejtezősorozatnak azonban még van egy állomása: kedden Törökország vendége lesz a magyar csapat.

„Jó volt a játékosok hozzáállása az összetartás idején, különösen a kétezerhat-kétezerheteseké, akik tudják, hogy a korosztályos válogatottság fantasztikus tapasztalatszerzési lehetőség számukra, bízom benne, hogy jó lesz ez a keret – tette hozzá Németh Antal. – Kedden Törökországban játszunk, és remélem, ez a győzelem ad nekünk egy kis lendületet, mert a török csapat erősebb, mint Litvánia.”

VÉLEMÉNY „A jövőben nem engedhetjük meg, hogy állandóan mi kapjuk az első gólt. Fordítani mindig nehezebb, ugyanakkor megmutattuk a csapat erejét azzal, hogy hátrányból talpra álltunk. Ott volt a fejekben, hogy két éve nem nyert a csapat, felszabadító érzés ledobni ezt a terhet. Ezek az első meccseim az U21-ben, nagyon jól érzem itt magam – és nem csak azért, mert az összetartás alkalmával az idősebbek megtanítottak kávét főzni” – mondta Vitályos Viktor, az U21-es válogatott védője

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

H-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–LITVÁNIA 2–1 (1–1)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1113 néző. Vezette: Kiss Bálint (Frantisek Ferenc, Matej Zemko) – szlovákok

MAGYARORSZÁG: Lehoczki – Selyem, Urblík N., Vitályos, Kovács P. – Pető M. (Manner, 86.), Tuboly, Okeke (Patai, 81.), Átrok (Dénes V., 59.) – Horváth Kevin (Kovács B., a szünetben), Gruber Zs. Szövetségi kapitány: Németh Antal

LITVÁNIA: Voitinovicius – Setkus, Bierontas, Matyzonok, Balsys – Praleika, Grudzinskas (Bicka, 81.), Gudelevicius (Pavlovskij, 63.), Taucas – Usavicius (Berenta, 81.), Jansonas (Emerhi, 63.). Szövetségi kapitány: Andrius Skerla

Gólszerző: Tuboly (30. – 11-esből), Dénes V. (75.), ill. Grudzinskas (16.)