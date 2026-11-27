Miért ne higgyünk a kézenfekvőnek, elvégre pénteken a tabella első és második helyezettje találkozik egymással, azaz ETO–Debrecen. Meg aztán az előző fordulóban mindkét csapat remekül futballozott, a Győr az Üllői úton fojtotta el a Fradi lendületét, a Loki pedig az ősi rivális, azaz a Nyíregyháza otthonában rúgott edzőváltást érő hatost. Szóval, ezek után jó meccs lesz ma Győrben – legalábbis várhatóan.

A mérkőzés előtti összeállításokból sok minden kiderül. A debreceni Kocsis Dominik szerint azt szeretnék elérni, hogy „utáljanak” ellenük futballozni a csapatok, sőt szerinte lassan-lassan el is érik – bocsásson meg az ifjú, ha így van, akkor a jelenség a többiekre vet (nagyon) rossz fényt. Ráadásul a szerénységgel egyáltalán nem vádolható huszonévesnek Kocka a beceneve, azaz Kocsis Sándort idézte a névadójának, ez azért szintén túlzás. Ha úgy tetszik, ég és föld.

Arra viszont büszkék lehetnek a debreceniek, hogy kifejezetten markáns futballt játszanak, eredményeset is (hat meccs, tizenhat pont sorozatban), látható, mit akarnak csinálni a pályán. A nyáron érkezett edzőről sokat nem lehetett tudni, ám Gert Remmelről most kiderült, hogy alapelve szerint négy másodpercen belül el kell végezni a bedobásokat, egy másik szerint a felezővonal átlépését követően nyolc másodpercen belül a büntetőterületre kell juttatni a labdát a nagyobb gólesély érdekében. Kis túlzással magukkal kell futóversenyt rendezniük a játékosoknak.

A mexikói Efraín Juárez szintén jó csapatot rakott össze, a Ferencváros elleni meccs­re már utaltam, hozzátenném, úgy volt nála kulcs a védekezés, hogy nem lett unalmas az ETO futballja. Nem mellesleg az edző ugródeszkának használja Magyarországot – ez meggyőződésem –, nem véletlen, hogy egy skót lapnak elmondta, a nyártól ő lesz a Celtic edzője, s mellette hazájában ő is jelölt az egykor szebb napokat látott Tigres kispadjára.

Mindettől persze még nem biztos a szupermeccs, még az is meglehet, hogy jól kibekkelik 0–0-ra, mondván, minek esetleg hátrányba kerülni. Az viszont kiderül mindkét oldal nyilatkozataiból, hogy a sikerhez edzeni kell. Sokat. Nem olyan bonyolult, ugye?

Hogy ez az örök igazság nálunk még tanulság lehet, nem a krónikás bűne.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!