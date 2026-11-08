Antonelli és Leclerc is büntetést kapott – változott a Sao Pauló-i Nagydíj végeredménye

Több vizsgálat is folyt a Sao Pauló-i Nagydíj versenye után: az ötödikként célba érő Andrea Kimi Antonellinek és a Mercedesnek veszélyes kiengedés miatt kellett felelnie, míg Charles Leclerc a Liam Lawson elleni csatájával hívta fel magára a sportfelügyelők figyelmét. A két eset azonos büntetést vont maga után, de eltérő következményekkel járt.

Az olasz az 5 másodperces időbüntetése ellenére is megtartotta ötödik helyét, mivel több mint húsz szekundummal szelte át a célvonalat a hatodikként befutó Oscar Piastri előtt. A monacói az 5 másodperces időbüntetése miatt azonban elveszítette a hetedik pozíciót, éppen a sértett féllel, Lawsonnal szemben.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) indoklása szerint a ferraris összeért a küzdelem során a Racing Bullsszal. Az ítélethozók megállapították: bár az ütközés kisebb erejű volt, és Lawson ezt követően is meg tudta őrizni a pozícióját, az incidensben megsérült a Racing Bulls bal hátsó felnije, a koccanás pedig lehetővé tette Leclerc-nek, hogy közelebb kerüljön ellenfeléhez, majd öt kanyarral később megelőzze. A monacói pilóta a büntetése következtében a nyolcadik helyre esett vissza.