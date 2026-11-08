Myles Garrett nagyszerűen tért vissza, először áll pozitív mérleggel a Rams – videó

FALCONS–BENGALS

A Bengals nyerte az első madridi meccset. A Falcons első két támadássorozatát egyaránt pontokat szerzett, de az azt követő hétből viszont már csak egyszer. Ellenben a Cincinnati úgy ment át az atlantai védelmen, mint kés a vajon. Joe Burrowék első hat drive-jukból két mezőnygólt és három touchdownt értek el, így már 31–17-es előnnyel mentek a negyedik negyedre a csapatok. Ja'Marr Chase 47 yardos TD-elkapásával nyitott a Bengals, aztán Tee Higgins jelentkezett két újabb hatpontossal, az egyiknél a két elkapó bikaviadalos ünnepléssel szórakoztatta a Santiago Bernabeu közönségét. Joe Burrow makulátlan mutatóval zárt: 29 passzíksérletéből 24 volt pontos 217 yardért és három touchdownért, továbbá egyszer futva jutott be a célterületre. Chase tíz elkapásból 155 yardot gyűjtött, Chase Brown pedig 6.3-as átlaggal tett meg 57 yardot a földön. A 2–2-es mérleggel nyitó Bengals franchise rekordot beállító sorozatban négyet nyerve csoportja élén áll a Steelersszel megegyező mérleggel. 17–34

CHIEFS–JETS

Nem a Chiefsről szólt az első negyed, de ez nem jelentett sokat. A hazaiak egy fumble-lel kezdték a meccset, míg a Jets két mezőnygólkísérletet is értékesített az első játékrészben. A folytatásban a Jets ugyancsak field goalokig jutott, a Kansas City támadósora viszont belelendült: Patrick Mahomes két TD-passzt osztott ki Kenneth Walkernek – a szünetben 14–12-re vezetett Andy Reid csapata.

A New York-iak eddig tudták szorossá tenni a meccset, a második félidőben ugyanis egyetlen pontot sem szereztek. A Chiefsnél ezzel szemben eredményes volt a klasszis tight end, Travis Kelce, az újonc futó, Emmett Johnson, valamint Walker harmadszor is: a vége nagyon sima, 35–12-es KC-győzelem.

DOLPHINS–LIONS

Nem ez volt a hét leglátványosabb meccse. Az első félidőben mindössze két Lions-, és egy Dolphins-mezőnygólt láthattunk, touchdownt egyáltalán nem. Az irányítók sem remekeltek, Jared Goff és Malik Willis is egy-egy interceptiont dobott a mérkőzésen, ebből a védelmi háborúból végül a detroiti alakulat jött ki jobban: Jahmyr Gibbs nyolcyardos futott TD-je a harmadik negyedben döntőnek bizonyult, a Dolphins ugyanis az egész meccsen képtelen volt TD-ig jutni: a hajrában egy-egy mezőnygól született, így alakult ki a 19–9-es végeredmény.

COLTS–COWBOYS

Rendkívül szoros és szórakoztató mérkőzést vívott egymással a két csapat Indianapolisban. Brandon Aubrey mezőnygóljára egy Seth McGowan TD érkezett a Coltstól az első negyedben, ám a nagyszünet előtt rákapcsolt a dallasi offense. Előbb Jake Fergusonnak, majd CeeDee Lambnek osztott ki touchdownpasszt Dak Prescott – a második egy 44 yardos bomba volt.

A harmadik negyedben egy-egy field goal mellett Ashton Dulin szerzett látványos, 55 yardos TD-t a Coltsnál: a negyedik negyedet 20–17-es Cowboys-előnnyel várhatták a felek. A Colts két mezőnygóllal fordított ugyan, de a hajrában a Cowboys kisajtolta a győzelmet: 29 másodperc alatt 65 yardot tettek meg, a támadás végén Javonte Williams jutott át a gólvonalon a labdával a kezében – ekkor már csak alig több mint egy perc volt az órán.

Innen csodára volt szüksége a hazaiaknak, ami végül nem is jött össze: Daniel Jones eladta a labdát, a texasiak 27–23-ra nyertek.

EAGLES–GIANTS

Ez a meccs sem a támadósorokról szólt. Persze ki kell emelni, az Eaglestől nem is várhattunk sokat azok után, hogy Jalen Hurts a teljes szezonra kidőlt – ezen a meccsen Joe Milton irányított a hazaiaknál. A nehézségek ellenére mégis a Philly jutott be először a célterületre a meccsen, az első negyed végén Saquon Barkley volt eredményes a háromyardos vonalról, még a kétpontos kísérlet is összejött – nem szokványos, 8–6-os állással várhatták a felek a második negyedet, hiszen a Giants két mezőnygólt szerzett a hazai touchdown előtt.

Ezt követően igazi puntháború alakult ki, a nagyszünetig már nem is változott az eredmény. A harmadik negyed elején megijedhettek a Giants-rajongók, J. J. McCarthy ugyanis megsérült, így jöhetett Jameis Winston. A csere cseréje azonban nem remegett meg, egy hosszú támadósorozat végén Isaiah Likelyt találta meg a célterületen belül, ezzel 13–8-ra már a New York vezetett.

A hajrára végül vissza tudott térni McCarthy, vezetésével még két mezőnygólig jutottak az Óriások, míg az Eagels csak egy field goalt szerzett: a Giants 19–11-re legyőzte idegenben a csoportriválisát, és továbbra is magabiztosan vezeti az NFC Keleti csoportját.

COMMANDERS–RAMS

Myles Garrett úgy visszatért, ahogy Los Angelesben várták. A Rams végig szenvedett, csak a második félidő első labdabirtoklásával került először előnybe, de egy labdabirtoklásnál nagyobb távolságra nem tudott ellépni. 20–13-as vendég vezetés után háromszor is jöhetett a Commanders a negyedik negyedben, de egyszer sem sikerült még a vörös zónáig sem eljutni, így a Rams ugyan a vártnál nehezebben, de begyűjtötte sorozatban harmadik győzelmét és az idény során először pozitív mérleggel áll. Puka Nacuának noha volt egy fumble-je, azt leszámítva remekelt. Matthew Stafford 19-szer vette célba, abból 14 elkapást jegyzett ezzel 150 yardot és egy hatpontost gyűjtve. A hazai futójátékból Nacua 20 yarddal vette ki a részét, Kyren Williams 45 yardot tett meg, míg Blake Corum 58 yarddal és egy hatpontossal zárt. A hazaiaknál Jayden Daniels 274 yardot és egy TD-t passzolt, amelyet Van Jefferson kapott el.

A Ramsnél a támadó oldalon Nacua, a védelmben pedig a nyáron megszerzett Myles Garrett volt, aki az első héten szenvedett térdsérülése miatt kihagyott hét találkozót. Garrett három sackkel és egy kierőszakolt fumble-lel tért vissza. 13–20

SAINTS–BROWNS

Közel 55 percen át nem volt touchdown a mérkőzésen, aztán négy is. A negyedik negyed közepéig csak öt mezőnygólig jutottak el a csapatok, 9–6-os Saints vezetésnél KC Concepcion 64 yardos TD-elkapásával aztán megtört a jég. Audric Estime futott hatpontosa és két újabb mezőnygól után jöhetett a hosszabbítás. A Saints közel hat percet lepörgetve touchdownnal nyitotta a hosszabbítást, ezúttal Juwan Johnson szerzett hatpontost. A Browns szintén eljutott a célterületig, Harold Fannin elkapása után azonban a vendégek nem az extra pontra mentek, hanem a győzelemért kétpontost kíséreltek meg. Ezt levédekezte a Saints, ami győzelmet ért. Shedeur Sanders 297 yardot és két TD-t passzolt, kedvenc célpontja Denzel Boston volt, aki hat elkapásból 98 yardot termelt. A hazaiaknál Tyler Shough 265 yarddal és egy touchdownnal segítette csapatát, Estime a földön 72, Chris Olave a levegőben 98 yardot tett a közösbe. 23–22

PANTHERS–BRONCOS

Csak a szokásos: a Broncos ismét a negyedik negyedben nyert meg egy meccset, pedig egyáltalán nem így indult. Másfél negyedet követően már tíz ponttal vezettek a vendégek, ráadásul a Panthers kihagyott egy mezőnygólt is. Bo Nix azonban eladta a labdát, a Carolina pedig egy 86 yardos drive végén TD-vel szépített. Hiába a vendég mezőnygól, a második félidőt újabb touchdownnal fordított a Panthers. 14–13-as eredménnyel indult az utolsó játékrész, ahol a Broncos előbb egy nyolcvan, aztán egy 61 yardos támadósorozat végén szerzett hatpontost. A Panthers még szépített és támadhatott a győzelemért, de egy fumble lezárta a találkozót. Bo Nix 237 yardot, két touchdownt és egy interceptiont dobott. Pat Bryant (56 yard) és Courtland Sutton (45) is jegyzett egy-egy elkapott hatpontost, míg Jonah Coleman mostmár egyértelműen előrelépett elsőszámú futóvá. Az újonc 17 labdacipelésből 57 yardot és egy TD-t termelt. A hazaiaknál Bryce Young 39 passzából 28 talált célba 276 yardért és három touchdownért, de volt egy eladott labdája is. Chubba Hubbard 4.9-es átlaggal jutott el 79 yardig, míg Darren Waller nyolc elkapásból 90 yardot és egy TD-t jegyzett. A Broncos sorozatban öt győzelmének köszönhetően 7–2-es mérleggel áll csoportja élén. 21–26

NFL, ALAPSZAKASZ

9. FORDULÓ

Vasárnap kora este

Atlanta Falcons–Cincinnati Bengals, Madrid 17–34 (10–7, 0–17, 7–7, 0–3)

Indianapolis Colts–Dallas Cowboys 23–27 (7–3, 0–14, 10–3, 6–7)

Kansas City Chiefs–New York Jets 35–12 (0–6, 14–6, 14–0, 7–0)

Miami Dolphins–Detroit Lions 9–19 (3–3, 0–3, 3–10, 3–3)

Philadelphia Eagles–New York Giants 11–19 (8–6, 0–0, 0–7, 3–6)

Washington Commanders–Los Angeles Rams 13–20 (3–3, 7–3, 3–7, 0–7)

New Orleans Saints–Cleveland Browns 23–22 (3–0, 0–3, 3–3, 10–10, 7–6) – hosszabbítás után

Carolina Panthers–Denver Broncos 21–26 (0–10, 7–3, 7–0, 7–13)

Később

22.05: Houston Texans–Los Angeles Chargers

22.25: Las Vegas Raiders–San Francisco 49ers

22.25: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks

22.25: Green Bay Packers–New England Patriots (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Chicago Bears–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Minnesota Vikings–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Baltimore Ravens–Jacksonville Jaguars 10–33 (3–10, 0–7, 0–3, 7–13)

Szabadnapos: Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans