Antonelli és Leclerc is büntetést kapott – változott a Sao Pauló-i Nagydíj végeredménye

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.11.08. 23:19
null
Leclerc elveszítette a hetedik helyét (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Andrea Kimi Antonelli Liam Lawson Charles Leclerc Formula–1 Sao Pauló-i Nagydíj FIA
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) Andrea Kimi Antonellinek és Charles Leclerc-nek is öt-öt másodperces időbüntetést adott a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj futama után.

Több vizsgálat is folyt a Sao Pauló-i Nagydíj versenye után: az ötödikként célba érő Andrea Kimi Antonellinek és a Mercedesnek veszélyes kiengedés miatt kellett felelnie, míg Charles Leclerc a Liam Lawson elleni csatájával hívta fel magára a sportfelügyelők figyelmét. A két eset azonos büntetést vont maga után, de eltérő következményekkel járt.

Az olasz az 5 másodperces időbüntetése ellenére is megtartotta ötödik helyét, mivel több mint húsz szekundummal szelte át a célvonalat a hatodikként befutó Oscar Piastri előtt. A monacói az 5 másodperces időbüntetése miatt azonban elveszítette a hetedik pozíciót, éppen a sértett féllel, Lawsonnal szemben.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) indoklása szerint a ferraris összeért a küzdelem során a Racing Bullsszal. Az ítélethozók megállapították: bár az ütközés kisebb erejű volt, és Lawson ezt követően is meg tudta őrizni a pozícióját, az incidensben megsérült a Racing Bulls bal hátsó felnije, a koccanás pedig lehetővé tette Leclerc-nek, hogy közelebb kerüljön ellenfeléhez, majd öt kanyarral később megelőzze. A monacói pilóta a büntetése következtében a nyolcadik helyre esett vissza.

F1
4 órája

Norris visszatért a dobogó tetejére: Amikor az idén lehetőségünk adódott, én éltem is vele!

Verstappen újra bizonyította a klasszisát, a Red Bull kettős dobogóját kiegészítő Hadjar kissé bosszús volt a hibák miatt.

 

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Lando NorrisMcLaren-Mercedes1:35:23.504
2.Max VerstappenRed Bull-Ford14.602 mp h.
3.Isack HadjarRed Bull-Ford24.485 mp h.
4.George RussellMercedes33.991 mp h.
5.Kimi Antonelli*Mercedes41.017 mp h.
6.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes56.475 mp h.
7.Liam LawsonRacing Bulls-Ford1:15.402 p h.
8.Charles Leclerc**Ferrari1:18.586 p h.
9.Lewis HamiltonFerrari1 kör h.
10.Nico HülkenbergAudi1 kör h.
11.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford1 kör h.
12.Fernando AlonsoAston Martin-Honda1 kör h.
13.Franco ColapintoAlpine-Mercedes1 kör h.
14.Pierre GaslyAlpine-Mercedes1 kör h.
15.Alexander AlbonWilliams-Mercedes1 kör h.
16.Gabriel BortoletoAudi1 kör h.
17.Oliver BearmanHaas-Ferrari1 kör h.
18.Sergio PérezCadillac-Ferrari2 kör h.
19.Carlos SainzWilliams-Mercedes2 kör h.
20.Rafael CamaraHaas-Ferrari2 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Lance StrollAston Martin-Honda30
 Valtteri BottasCadillac-Ferrari0
*: 5 másodperces időbüntetés veszélyes kiengedés miatt.
*: 5 másodperces időbüntetés jogosulatlan előnyszerzés miatt.

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
1. Kimi Antonelli*390
2. Max Verstappen279
3. George Russell262
4. Lewis Hamilton261
5.Charles Leclerc249
6. Lando Norris246
7. Oscar Piastri152
8. Isack Hadjar122
9. Liam Lawson89
10. Pierre Gasly42
11. Arvid Lindblad38
12. Franco Colapinto27
13. Oliver Bearman23
14. Nico Hülkenberg14
15. Gabriel Bortoleto14
16. Esteban Ocon7
17. Fernando Alonso7
18. Carlos Sainz7
19. Alexander Albon5
20. Cunoda Juki1
21.Rjó Hirakava1
*: már bajnok.
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes*652
2. Ferrari510
3. Red Bull-Ford415
4. McLaren-Mercedes398
5. Racing Bulls-Ford114
6. Alpine-Mercedes69
7. Haas-Ferrari31
8. Audi28
9. Williams-Mercedes12
10. Aston Martin-Honda7
11. Cadillac-Ferrari0
*: már bajnok.

 

6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 6., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:11.717
2. szabadedzés1. Antonelli 1:10.763
NOVEMBER 7., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Verstappen 1:11.622
Időmérő1. Norris 1:27.470
NOVEMBER 8., VASÁRNAP
A verseny1. Norris, 2. Verstappen, 3. Hadjar
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 6., 14.00

 

F1 Andrea Kimi Antonelli Liam Lawson Charles Leclerc Formula–1 Sao Pauló-i Nagydíj FIA
Legfrissebb hírek

Norris visszatért a dobogó tetejére: Amikor az idén lehetőségünk adódott, én éltem is vele!

F1
4 órája

Norris-uralom és kettős Red Bull-dobogó Brazíliában; a Mercedes konstruktőri bajnok!

F1
5 órája

Norris esőtáncot jár; Russellnek sokat jelentett volna a pole Brazíliában

F1
11 órája

Norris a pole-ban, Lawson és Hülkenberg a második sorban az esőverte, hosszúra nyúló interlagosi időmérőn

F1
2026.11.07. 21:25

Ötéves szerződéshosszabbítást írtak alá az F1 brazíliai helyszínével

F1
2026.11.07. 16:41

Verstappen átvette a vezetést, vasárnap azonban a mezőny végére sorolják Brazíliában

F1
2026.11.07. 16:35

A McLaren bizakodó, a Ferrari elbeszélgetett a versenyzőivel Brazíliában

F1
2026.11.07. 13:03

Antonelli vette át a vezetést Brazíliában, a Ferrari egyelőre hátrányban

F1
2026.11.06. 21:00