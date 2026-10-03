Nemzeti Sportrádió

Jurek Gábor: Remélem, majd jön a gól is, de ha nyerünk, mindenki elégedett lehet

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.10.03. 10:02
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Jurek Gábor szerint a legfontosabb, hogy győzött a csapat (Fotó: Kovács Péter)
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Jurek Gábor Grúzia magyar labdarúgó-válogatott
Immár háromszoros válogatottnak mondhatja magát az MTK labdarúgója. Jurek Gábor újoncként érkezett a nemzeti csapathoz másfél héttel ezelőtt, azóta pedig Ukrajna és Grúzia ellen csereként, Észak-Írországban kezdőként lépett pályára. A csatár úgy érzi, hasznos tagja az együttesnek, és abban bízik, előbb-utóbb az első gólját is megszerzi a válogatottban.

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0)
Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai (Szűcs T., 80.) – Lukács (Jurek, 80.), Tóth A. (Vitális, 57.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Tóth M. (Bárány, 57.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Jegojan (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernadze, 63.) – Csakvetadze (Davitasvili, 76.) – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
Gólszerző: Kerkez (35.)
Sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs T. (82.), Vitális (85.), ill. Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)

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