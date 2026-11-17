Tóth Balázs szinte biztos benne, hogy törése van
Tóth Balázs sérülten védte végig az utolsó félórát.
„99 százalék, hogy eltört az ujjam, be kell mennem vele a kórházba. Pedig annál a helyzetnél az első lövésbe bele tudtam érni, utána meg kipaskoltam a labdát.”
A kapus hozzátette, hogy nem tudták megbontani a beálló északíreket, hiányzott a kreativitás, ezért nem jött össze a második gól. Az elsőnél viszont ő adta a gólpasszt.
„Láttam, hogy Varga Barni egy az egyben van, világklasszis csatár, övé minden érdem.”
Értékelte a második helyezést is.
„Az ukránok ellen kezdhettünk volna bátrabban is, de összességében utána kiegyenesedtünk. Azt éreztem, hogy pozitív a hangulat, csak nyerhetünk. Örültem az északírek ukránok elleni sikerének, mert nem döntetlenre kellett játszani, tavaly talán ez volt a probléma. De pozitívum, hogy playoffon visszajuthatunk az A-ligába.”
Bolla Bendegúz Sallai Roland sérülése miatt került be a kezdőbe.
„Sajnálom, hogy megsérült, mert kulcsjátékos esett ki a csapatból. De tudjuk, hogy ki fog pályára lépni kezdőként, úgy készültem, hogy bármi van, ha készen kell állni, akkor készen állok. Próbáltam a legtöbbet hozzátenni.”
A Rapid Wien légiósa elmondta, hogy az utolsó 20 percben hiába nyomták be az ellenfelet, a győztes gólt nem tudták begyötörni.
Csinger Márk ismét a védelem közepén kapott helyet.
„Mi irányítottuk a mérkőzést, nekik két helyzetük volt, egyet berúgtak. Több lehetőségünk volt az elsőben és a másodikban is, ha ezeket berúgjuk, csoportelsők vagyunk, ma nem jött össze.”
Willi Orbán kiesését is megemlítette, a rutinos védő hiánya ellenére jól működött a védelem, dicsérte Markgráf Ákost, aki mindent megtett. A saját évét nagyon jónak tartja, hiszen bajnok és válogatott lett, valamint külföldre szerződött.
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 6. FORDULÓ
2. CSOPORT
MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-ÍRORSZÁG 1–1 (1–0)
Budapest, Puskás Aréna, 55 306 néző. Vezette: Marco Guida (Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti) – olaszok
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Szendrei Á., 84.), Csinger, Markgráf, Kerkez – Schäfer, Csongvai (Urblík J., 69.), Styles (Tóth R., 60.) – Bolla B. (Pető M., 69.), Varga B., Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – McConville, Atcheson (Magennis, a szünetben), C. Brown – Devlin (B. Spencer, 56.), Hume, Sh. Charles, Devenny – Galbraith, Kelly (Morrison, 56.) – Price (Smyth, 82.). Asszisztensedző: Steven Davis
Gólszerző: Varga B. (35.), ill. Devenny (65.)
Sárga lap: Varga B. (51.), Kerkez (83.), ill. P. Charles (51.), Hume (56.)