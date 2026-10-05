Nemzeti Sportrádió

Tóth Milán és Csinger Márk góljaival nyertünk Ukrajna ellen – videók

B. A. P.B. A. P.
2026.10.05. 22:11
null
Tóth Milán góljával vezet Magyarország (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
Tóth Milán videó Magyarország Nemzetek Ligája Ukrajna
A magyar labdarúgó-válogatott Tóth Milán góljával szerzett vezetést Ukrajna ellen a Nemzetek Ligája 4. fordulójában. Az ukránok Roman Jaremcsuk fejesével egyenlítettek, de két percre rá Csinger Márk is betalált, így Magyarország 2–1-re nyert. Mutatjuk a mérkőzés góljait videón!

TÓTH MILÁN VEZETŐ GÓLJA

FEJESGÓLLAL EGYENLÍTETT UKRAJNA

CSINGER MÁRK TALÁLATÁVAL NYERT MAGYARORSZÁG

Magyar válogatott
29 perce

Tóth Milán és Csinger Márk első válogatottbeli góljával a magyar csapat legyőzte Ukrajnát!

Hiába egyenlített a vendéglátó a hajrában, két percre rá jött a mieink válasza Nagyszombatban Marco Rossi 90. meccsén. A három pontnak köszönhetően a magyar válogatott feljött a csoport második helyére.

 

Tóth Milán videó Magyarország Nemzetek Ligája Ukrajna
Legfrissebb hírek

Akinek ilyen cseréi vannak... Doué és Olise beállt, s 14 perc alatt ízekre szedte Belgiumot

Minden más foci
14 perce

Marco Rossi 90. alkalommal ült a mieink kispadján

Magyar válogatott
23 perce

Értékelje a magyar labdarúgó-válogatott játékosainak Ukrajna ellen nyújtott teljesítményét!

Magyar válogatott
24 perce

Ukrajna–Magyarország: füstölgő szurkolók, Tóthék akcióban – galéria

Magyar válogatott
26 perce

Szabics Imre: Óriási fegyvertény, hogy ismét magunk mellé tudtuk állítani a szerencsét, amiért sokat melóztunk

Magyar válogatott
26 perce

Tóth Milán és Csinger Márk első válogatottbeli góljával a magyar csapat legyőzte Ukrajnát!

Magyar válogatott
29 perce

Mamardasvili kivédte Price büntetőjét, nem győzték le a grúzokat az északírek

Minden más foci
2 órája

Fotó: az ukrán szurkolósrác imádja Szoboszlai szabadrúgásait

Magyar válogatott
3 órája