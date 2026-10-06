Vége – a 2004–2005-ös korosztály játékosai kinőtték az öltözőt

ELJÖTT A PILLANAT, a búcsú ideje: a 2004–2005-ös korosztály a Törökország elleni Európa-bajnoki selejtezőn köszön el az utánpótlás-válogatottaktól. A Németh Antal szövetségi edző irányította csapat kedden Isztambulban, a Fatih Terim Stadionban játssza utolsó csoportmérkőzését, a jelenlegi keretből pedig Dragoner Áron, Urblík Norbert, Kovács Patrik, Lapu Andor, Tuboly Máté, Horváth Kevin, Manner Balázs, Átrok Zalán, Gruber Zsombor és Pető Milán számára ez lesz az utolsó lehetőség arra, hogy U21-es válogatottként pályára lépjen – Michael Okeke és a Litvánia ellen győztes gólt szerző Dénes Vilmos kisebb sérülés miatt elhagyta az edzőtábort, nem utazott el Törökországba, és Klausz Milán sem tartott az együttessel, helyette Kovács Patrik Márkot nevezték a keretbe.

Németh Antal szövetségi edző reméli, a litvánok legyőzése után a törökök ellen is jó eredményt ér el az U21-es csapat

A korosztályban vannak olyan futballisták, akik már a felnőttválogatott öltözőajtaján is túljutottak, ám a teljes 2004–2005-ös évjáratot nézve még látványosabb a kép. Vancsa Zalán, Gruber Zsombor, Tóth Alex, Szűcs Tamás, Tóth Rajmund, Markgráf Ákos és Pécsi Ármin már pályára lépett Marco Rossi szövetségi kapitány csapatában, Yaakobishvili Antal meghívót kapott a felnőttekhez, míg Lisztes Krisztián 2024-ben az Európa-bajnoki keret tartalékjai között szerepelt. Abból a két évjáratból tehát, amelynek tagjai a keddi mérkőzés lefújásával végleg kinövik az utánpótlás-válogatott futballt, többen már magasabb szinten is megmutatták magukat.



A korosztály záró mérkőzésének már nincs valódi tétje a magyar csapat számára. A Litvánia ellen 2–1-re megnyert csütörtöki találkozó volt az első győzelem a sorozatban, ezzel hat pontra nőtt a mieink mérlege, ám a 4. helyről már nem lehet elmozdulni. A törökök ezzel szemben biztosan másodikként végeznek, és novemberben a pótselejtezőben folytatják.

„Jót tett a hangulatnak a múlt heti siker, szükségünk volt már erre, hiszen eddig nem úgy jöttek az eredmények, ahogyan azt vártuk – idézi az mlsz.hu Lehoczki Bendegúzt, aki Horvátország és Litvánia ellen őrizte a válogatott kapuját, s több remek védést is bemutatott. – Az volt a legfontosabb, hogy megnyerjük a mérkőzést, azóta megbeszéltük, mi volt a hiba és mi a pozitívum, ezek tudatában készülünk a törökök elleni találkozóra. Ellenfelünk nagyon jó játékerőt képvisel, nem véletlenül áll a csoport második helyén, de bizakodóak vagyunk, hogy a legjobbat tudjuk kihozni a meccsből.”



Az U21-es válogatott számára fel van adva a lecke, hiszen lényegesen nehezebb erőpróba vár rá, mint amilyen a múlt csütörtöki volt.



„A litvánok ellen akkor voltak gondjaink, amikor rosszul építettük fel a játékot vagy felesleges kockázatot vállaltunk, s amikor ezt elkerültük és pontosan játszottunk, szép támadásokat vezettünk – idézi az mlsz.hu Németh Antal szövetségi edzőt. – Remélem, hogy a törökök ellen is tudjuk birtokolni a labdát. Ha sikerül javítani a pontosságon, akkor benne van a veszély a játékunkban, ugyanakkor fontos, hogy megőrizzük a stabilitást. A fiatalabb korosztály tagjai megtapasztalhatták, hogy milyen a nemzetközi U21-es szint, ezek az élmények segíthetnek nekik a következő időszakban, míg a végzős korosztály számára még egy válogatott mérkőzést ad a törökök elleni találkozó.”



U21-ES EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

H-CSOPORT

19.00: Törökország–Magyarország, Isztambul (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!