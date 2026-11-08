Antonelli és Leclerc is büntetést kapott – változott a Sao Pauló-i Nagydíj végeredménye
Több vizsgálat is folyt a Sao Pauló-i Nagydíj versenye után: az ötödikként célba érő Andrea Kimi Antonellinek és a Mercedesnek veszélyes kiengedés miatt kellett felelnie, míg Charles Leclerc a Liam Lawson elleni csatájával hívta fel magára a sportfelügyelők figyelmét. A két eset azonos büntetést vont maga után, de eltérő következményekkel járt.
Az olasz az 5 másodperces időbüntetése ellenére is megtartotta ötödik helyét, mivel több mint húsz szekundummal szelte át a célvonalat a hatodikként befutó Oscar Piastri előtt. A monacói az 5 másodperces időbüntetése miatt azonban elveszítette a hetedik pozíciót, éppen a sértett féllel, Lawsonnal szemben.
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) indoklása szerint a ferraris összeért a küzdelem során a Racing Bullsszal. Az ítélethozók megállapították: bár az ütközés kisebb erejű volt, és Lawson ezt követően is meg tudta őrizni a pozícióját, az incidensben megsérült a Racing Bulls bal hátsó felnije, a koccanás pedig lehetővé tette Leclerc-nek, hogy közelebb kerüljön ellenfeléhez, majd öt kanyarral később megelőzze. A monacói pilóta a büntetése következtében a nyolcadik helyre esett vissza.
SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:35:23.504
|2.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|14.602 mp h.
|3.
|Isack Hadjar
|Red Bull-Ford
|24.485 mp h.
|4.
|George Russell
|Mercedes
|33.991 mp h.
|5.
|Kimi Antonelli*
|Mercedes
|41.017 mp h.
|6.
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|56.475 mp h.
|7.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:15.402 p h.
|8.
|Charles Leclerc**
|Ferrari
|1:18.586 p h.
|9.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1 kör h.
|10.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1 kör h.
|11.
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|12.
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|13.
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|14.
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|15.
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|16.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1 kör h.
|17.
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|18.
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|2 kör h.
|19.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|20.
|Rafael Camara
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|30
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|0
|*: 5 másodperces időbüntetés veszélyes kiengedés miatt.
*: 5 másodperces időbüntetés jogosulatlan előnyszerzés miatt.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli*
|390
|2.
|Max Verstappen
|279
|3.
|George Russell
|262
|4.
|Lewis Hamilton
|261
|5.
|Charles Leclerc
|249
|6.
|Lando Norris
|246
|7.
|Oscar Piastri
|152
|8.
|Isack Hadjar
|122
|9.
|Liam Lawson
|89
|10.
|Pierre Gasly
|42
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|27
|13.
|Oliver Bearman
|23
|14.
|Nico Hülkenberg
|14
|15.
|Gabriel Bortoleto
|14
|16.
|Esteban Ocon
|7
|17.
|Fernando Alonso
|7
|18.
|Carlos Sainz
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|21.
|Rjó Hirakava
|1
|*: már bajnok.
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes*
|652
|2.
|Ferrari
|510
|3.
|Red Bull-Ford
|415
|4.
|McLaren-Mercedes
|398
|5.
|Racing Bulls-Ford
|114
|6.
|Alpine-Mercedes
|69
|7.
|Haas-Ferrari
|31
|8.
|Audi
|28
|9.
|Williams-Mercedes
|12
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|*: már bajnok.
|6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 6., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Norris 1:11.717
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:10.763
|NOVEMBER 7., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Verstappen 1:11.622
|Időmérő
|1. Norris 1:27.470
|NOVEMBER 8., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Norris, 2. Verstappen, 3. Hadjar
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00