Nemzeti Sportrádió

Szurkolói vélemények: Szoboszlai vitte a fiúkat a hátán; Ez a csapat az A-ligába való

2026.10.03. 11:05
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magyar labdaróg-válogatott Szoboszlai Dominik Kerkez Milos Nemzetek Ligája
Megkönnyebbülés, ünneplés és visszatérő önbizalom – a magyar labdarúgó-válogatott Grúzia elleni sikeres meccse után kérdeztük a drukkerek véleményét a találkozóról, akik nem titkolták örömüket, hogy hosszú idő után végre újra győztesen hagytuk el a pályát. A szurkolók még bíznak a csoportelsőségben, optimistán várják az ukránok elleni visszavágót.
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A magyar válogatott védője a Grúzia elleni 1–0-s győzelem után elmondta, szerinte most játszott legjobban a csapat. Hvicsa Kvarachelia semlegesítéséről is beszélt.

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A középpályás beszélt arról a takitkai váltásról, hogy neki kellett megkezdeni a letámadást, merthogy Szoboszlai Dominik egy sorral hátrébb került. Kerkez Milos kiválása is szóba került.

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„Idegenben jóval nehezebb dolgunk lesz és ezt nem udvariasságból mondom.”

 

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0)
Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai (Szűcs T., 80.) – Lukács (Jurek, 80.), Tóth A. (Vitális, 57.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Tóth M. (Bárány, 57.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Jegojan (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernadze, 63.) – Csakvetadze (Davitasvili, 76.) – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
Gólszerző: Kerkez (35.)
Sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs T. (82.), Vitális (85.), ill. Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)

AZ ÁLLÁS

 

 

magyar labdaróg-válogatott Szoboszlai Dominik Kerkez Milos Nemzetek Ligája
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