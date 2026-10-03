Nemzeti Sportrádió

Kornyev beállította a 100 méteres gyorsúszás rövid pályás világcsúcsát

2026.10.03. 09:53
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Jegor Kornyev (Fotó: Getty Images)
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úszás Jegor Kornyev világcsúcs
Az orosz Jegor Kornyev beállította a 100 méteres gyorsúszás világcsúcsát a rövid pályás világkupa-sorozat baki állomásán.

A 22 éves sportoló 44.84 másodperccel diadalmaskodott az 50 méteren olimpiai és világbajnok ausztrál Cameron McEvoy előtt.

A világ-és Európa-bajnok Kornyev 10 ezer dollárral gazdagodott minden idők legjobb eredményéért, amelyet először az ausztrál Kyle Chalmers ért el még 2021-ben.

 

úszás Jegor Kornyev világcsúcs
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