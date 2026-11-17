Egykori és mai tájfutók, a szövetség vezetői, Monspart Sarolta volt versenyzőtársai emlékeztek a Magyar Sport Házában a 82 évvel ezelőtt, 1944. november 17-én született és 2021 áprilisában elhunyt sportemberre, a futás és a gyaloglás hirdetőjére. Az eseményen megjelent Monspart Zsolt, a világbajnok öccse, Hegedűs Ágnes volt csapattárs és Oláh Katalin kétszeres világbajnok tájfutó, továbbá a díj eddigi kitüntetettjei.

„Saci az első világbajnokunk és a Nemzet Sportolója, neki köszönhetjük az első lökést, lendületet, amit a sportágunk kapott” – mondta Kovács Balázs, a szövetség elnöke. Kiemelte, hogy idén ötödik alkalommal adják át a Monspart Sarolta-díj a tájfutásért emlékplakettet, amellyel azokat a külső, vagyis nem tájfutó segítőket ismerik el, akik sokat tesznek a sportágért, kiállnak a tájfutásért.

„Sportágunk eredményességét Monspart Saci alapozta meg az 1970-es években, majd szövetségi kapitányként is szolgálta szeretett sportágát” – fogalmazott az elnök, majd megemlítette, hogy a sportágban az utánpótlás korosztályból fokozatosan viszik tovább az eredményességet a versenyzőik. Kiemelte Bujdosó Zoltánt, aki idén vb-negyedik lett, a juniorok pedig két ezüst- és egy bronzérmet szereztek a vb-n.

Az 1972-ben világbajnok Monspart Sarolta életét és pályafutását felelevenítő kisfilm megtekintése után az elnök kiemelte: mivel az erőforrásaik végesek, a szövetség életében még mindig sokat jelent az önkéntes munka, még jobban meg kell becsülniük azokat a személyeket, akik kívülállóként segítik a tájfutást.

„Ezzel a díjjal tisztelgünk Saci előtt, fenntartjuk az emlékét, és elismerjük a nem tájfutó segítőinket” – hangsúlyozta, majd átadta a díjat az idei kitüntetettnek, Moncz Attila sportújságírónak, a Sport tv szerkesztőjének.

„Korábban nem volt sok kötődésem a sportághoz, Monspart Saroltával is az köt össze, hogy én is elvégeztem az ELTE matek szakát. Mára pedig a gyaloglás maradt, mint Sacinak is élete utolsó éveiben” – mondta Moncz Attila.