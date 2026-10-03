Magyar–román csatákkal folytatódik a női kézilabda BL

A válogatott szünet után a negyedik fordulóval folytatódik a Bajnokok Ligája. A két magyar csapat az első három körben minden mérkőzését megnyerte, ám a ferencvárosiakra és a győriekre sokkal erősebb ellenfél vár most, mint a szeptemberi találkozókon. Válogatottunk ugyan múlt vasárnap kikapott Bukarestben a románoktól az Európa-kupa bronzmeccsén, klubcsapataink viszont hazai környezetben fogadják román ellenfeleiket.

FTC–CSM

Az Európai Kézilabda-szövetség a hét mérkőzésének választotta a Ferencváros és a CSM Bucuresti összecsapását, a legjobb négy közé vágyó FTC az előző idényben bronzérmes román csapat ellen folytathatja hibátlan sorozatát. Bojana Popovics együttese – amelyben két magyar, Kuczora Csenge és Faluvégi Dorottya is szerepel – ugyanis két hete kilenc góllal is vezetett Dortmundban, mégis kikapott hárommal. Az FTC viszont eddig hozta a kötelezőt a könnyebb ellenfelekkel szemben, most azonban jóval nehezebb feladat előtt áll.

A két csapat eddig 16 alkalommal találkozott egymással, a bukarestiek 11-szer nyertek (az előző idényben oda-vissza legyőzték a Fradit), a magyar csapat 5 győzelemnél tart. A román bajnoki ezüst­érmes két legeredményesebb játékosa, az orosz Valerija Maszlova (23) és Darja Dmitrijeva (18) együtt érkezett az FTC-hez 2024 nyarán, ám előbbi egy, utóbbi két év után igazolt a bukarestiekhez – rájuk fokozott figyelmet kell fordítani a védekezésben. A CSM-et elhagyó Elizabeth Omoregie viszont kiválóan beilleszkedett a Fradiba, az irányító a három eddigi BL-meccsén 18 gólt lőtt.

ETO–BISTRITA

A ferencvárosiak mellett a győriek mérlege is tökéletes, pedig több kulcs­ember is hiányzott sérülés miatt. Ahogy az Per Johansson irányítása alatt jellemző, az ETO rendre a stabil védekezésre alapozza győzelmeit, a sorozatban eddig ők kapták a legkevesebb gólt (68), bár nem a legerősebb ellenfelekkel találkoztak.

A Gloria Bistrita más kategóriát képvisel, mint a Storhamar, a Nyköbing vagy a Podravka, a román bajnok a legutóbbi fordulóban megverte az Odensét. Az ETO az előző kiírás során oda-vissza legyőzte a beszterceieket. Carlos Viver vezetőedző kiemelte a meccs előtt, nem szabad hagyni, hogy a győriek átvegyék a mérkőzés irányítását, nem adhatnak lehetőséget a gyors indításokra. Johansson repertoárja bővül, a héten a bajnokságban már játszott a május végén megsérült Bo van Wetering, a balszélső mindkét lövését gólra váltotta, míg fokozatosan növelhető Estelle Nze Minko és Dione Housheer játékideje is.

CSILLÁMPOR „Az elejétől nagyon fegyelmezettnek és koncentráltnak kell lennünk. A Bistrita erős csapat, ha lehetőséghez jut, kíméletlenül kihasználja. Nekünk a legfontosabb A STABIL VÉDEKEZÉS, amelyből lerohanhatunk. Hatvan percig türelmesnek kell lennünk és csapatként működnünk” – a győri Estelle NZE MINKO a fegyelmezettséget emelte ki „Nagyon jól összeszoktunk a szeptemberi mérkőzéseken, kezd kirajzolódni, mik az erősségeink és a gyengeségeink. Nyilván az előbbieket akarjuk majd kihasználni az olyan csapatok ellen, mint a CSM, az Esbjerg vagy a Brest. MECCSRŐL MECCSRE egyre jobbak leszünk” – a ferencvárosi SIMON Petra szerint egyre jobb lesz a csapat.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: FTC-Toyota Kovács–CSM Bucuresti (román), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

B-CSOPORT

18.00: Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

IDEGENBELI mérkőzéssel indítja nemzetközi menetelését a Vác női kézilabdacsapata, amely a második számú kontinentális klubsorozat, az Európa-liga selejtezőjének második fordulójában a franca Saint-Amand otthonában lép pályára szombat este.

A Szabó Edina által irányított rivális európai kupaújonc, az előző idényben az előkelő negyedik helyen végzett hazája első osztályában, amelyben jelenleg a hatodik pozíciót foglalja el, brazil (a 42 éves kapusklasszis Mayssa Pessoa), szenegáli, kameruni, kongói, belga és norvég légiósokat is foglalkoztat. A váciak az előző kiírásban nem indultak, 2021 és 2024 között viszont sorozatban négyszer is csoportkörösök voltak az El-ben.

A legutóbb Európa-liga négyes döntős Esztergom a kvalifikáció harmadik, novemberi fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe, míg a Debrecen kiemeltként egyből a 16 csapatos főtáblán kezdheti meg a szereplését januárban. A hétvégén a váciakon kívül is lesz magyar érdekeltség: az Afentaler Sárát, Janurik Kingát és Varga Emőkét is foglalkoztató román CSM Corona Brasov a Kubina Mollival felálló szerb ZSRK Crvena zvezdával, Suba Sára és Farkas Johanna német csapata, a TuS Metzin­gen pedig a román SCM Ramnicu Val­ceával találkozik a kvalifikációban.

NŐI EURÓPA-LIGA-SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

19.30: Saint-Amand HB Porte du Hainaut (francia)–Váci NKSE (Tv: Sport1)