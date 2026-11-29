Az egyik legjobban várt időszak következik kézilabdában, a soros női világverseny, amelyre nemcsak a szakma és a játékosok készülnek kiemelten, hanem a drukkerek is. Ilyenkor általában már az forog közszájon, hogy bejut-e a legjobb nyolcba a magyar válogatott, esetleg elér-e nagyobb bravúrt, mint két éve, amikor Eb-bronzérmes lett, netalán valami nagyon félrecsúszik, amit persze nem szeretnénk. És nyilván most is figyeljük a lányok felkészülését, szorítunk nekik az edzőmeccseken, de a sajtó nem attól hangos, hogy melyik átlövőnk éppen hány gólt szerzett, vagy a kapusok mennyi hétméterest fogtak, ehelyett nap mint nap aggódni kell egy klubcsapatért, amely megszűnik, megszorításokat vezet be vagy éppen csőddel riogat.

Ha valaki azt hiszi, hogy más sportágban nincsenek, vagy nem lesznek problémák, az nagyon téved, csak éppen a többi látványsport szereplői valamennyire talán más helyzetből indulnak. A kézilabda az a terület, ahol egy-egy játékos vagy edző legalább egy évre előre tudja, hol és mennyiért fog játszani a következő évben, években, a vezetőknek nagyon előre kell gondolkodniuk, és nemegyszer fordul elő olyan eset, hogy valaki már nyáron bejelenti, hogy a következő idénytől melyik klubban folytatja a pályafutását és utána még vígan rohangál addigi egyesülete mezében. Természetesen a hosszú távú előre gondolkodás, a felelősség a vezetők kezében van, akiknek látniuk kell azt is, hogy a következő idényen túl meddig nyújtózkodhatnak.

A magyar sportban az a furcsa helyzet állt elő tavasszal, hogy minden, ami addig természetesnek és megszokottnak tűnt, egy pillanat alatt megváltozott. Más lett a politikai szándék, ahogy a gazdasági környezet is, a szponzorok egy része gyorsan eltűnt, visszalépett vagy alaposan megkurtította a támogatását. A kézilabda-egyesületeknek viszont az élő vagy életbe lépő játékosszerződéseket továbbra is finanszírozniuk kell, csak éppen sok veszett el az előre eltervezett büdzséből. Akadtak olyan klubok, amelyek ebben a helyzetben az előremenekülést választották, de mostanra egyre több helyen világossá vált a helyzet, húzni kell a nadrágszíjon, és nem is egy vagy kettő lyukkal beljebb… A győriek kálváriája hetek óta téma, az önkormányzat százmillió forinttal próbál mentőmellényt adni az ETO-ra, gyűjtöttek itt szurkolók, egyesületek, beszéltek lehetséges arab befektetőről, de még mindig nem tudni, hogy a hétszeres BL-győztes miként éli túl a válságot. Szegeden a megszorítások jegyében mennie kellett az edzőnek, a hírek szerint egyéb „ésszerűsítésre” is szükség van. A szintén BL-győztes dunaújvárosi női csapatot és az utánpótlás-együtteseket pedig egészen egyszerűen törölte a nyilvántartásból a Magyar Kézilabda-szövetség, vagyis a jelek szerint ott senki sem jelentkezett mentőövvel, a Dunújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia úgy süllyedt el, mint Jack az Atlanti-óceánban a Titanic katasztrófája után…

A szövetség illetékesei széttárják a karjukat, ők nem tudják megmenteni a cégként, vállalkozásként működő klubokat, az MKSZ még maga sem tudja, hogy a jövő évtől mennyi pénzből gazdálkodhat, mennyit oszthat szét központi támogatásként. Sok állami vállalat kivár vagy kihátrált a sport mögül, a viszonyok keszekuszák, egyvalami biztos: a bizonytalanság.

Ilyenkor nagy kérdés, hogy a szakvezetők vagy éppen a játékosok fejében kigyulladt-e a vészvillogó. Vajon az Európa-bajnokságra készülő női válogatott edzőtáborában téma-e, ami Győrben, Mosonmagyaróváron vagy éppen Dunaújvárosban történik, és kérdezik-e egymástól a lányok, hogy ki lesz a következő? Vajon az én klubom átvészeli-e ezt a vészterhes időszakot, képes-e új alapokra helyezni a támogatási rendszerét és továbbra is problémamentesen működni? És ez a sok-sok kérdés vajon kihat-e a teljesítményükre, vagy esetleg a bizonytalanság dacot szül, még inkább olyan akaratot, amivel egy-egy játékos el akarja adni magát külföldre? Válaszokat december második felében kapunk…

Arról már sokat beszéltünk, hogy a jövő évtől, illetve a következő idénytől teljesen más világ vár a klubokra, a vezetőikre, akiknek egészen más megközelítésből, módszerekkel, tervezéssel kell dolgozniuk, mert az eddigi erőfeszítések nem lesznek elegek a jövőben, még akkor sem, ha az elmúlt években a nagyon sok forintért is meg kellett dolgoznia az irodai apparátusnak. Viszont a szakma szereplői, az edzők, fizioterapeuták, „scoutok”, erőnléti trénerek, masszőrök, videóelemzők is aggódhatnak: ha kisebb lesz a büdzsé, akkor nem csak a csapaton spórol majd az elnök vagy a tulaj. Nagyon sok területen lesz vége a jó világnak, a kényelemnek, amit hívhatunk másik oldalról egyébként profizmusnak is. Azok a játékosok, akik pedig eddig itthon jobban kerestek sokszor a középszerűségben, mintha külföldön kellett volna megküzdeniük minden falatért, nos, nekik is újra kell tervezniük a karrierjüket és beleállni esetleg olyanba, amely sokkal több harccal, küzdelemmel, lemondással és kényelmetlenséggel jár.

Nem vagyok boldog, amikor csődről, racionalizálásról szólnak a hírek, továbbra is azt gondolom, állami szerepvállalás nélkül nincs minőségi magyar sport. Jó másfél évtizedig a hazai sportélet szereplőinek minden lehetősége és eszköze megvolt a hosszú távú minőség kialakítására és fenntartására, de talán egyetértünk abban, hogy sok lehetőséget eltékozoltunk. Most a kapkodás, a bizonytalanság és szinte bizonyosan a visszaesés következik, mások lesznek a célok, a prioritások, idő kell, amíg pontosan kialakul az új világ rendszere, és majd akkor derül ki, hogy az eddig elvégzett munka mennyit ér.

Én csak az unásig szajkózott mondataimat tudom ismételni: gyerünk, arccal az utánpótlás felé, ott kezdjünk el végre minőségi munkát végezni először!

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