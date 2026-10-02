Az NSO-olvasók Szalai Józseffel lepnék meg a grúzokat

Tóth Balázs – Osváth Attila, Willi Orbán, Csinger Márk, Kerkez Milos – Vitális Milán, Schäfer András – Tóth Alex, Szoboszlai Dominik, Lukács Dániel – Szalai József. AZ NSO-OLVASÓK ÍGY KÜLDENÉK PÁLYÁRA A VÁLOGATOTTAT A GRÚZOK ELLEN

A Nemzeti Sport Online olvasói, a csapatösszeállító-szavazásunk végeredménye alapján a legutóbb, Belfastban látott kezdőcsapatunkhoz képest négy helyen változtatnának.

A védelembe az északírek ellen megsérült, és ezúttal a keretből is kimaradó Bolla Bendegúz helyére a hétfői meccsen őt váltó Osváth Attilát szavazták be a csapatba – a 3099 voksoló 68.2 százalék választotta ki a Ferencváros jobbhátvédjét. Egyébként a hátsó alakzaton mást nem változtatna a többség. A kapuban Tóth Balázs most már a szavaztok csaknem 92 százalékát begyűjtve őrzi a helyét, a védelemből Willi Orbánra voksoltak még 90 százalék fölött (96.9%), őt egészen 3003 olvasónk választotta ki, így Szoboszlai Dominikot (2929 szavazat, 94.5%) megelőzve a legutóbbi csapatösszeállító szavazásunkhoz hasonlóan ezúttal is ő végzett az abszolútrangsor élén. A belső védő párja, Csinger Márk ugyan „csak” 68.2 százalékot ért el, de az első két meccsen nyújtott teljesítményének elismerésem, hogy a többi számításba jöhető belső védő közül még így is magasan kiemelkedett Orbán után. A balhátvéd posztján továbbra is Kerkez Milos kapta a legtöbb szavazatot, de míg egy hete, az ukránok elleni meccs előtt még 90 százalék fölött zárt, hétfőn pedig 85 százalékot kapott, addig ezúttal 78.4 százalékot ért el, ami mutatja, hogy a mérkőzések számával egyre inkább csökken a szurkolók bizalma irányába.

A középpályán ez nem mondható el Schäfer Andrásról, aki egyre nagyobb százalékban kerül be olvasóink csapatába, ezúttal 92.5 százalékkal. A középpálya az egyik csapatrész, melyben a voksolók nagy része változtatna a belfasti csapaton, és a Csongvai Áron, Szűcs Tamás kettős helyett a Tóth Alex (84.9 százalék), Vitális Milán (61.9 százalék – ez a legkisebb szavazati arány a kezdőcsapatba bekerült a játékosok között) duónak szavaznának bizalmat.

A támadósorban Lukács Dánielt (67.1%) ezúttal is pályára küldené olvasóink nagyobb része, viszont Jurek Gábor helyett a paksiak újoncával, a válogatottban eddig még nem szerepelt Szalai Józseffel lepnék meg a grúzokat (65%). A 23 éves csatár az első két NL-meccsen még nem szerepelt a meccskeretben, de az NB I-ben ebben az idényben nyolc mérkőzésen szerzett hat góljának köszönhetően kíváncsiak rá a szurkolók, mire lenne képes a válogatott címeres mezében – azok után, hogy nemzeti csapatunk az első két fordulóban nem szerzett gólt a Nemzetek Ligájában.



A SZAVAZÁS VÉGEREDMÉNYE:

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 2. CSOPORT

3. FORDULÓ

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