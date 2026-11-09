Rangadónak indult, kiütés lett a vége: a Packers 45 pontig jutva verte a Patriotsot – videó

CHARGERS–TEXANS

Továbbra is nyeretlen a Chargers. A Los Angeles az első három negyedben csak három mezőnygólig jutott, míg ugyanezen idő alatt a Texans három touchdownt és egy FG-t ért el. A záró játékrészben ugyan már jöttek a hatpontosok a hazaiak részéről is, ez mindössze annyira volt elég, hogy ne tűnjön annyira súlyosnak ez a hatalmas houstoni győzelem. CJ Stroud 384 yardot és öt touchdownt passzolt egy interception mellett. Kayshon Boutte 125 yardot és két TD-t, Tank Dell 105 yardot és egy hatpontost kapott el. A vendégek védelme folyamatosan nyomás alatt tartotta Justin Herbertet, Will Anderson, Jadeveon Clowney és Sheldon Rankins is két sacket jegyzett. 22–44

49ERS–RAIDERS

A 49ers kiütötte a Raiderst. A San Franisco az első félidőben mindhárom támadását touchdownnal zárta le, ráadásul a második félidő elején Jaden Dugger vitt vissza egy interceptiont a célterületre. A Las Vegas ezt követően szerzett egy TD-t, de ezt leszámítva öt második félidei támadásából is labdát vesztett. A 49ersnek legutóbb húsz éve volt olyan félideje, amikor öt labdát szerzett, szintén a Raiders ellen, akkor még Oaklendben. A Raiders az NFL történelmének ötödik csapata lett, amely hat egymást követő meccsen is legalább 30 pontot enged. Brock Purdy 232 yardot passzolt két touchdown és egy interception mellett és volt egy futott hatpontosa is. Christian McCaffrey 68 yardot tett meg a földön, és 19 elkapott yardot gyűjtött, összesen pedig két TD-t szerzett. A vendégeknél egyedül Brock Bowerst lehet kiemelni, aki a nyolc felé szálló labdából hét elkapást, 111 yardot és egy TD-t jegyzett. 38–17

SEAHAWKS–CARDINALS

AJ Barner két touchdownjával nyert a Seahawks. A sérült Sam Darnold hiányában Drew Lock irányított a címvédőnél, 175 yardot és egy touchdownt passzolt. Jaxon Smith-Njigba az idény során másodszor nem jutott el száz yardig, hét elkapásból 51 yardot gyűjtött. Azonban így is az NFL-ben elsőként átlépte az ezeryardos határt, míg a Seattle történelmének a harmadik játékosa lett, aki egymást követő három évben ezer yard fölé jut. Visszatérve AJ Barnerre, nem sok lehetőséget kapott, két elkapásból szerzett hét yardot és egy TD-t, vlaamint három futásával összesen három yarddal segítette a csapatát. Gardner Minshew-tól ezúttal elmaradt a varázslat. Az Arizona irányítója folyamatosan nyomás alatt játszott, és az elkapói sem tudtak elszakadni, így végül 5.5-ös átlaggal jutott el 166 passzolt yardig, míg a Cardinals mindössze egy mezőnygólt tudott feltenni a táblára. 17–3

PATRIOTS–PACKERS

Kevés izgalmas párosítással szolgáltatott a 9. forduló, de ezek egyikének tűnt a Green Bay New England-i vendégjátéka, ahol két 5–3-as mérlegű csapat találkozott. A fogadóirodáknál hárompontos favorit volt a Patriots, ebből lett 24 pontos vereség...

Drake Maye rögtön az első drive-ban eladta a labdát, amit TD-vel büntetett a Packers. Innen már nem is volt visszaút a hazaiaknak, akik a következő három drive-ból még egyszer eladták a labdát, kétszer pedig hamar puntoltak. Ellenben a Packers átszáguldott a pályán és előbb egy touchdownt, majd egy mezőnygólt szerzett. A második negyed lehetett volna a fordulópont, a Patriots kétszer is megállította Green Bay támadósorát, míg Drake Maye Rhamondre Stevensonnak osztott ki egy harmincyardos TD-átadást. Egy-egy touchdown után 24–14-es vendég előnynél jöhetett a nagyszünet.

A Packers továbbra is padlógázzal ment előre, következő négy támadósorozatukból két mezőnygólt és két touchdownt értek el. Amikor Maye nem adta el a labdát, akkor Stevenson vétett fumble-t. 42–14 után még két touchdownnal kicsit kozmetikázott az eredményen a Patriotrs, de a negyedik negyed második felét már a cserék játszották le.

A vendégeknél minden működött: Jordan Love 29 átadásából 23 volt pontos, 372 yardig és három négy touchdownig jutott, gyakorlatilag minden hosszú átadása célba talált. Christian Watson hét elkapásból 171 yardot, Matthew Golden pedig tíz elkapásból 164 yardot gyűjtött, továbbá mindkettejüknek volt negyven yardnál hosszabb elkapása és egy-egy TD-je is. Talán az írja legjobban le, mennyire összejött minden a Packersnek, hogy mindezek mellett az idény során először száz yard fölé jutottak a földön, ebből Kaleb Johnson 49 yardot és egy hatpontost vállalt. Emellett az idény során már nyolc rúgást kihagyó Trey Smack is hibátlan volt (közte egy 51 yardos mezőnygóllal), Bo Melton 48 yardos visszahordást mutatott be, Xavier McKinney pedig két interceptiont is jegyzett. A Green Bay legutóbb 64 éve, 1962-ben szerzett egy meccsen legalább 45 pontot és 450 támadó yardot.

Drake Maye hiába jutott garbage time-mal együtt 299 yardot és három touchdownt, ezúttal is három interceptiont dobott. A Patriots mérlege 5–4-re módosult, míg a 6–3-as Packers tovább üldözi a többi NFC Északi csapatot. 27–45

NFL, ALAPSZAKASZ

9. FORDULÓ

Vasárnap késő este

Los Angeles Chargers–Houston Texans 22–44 (3–10, 6–14, 0–7, 13–13)

San Francisco 49ers–Las Vegas Raiders

Seattle Seahawks–Arizona Cardinals

New England Patriots–Green Bay Packers 27–45 (0–14, 14–10, 7–18, 6–3)

Hétfő

2.20: Tampa Bay Buccaneers–Chicago Bears (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Minnesota Vikings–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Baltimore Ravens–Jacksonville Jaguars 10–33 (3–10, 0–7, 0–3, 7–13)

Vasárnap kora este

Atlanta Falcons–Cincinnati Bengals, Madrid 17–34 (10–7, 0–17, 7–7, 0–3)

Indianapolis Colts–Dallas Cowboys 23–27 (7–3, 0–14, 10–3, 6–7)

Kansas City Chiefs–New York Jets 35–12 (0–6, 14–6, 14–0, 7–0)

Miami Dolphins–Detroit Lions 9–19 (3–3, 0–3, 3–10, 3–3)

Philadelphia Eagles–New York Giants 11–19 (8–6, 0–0, 0–7, 3–6)

Washington Commanders–Los Angeles Rams 13–20 (3–3, 7–3, 3–7, 0–7)

New Orleans Saints–Cleveland Browns 23–22 (3–0, 0–3, 3–3, 10–10, 7–6) – hosszabbítás után

Carolina Panthers–Denver Broncos 21–26 (0–10, 7–3, 7–0, 7–13)

Szabadnapos: Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans