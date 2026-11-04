U21: új csapat épül, elöl két Kováccsal – Németh Antal keretet hirdetett

A magyar U21-es válogatott októberben a 4. helyen fejezte be a korosztályos Eb-selejtezőket, így nem jutott tovább (a csoportelső Horvátország kijutott az Eb-re, a 2. Törökország pedig pótselejtezőt játszhat). Ezzel a 2004-ben és 2005-ben született játékosok számára lezárult az U21-es korszak. A korosztályos válogatott idei utolsó összetartására így már csak a fiatalabb játékosok kaptak meghívót, a legfontosabb cél az új U21-es válogatott kialakítása.

„Rendkívül fontos a mostani tábor, hogy személyesen is megismerjük egymást a játékosokkal, tudják, hogy milyen felfogást szeretnénk a pályára vinni, milyen szemlélettel dolgozunk. Elkezdjük kialakítani a csapatot, ehhez most lehet megtenni az első lépéseket – nyilatkozta az mlsz.hu-nak Németh Antal szövetségi edző. – Elsősorban azokat a játékosokat hívtuk meg, akik játszanak a klubjaikban, de vannak posztok, ahol kisebb a merítési lehetőség. Továbbá fontos, hogy lássuk azokat a légiósokat is, akik tagjai lehetnek a jövőben a csapatnak, és szeretnénk, hogy igazi versenyhelyzetet tudjunk majd teremteni a játékosok között a keretbe kerülésért. Az új csapat kialakításában az is segítség, hogy több játékos is részt vett már a szeptember, októberi összetartáson, pályára léptek az Eb-selejtezőkön.”

Utóbbi kategóriába tartozik az AZ csatára, Kovács Bendegúz, aki nyáron kétszer már a felnőttválogatottban is pályára lépett, de azóta nem kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól, viszont 2007-es születésűként az U21-es válogatottban már pályára lépett ősszel három meccsen. Továbbá ide sorolhatjuk a Vasas kölcsönjátékosaként az NB II-es Mezőkövesdben ősszel 11 meccsen tíz gólt szerző, szintén 2007-es születésű, ugyancsak csatár Kovács Patrikot is, aki legutóbb utólag kapott meghívót, de akkor nem állt be.

Az U21-es válogatott összetartása november 9-én kezdődik, 13-án a Vasas ellen játszik zárt kapus gyakorló mérkőzést az együttes, az edzőtábort pedig a Ciprus elleni felkészülési találkozó zárja, amelyet november 16-án, 19.00 órától rendeznek az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Ezeken a találkozókon tehát akár egy Kovács, Kovács csatársorral is felállhat az U21-es válogatott. Ugyanakkor ott van a keretben az eddig csak a fiatalabb korosztályokban szerepelt ferencvárosi Bagi Ádám és Madarász Ádám, a szlovén élvonalban szereplő Vidnyánszky Mátyás, az NB I-es DVSC-ben ebben az idényben három gólpassznál járó Egri Imre vagy az ETO-ban szereplő Szép Márton.

AZ U21-ES VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Engedi Márk (Vasas FC), Kocsis Botond (Kolorcity Kazincbarcika SC), Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia FC)

Védők: Kugyela Zalán (Torino – Olaszország), Lakatos Csongor (FTC), Mikolay Timóteus (MTK Budapest), Pál Barna (Puskás Akadémia FC), Selyem Bálint (ETO FC), Szakos Bence (Arisz Limasszol – Ciprus), Umathum Ádám (ETO FC), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)

Középpályások: Kern Martin (Puskás Akadémia FC), Madarász Ádám (FTC), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia), Patai Dávid (DVSC), Szamosi Ádám (Kispest-Honvéd FC), Szép Márton (ETO FC)

Támadók: Bagi Ádám (FTC), Egri Imre (DVSC), Győrfi Milán (Paksi FC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Kovács Patrik (Vasas FC/Mezőkövesd), Vidnyánszky Mátyás (NK Nafta – Szlovénia)