„MARCO ROSSI! MARCO ROSSI! – harsogta a Verseny utcában vonuló többezres tömeg már másfél órával az északírek elleni meccs előtt, és ha van nyertese ennek az évnek, szövetségi kapitányunk mindenképp az. Amikor szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt lefújták a Magyarország–Írország (2–3) vb-selejtezőt, valószínűleg sokan gondolták azt, hogy azzal a vereséggel befejeződik a 2018 óta tartó Rossi-korszak. Sőt, az idei, az ukránok elleni vesztes Nemzetek Ligája-nyitány után is felerősödtek a kritikus hangok, és nem mertem volna mérget venni arra, hogy az év utolsó meccsén is ő irányítja nemzeti csapatunkat, és továbbra is szurkolók ezrei éltetik a 62 éves, druentói születésű Mistert.

Persze nem először láttuk már az eltelt nyolc évben főnixmadárként feléledni a magyar válogatottat, és nem először tapasztalhattuk meg, hogy a kapitány képes generációt váltani, és olyan új játékosokat megtalálni, akik aztán hosszú évekre meghatározóvá válnak. Az első ilyen éles váltást a 2019-es walesi meccs után tapasztalhattuk meg, amikor a 2–0-ra elveszített cardiffi találkozót követően már nem láthattuk többet a válogatottban tétmeccsen Dzsudzsák Balázst, viszont 2020-ban pótselejtezőn kijutottunk az Eb-re, és csoportgyőztesként feljutottunk az NL A-ligájába. Akkoriban mutatkozott be például a későbbi alapemberek közül Loic Nego vagy Schäfer András.

Aztán 2022-ben is láthattunk egy nagy talpra állást, amikor az albánok elleni kettős vereség, az angolok elleni budapesti 0–4 és a sikertelen vb-selejtezősorozatot után egy évvel már mi nyertünk Angliában 4–0-ra, és győztünk Németországban is, így simán benn maradtunk az A-ligában, majd 2023-ban újra, sőt csoportelsőként kijutottunk az Európa-bajnokságra. Abban az időszakban debütált – a keddi kezdőcsapatban is helyet kapó – Varga Barnabás és Callum Styles is, míg Szalai Ádám visszavonult.

Idén, az év elején megint új lapot nyitott Rossi. Nem küldött már meghívót olyan harminc fölötti, tavaly még szereplő korábbi alapembereknek, mint Fiola Attila vagy a már említett Nego, de 2018 óta először Dibusz Dénest sem láthattuk a kapuban, és a legutóbb két éve játszó, 31 éves, 88-szoros válogatott Nagy Ádámot sem hívta már vissza. Ugyanakkor az elmúlt másfél évben abszolút alapemberré vált a kapuban Tóth Balázs, a középpályán Vitális Milán, a védelembe pedig kimondottan jól épült be Osváth Attila, illetve Csinger Márk. Utóbbi még csak 23 éves, és ha ezt a teljesítményt állandósítani tudja, amit a Nemezetek Ligája-meccseken láttunk tőle, hosszú évekre kulcsemberré válhat. Továbbá Csongvai Áron, Markgráf Ákos, Redzic Damir, Tóth Alex, Tóth Milán és Tóth Rajmund is bizonyította, hogy lehet rá számítani a jövőben. Ők mindannyian hozzátettek ahhoz, hogy összességében jó évet zárhasson 2026-ban a válogatott, ami győzelmi rekordot is hozott – hat meccset nyertünk meg (három döntetlen és egy vereség mellett), ez a legtöbb a Rossi-érában egy naptári évben, igaz, ez korábban is sikerült már kétszer, 2021-ben, valamint 2023-ban is.

Persze ha már a neveknél tartunk, emeljük ki a most már 34 éves, de még mindig elnyűhetetlen, idén egyetlen meccsről hiányzó Willi Orbán egész éves példamutató munkáját, és ugyanezt mondhatjuk el a minden mérkőzésen pályára lépő Schäfer András, Szoboszlai Dominik kettősről is. Az, hogy a szó szoros értelmében is Főnix-fióka Szoboszlai, láthatóan nem százszázalékos állapotban is végigküzdötte a kilencven percet a két novemberi meccsen, és az utolsó pillanatban is rohant előre a győzelemért, mindent elmond a hozzáállásáról.

A Rossi-érában azt is megszokhattuk, hogy nagyon rövid idő alatt is képes fejlődni a csapat, erre láthattunk példát most az északírek elleni meccs első fél­idejében, amelyet sokkal jobban kezdtünk, mint múlt szombaton Grúziában, és nem csak a végig nagy kedvvel játszó Szoboszlai kapufája miatt mondhatjuk ezt, hiszen Varga Barnabásnak is volt egy nagy helyzete, és az ellenfél a felezővonalat is alig-alig lépte át. A 35. percben pedig a menetrend szerinti Varga-gól is megérkezett – 2025. június 10-étől számolva a tizedik válogatott meccsét játszotta, és a tíz meccsből nyolcon volt eredményes, összesen tízszer.

Azt is megszokhattuk már az utóbbi időben, hogy egy mérkőzésen belül is nagyon ingadozóvá válik a csapat teljesítménye, sokszor nem tudunk élni a jó kezdéssel és a vezetés megszerzésével járó előnnyel. Ez történt kedden is, amikor a második félidőben, a vezetésünk után egyértelműen fölénk nőtt a vendégcsapat és egyenlített is. Alig több mint egy év alatt, tavaly szeptembertől számítva az északírek elleni volt az ötödik olyan mérkőzésünk, amelyen megszereztük a vezetést, de nem tudtunk nyerni, és mindegyik találkozónak jelentős tétje volt. Az írországi vb-selejtezőn tavaly 2–0-s előnyből sem sikerült, majd itthon 1–0-ra és 2–1-re is vezettünk, aztán jött a dráma a végén. A portugálok ellen a budapesti és a kinti meccsen is mi szereztük az első gólt, a két mérkőzésen azonban ugyanúgy egy pontot értünk el, mint az írek ellen.

Ha az egész évről akarunk tanulságot levonni, azt állapíthatjuk meg, hogy a B-liga szintjén lévő csapatokkal továbbra is felvesszük a versenyt, és Marco Rossi talált olyan új játékosokat, akikre hosszú távon is lehet építeni. Viszont az is látszik, hogy ha a legjobbjaink, alapembereink közül egy-két játékos kiesik, nagy nehézséget jelent a pótlásuk. Márpedig ebben a Nemzetek Ligája-sorozatban a grúzok elleni idegenbeli mérkőzést leszámítva mindegyik találkozóról meghatározó játékosok hiányoztak – az észak­írek ellen közvetlenül a mérkőzés előtt sérült meg Sallai Roland, Orbán pedig eltiltás miatt hiányzott (ahogy Vitális Milán is). Továbbá problémát jelent, hogy kulcspillanatokban maradnak ki olyan nagy helyzetek, amin aztán elúszik a győzelem (kedden ilyen volt a végén Tóth Rajmund lehetősége, de számos hasonlót tudnánk említeni tavaly ősz óta).

A közelgő Eb-selejtezőn tehát összességében mindenképp jobb, kiegyensúlyozottabb teljesítményre lesz szükség ahhoz, hogy egy év múlva is elmondhassuk, Marco Rossi az év nyertese…

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