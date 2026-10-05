Tóth Milán és Csinger Márk góljaival nyertünk Ukrajna ellen – videók
A magyar labdarúgó-válogatott Tóth Milán góljával szerzett vezetést Ukrajna ellen a Nemzetek Ligája 4. fordulójában. Az ukránok Roman Jaremcsuk fejesével egyenlítettek, de két percre rá Csinger Márk is betalált, így Magyarország 2–1-re nyert. Mutatjuk a mérkőzés góljait videón!
TÓTH MILÁN VEZETŐ GÓLJA
FEJESGÓLLAL EGYENLÍTETT UKRAJNA
CSINGER MÁRK TALÁLATÁVAL NYERT MAGYARORSZÁG
Magyar válogatott
29 perce
Tóth Milán és Csinger Márk első válogatottbeli góljával a magyar csapat legyőzte Ukrajnát!
Hiába egyenlített a vendéglátó a hajrában, két percre rá jött a mieink válasza Nagyszombatban Marco Rossi 90. meccsén. A három pontnak köszönhetően a magyar válogatott feljött a csoport második helyére.
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