Kornyev beállította a 100 méteres gyorsúszás rövid pályás világcsúcsát

A 22 éves sportoló 44.84 másodperccel diadalmaskodott az 50 méteren olimpiai és világbajnok ausztrál Cameron McEvoy előtt.

A világ-és Európa-bajnok Kornyev 10 ezer dollárral gazdagodott minden idők legjobb eredményéért, amelyet először az ausztrál Kyle Chalmers ért el még 2021-ben.