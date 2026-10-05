Tóth Milán és Csinger Márk góljaival nyertünk Ukrajna ellen – videók

A magyar labdarúgó-válogatott Tóth Milán góljával szerzett vezetést Ukrajna ellen a Nemzetek Ligája 4. fordulójában. Az ukránok Roman Jaremcsuk fejesével egyenlítettek, de két percre rá Csinger Márk is betalált, így Magyarország 2–1-re nyert. Mutatjuk a mérkőzés góljait videón!

TÓTH MILÁN VEZETŐ GÓLJA FEJESGÓLLAL EGYENLÍTETT UKRAJNA CSINGER MÁRK TALÁLATÁVAL NYERT MAGYARORSZÁG