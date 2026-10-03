Motorbaleset után hetedik lett a magyar jégtáncos pár Batumiban

A duó a ritmustánc után még harmadik volt, de a kűrben becsúszott néhány hiba, így hátrébb került az összesített rangsorban a viadal honlapja szerint.

Szereplésük ezzel együtt elismerést érdemlő, mivel a páros férfi tagja, Szemko a nemzetközi versenyen úgy lépett jégre szerdán, hogy előtte két nappal motorbalesetet szenvedett, s alaposan összetörte magát.

„Tele vagyok zúzódásokkal és karcolásokkal, kificamodott a bokám, szalagok, inak rándultak. Nem gondoltuk volna, hogy versenyezni fogunk” – jelentette ki Batumiban újságíróknak a pénteki szabadprogram előtt.

A honosított magyar páros, amelynek hölgy tagja orosz, Szemko pedig ukrán születésű, összesen 165.72 pontot kapott, a győzelmet a grúz színekben szereplő Diana Davis, Gleb Szmolkin kettős szerezte meg 199.96 ponttal.