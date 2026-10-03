Nemzeti Sportrádió

Megszűnik a tanúvédelme a Manchester City ügyét kirobbantó hackernek

T. Z.T. Z.
2026.10.03. 09:15
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Rui Pintót 2019-ben Budapesten tartóztatták le, mielőtt kiadták volna Portugáliának – most elveszítheti a tanúvédelmi státuszát (Fotó: AFP)
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tanúvédelmi program Rui Pinto hacker Manchester City
Napokon belül megszüntetik a tanúvédelmét Rui Pintónak, annak a portugál számítógépes hackernek, akinek kiszivárogtatott dokumentumai hozzájárultak ahhoz, hogy a Premier League vizsgálatot indítson a Manchester City labdarúgócsapata ellen. A 37 éves férfi most attól tart, hogy ellenségei az életére törhetnek – derült ki a BBC riportjából.

A hírhedt Football Leaks alapítója korábban több bizalmas, futballal kapcsolatos dokumentumot – köztük a Manchester City pénzügyeire vonatkozó e-maileket és pénzügyi kimutatásokat – hozott nyilvánosságra a világhálón. 2018-ban például a német Der Spiegel magazinnak adott át iratokat, amelyek alapján a lap nyomozásba kezdett az angol klub pénzügyei és a pénzügyi fair play szabályainak feltételezett megsértése miatt. Azóta ismert: a Manchester Cityt a múlt héten valamennyi, a 2009–2010-es és a 2017–2018-as idény közötti időszakra vonatkozó pénzügyi szabálysértési vádpontban bűnösnek találták, a klub pedig fellebbezett a döntés ellen.

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A klub ártatlannak tartja magát a Premier League által megfogalmazott vádakban, és állítása szerint megcáfolhatatlan bizonyítékokkal rendelkezik valamennyi álláspontja alátámasztására.

A BBC cikkében emlékeztetett, hogy Rui Pinto 2020-ban került be a portugál tanúvédelmi programba, miután vállalta, hogy együttműködik a hatóságokkal, és önként átadja a City-ügyben birtokában lévő fájlokat. A férfi azonban pénteken a hivatalos X-csatornáján közölte: október 10-én megszüntetik a programban való részvételét, ami szerinte életveszélyes helyzetbe hozza.

A 37 éves Rui Pinto úgy fogalmazott: a döntés után nem maradt más választása, mint hogy határozatlan időre ismeretlen helyre költözzön, mivel az utóbbi időben már több halálos fenyegetést is kapott, és úgy érzi, hogy komoly veszélyben van az élete, szerinte fennáll a veszélye egy merényletkísérletnek is. Amiatt is aggodalmát fejezte ki, hogy a határidő lejártával már a rendőri védelmet sem garantálják számára.

A hacker egyébként saját magát oknyomozó újságíróként jellemzi, Portugáliában ugyanakkor többek között adatokhoz való illegális hozzáférés és zsarolási kísérlet miatt már elítélték – akkor négy év felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Első, 2020-as tárgyalásán golyóálló mellényt viselt, az eljárás idején pedig fokozott biztonsági intézkedéseket kellett bevezetni a védelmében.

Rui Pinto nemrég Gianni Infantinót, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnökét is támadta, tudniillik azt állította, hogy a svájci sportvezető egy „rákos kelés” a futball testén, és nincs helye a sportág jövőjében. Majd megismételte a 2018-ban megfogalmazott vádjait, amelyek szerint Infantino közbenjárt annak érdekében, hogy a Manchester City és a Paris Saint-Germain elkerülje az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) pénzügyi fair play szabályainak megsértése miatt kilátásba helyezett szankciókat.

Pinto ügyvédei később arról tájékoztatták a közvéleményt, hogy a tanúvédelmi programból való eltávolítása miatt ügyfelük nagy veszélyben van. A hacker emiatt adománygyűjtést indított, hogy szavai szerint valahogy átvészelje a kritikus időket, amelyeket állítása szerint „a portugál állam idézett elő”.

 

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