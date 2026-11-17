Tóth Balázs sérülten védte végig az utolsó félórát.

„99 százalék, hogy eltört az ujjam, be kell mennem vele a kórházba. Pedig annál a helyzetnél az első lövésbe bele tudtam érni, utána meg kipaskoltam a labdát.”

A kapus hozzátette, hogy nem tudták megbontani a beálló északíreket, hiányzott a kreativitás, ezért nem jött össze a második gól. Az elsőnél viszont ő adta a gólpasszt.

„Láttam, hogy Varga Barni egy az egyben van, világklasszis csatár, övé minden érdem.”

Értékelte a második helyezést is.

„Az ukránok ellen kezdhettünk volna bátrabban is, de összességében utána kiegyenesedtünk. Azt éreztem, hogy pozitív a hangulat, csak nyerhetünk. Örültem az északírek ukránok elleni sikerének, mert nem döntetlenre kellett játszani, tavaly talán ez volt a probléma. De pozitívum, hogy playoffon visszajuthatunk az A-ligába.”

Bolla Bendegúz Sallai Roland sérülése miatt került be a kezdőbe.

„Sajnálom, hogy megsérült, mert kulcsjátékos esett ki a csapatból. De tudjuk, hogy ki fog pályára lépni kezdőként, úgy készültem, hogy bármi van, ha készen kell állni, akkor készen állok. Próbáltam a legtöbbet hozzátenni.”

A Rapid Wien légiósa elmondta, hogy az utolsó 20 percben hiába nyomták be az ellenfelet, a győztes gólt nem tudták begyötörni.

Csinger Márk ismét a védelem közepén kapott helyet.

„Mi irányítottuk a mérkőzést, nekik két helyzetük volt, egyet berúgtak. Több lehetőségünk volt az elsőben és a másodikban is, ha ezeket berúgjuk, csoportelsők vagyunk, ma nem jött össze.”

Willi Orbán kiesését is megemlítette, a rutinos védő hiánya ellenére jól működött a védelem, dicsérte Markgráf Ákost, aki mindent megtett. A saját évét nagyon jónak tartja, hiszen bajnok és válogatott lett, valamint külföldre szerződött.