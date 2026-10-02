Nemzeti Sportrádió

Meggypiros hazai szerelésben játszunk Grúzia ellen

CS. M.CS. M.
2026.10.02. 18:22
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Fotó: Szabó Miklós
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Magyarország Grúzia magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott Nemzetek Ligája
Péntek este Grúziát fogadja a magyar labdarúgó-válogatott a Puskás Arénában. Mint kiderült, hagyományos szerelésében.

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
20.45: Magyarország–Grúzia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Ukrajna–Észak-Írország, Nagyszombat – élőben az NSO-n!

 

Magyarország Grúzia magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott Nemzetek Ligája
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