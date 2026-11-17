Szoboszlai és Varga kezd, három helyen változott a magyar csapat felállása – kezdők
Lukács Dániel sérülés, Nagy Zsolt betegség, Vitális Milán és Willi Orbán eltiltás miatt nem lehet ott a magyar csapatban. Utóbbi három Grúziában kezdő volt, őket Markgráf Ákos, Csongvai Áron és Callum Styles pótolja a kezdőben.
Damir Redzic nincs a meccskeretben, 22 játékost nevezett Marco Rossi.
FRISSÍTÉS: Sallai Roland nem tudta vállalni a mérkőzést, Bolla Bendegúz került be a kezdőben.
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 6. FORDULÓ
2. CSOPORT
MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-ÍRORSZÁG – élőben az NSO-n!
Budapest, Puskás Aréna, 20.45 óra. Vezeti: Marco Guida (olasz)
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Csinger, Markgráf, Kerkez – Schäfer, Csongvai, Styles – Bolla, Varga B., Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – McConville, Atcheson, Brown – Devlin, Hume, S. Charles, Devenny – Galbraith, Kelly – Price. Szövetségi kapitány: Michael O'Neill (eltiltása miatt Steven Davis helyettesíti)