Nemzeti Sportrádió

Motorbaleset után hetedik lett a magyar jégtáncos pár Batumiban

2026.10.03. 12:22
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Fotó: Getty Images
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Ignateva Mariia Szemko Danijil Leonyidovics jégtánc
A magyar színekben induló Ignateva Mariia, Szemko Danijil Leonyidovics jégtáncpáros hetedik helyen végzett a Challenger Series grúziai állomásán.

A duó a ritmustánc után még harmadik volt, de a kűrben becsúszott néhány hiba, így hátrébb került az összesített rangsorban a viadal honlapja szerint.

Szereplésük ezzel együtt elismerést érdemlő, mivel a páros férfi tagja, Szemko a nemzetközi versenyen úgy lépett jégre szerdán, hogy előtte két nappal motorbalesetet szenvedett, s alaposan összetörte magát.

„Tele vagyok zúzódásokkal és karcolásokkal, kificamodott a bokám, szalagok, inak rándultak. Nem gondoltuk volna, hogy versenyezni fogunk” – jelentette ki Batumiban újságíróknak a pénteki szabadprogram előtt.

A honosított magyar páros, amelynek hölgy tagja orosz, Szemko pedig ukrán születésű, összesen 165.72 pontot kapott, a győzelmet a grúz színekben szereplő Diana Davis, Gleb Szmolkin kettős szerezte meg 199.96 ponttal.

 

Ignateva Mariia Szemko Danijil Leonyidovics jégtánc
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