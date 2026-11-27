Július 9-én a legtöbb európai sztárcsapat játékosa még a gumimatracot fújta valamelyik tenger partján, miközben a Ferencvárosnak már tétmérkőzésen kellett megfeszülnie. Újvidéken, a Vojvodina otthonában elkezdődött valami, amiről akkor még kevesen gondolták, hogy november végén is tart majd. A nyári hőség után immár hóban, latyakban menetel a magyar együttes, és még mindig nem akadt ellenfél, amely legyőzte volna Európában.

Száznegyven nap telt el azóta.

A Ferencváros tizenhárom nemzetközi kupameccset játszott, tízet megnyert, háromszor döntetlenre végzett. A selejtezőt is figyelembe véve ebben az idényben egyetlen európai klub sem nyert annyi kupamérkőzést, mint a magyar bajnoki ezüstérmes. Mondhatnánk, a kontinens elit csapatainak nem kellett júliusban gyenge riválisokkal selejtezőt játszaniuk, de a Ferencvárosnak sem az ő játékoskeretükkel kellett menetelnie ezen az úton. És nyugodtan írjuk le, ha csütörtök este a Groupama Arénában is olyan hatékonysággal értékesítik a helyzeteiket, mint a Celtic Parkban vagy a San Siróban, talán még a szlovén csapat autóbuszának sofőrje is megkönnyebbülten sóhajt fel a lefújáskor, hogy végre indulhatnak hazafelé. A futball azonban nem így működik. Előzőleg Milánóban kettő is bement, Budapesten egy sem.

Borbély Balázs vezetőedző rokonszenves őszinteséggel beszélt erről a mérkőzés után, elismerve, hogy a korábbi találkozókon talán valamivel többet adott az élet csapatának, mint amennyit megérdemelt, most viszont visszavett belőle egy szeletnyit. Ritkán hallani ilyen mondatokat edzőtől. A győzelmet szívesen magyarázzák a szakmai munka minőségével, a kudarcért hajlamosak a körülményeket okolni.

És van abban valami felemelő, hogy csütörtök este csalódott ferencvárosi szurkolók baktattak hazafelé az Üllői úton. Nem azért, mert az ember örömét lelné mások bosszúságában, hanem mert érdemes elgondolkodni azon, mi is okozta a rosszkedvüket. Öt forduló után tizenhárom ponttal harmadik az Európa-ligában, november végén még mindig veretlen Európában az FTC.

Micsoda luxus ezek után csalódottnak lenni…!

Péntek reggel a szlovén lapok bravúrról, kiváló kapusteljesítményről és szerencséről írtak. Hányszor olvastunk hasonló sorokat magyar csapat nemzetközi kupamérkőzése után? Csak éppen a mi kapusunkat dicsértük, mi örültünk a szerencsének és mi becsültük meg azt az egy pontot.

Most a másik oldalon állunk.

A futballban a jó munka nem mindig fizet azonnal. Előfordul, hogy a pénztárnál éppen akkor közlik velünk, ma nincs kifizetés, amikor a leginkább megérdemelnénk.

A lényeg, hogy másnap is legyen miért bemenni dolgozni.

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