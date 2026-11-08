Iraola nem biztos benne, hogy Szoboszlai rendbe jön a válogatott meccsekre

Szoboszlai Dominik adta a passzt a Liverpool első góljánál a Crystal Palace ellen 3–1-re megnyert vasárnapi angol bajnoki mérkőzésen. A magyar válogatott csapatkapitányát aztán a 69. percben lecserélte Andoni Iraola, a „vörösök” menedzsere, aki a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón az érintett állapotáról is tájékoztatást adott – írja honlapján a liverpooli klub.

„Nagyon nem szeretnénk, hogy a válogatott meccsek alatt játékosaink dőljenek ki. A legutóbbi időszakban három rendkívül fontos labdarúgónk sérült meg, úgyhogy most imádkozom – mert tényleg nem nem jönne jól ha megint hasonló történne. Reméljük, most nem úgy lesz, mint legutóbb, amikor Alexis Mac Allistert, Cody Gakpót és Domot is elveszítettük. Dominik megerőltette kicsit a térdét, úgyhogy érdeklődve várjuk, hogy játszhat-e a magyar válogatottban vagy sem. Tudom, hogy mindent megtesz majd, hogy hazamehessen, mert imád a nemzeti csapatban játszani, de amikor lecseréltük, nem volt százszázalékos állapotban. Az orvosi stáb elemzi majd a helyzetet, és meglátjuk, mi lesz. Jómagam tudom, mit akarok, de meg kell értenem a nemzeti csapatok szempontjait is. Bizonyos, hogy ha Dominik jól érzi magát, menni akar majd, de nem vagyok biztos benne, hogy addigra rendbe jön” – fogalmazott a baszk tréner.

A magyar válogatott november 14-én, szombaton Grúzia vendége lesz, 17-én, kedden pedig Észak-Írországot fogadja a Nemzetek Ligájában.

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

CRYSTAL PALACE–LIVERPOOL 1–3 (0–1)

London, Selhurst Park. Vezette: Harrington

PALACE: Henderson – J. Lerma, Ch. Richards, Disasi – Mingueza (Halaili, 87.), Wharton, Q. Timber (Osorio, 60.), Mitchell – Kamada, Pino (McNeil, 87.) – Strand Larsen (Nketiah, 72.). Menedzser: Pierre Sage

LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo (J. Gomez, 90.), Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai (Nyoni, 69.), A. Mac Allister – Gakpo (Ngumoha, 76.), Wirtz, Barcola (V. Munoz, 69.) – Isak (Koumas, 90.). Menedzser: Andoni Iraola

Gólszerző: Nketiah (90+5. – 11-esből), ill. A. Mac Allister (40.), Wirtz (54.), Isak (89.)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 2. CSOPORT

5. forduló. November 14., szombat

18.00: Grúzia–Magyarország

20.45: Észak-Írország–Ukrajna

6. forduló. November 17., kedd

20.45: Magyarország–Észak-Írország

20.45: Ukrajna–Grúzia