Megszűnik a tanúvédelme a Manchester City ügyét kirobbantó hackernek

A BBC cikkében emlékeztetett, hogy Rui Pinto 2020-ban került be a portugál tanúvédelmi programba, miután vállalta, hogy együttműködik a hatóságokkal, és önként átadja a City-ügyben birtokában lévő fájlokat. A férfi azonban pénteken a hivatalos X-csatornáján közölte: október 10-én megszüntetik a programban való részvételét, ami szerinte életveszélyes helyzetbe hozza.

A 37 éves Rui Pinto úgy fogalmazott: a döntés után nem maradt más választása, mint hogy határozatlan időre ismeretlen helyre költözzön, mivel az utóbbi időben már több halálos fenyegetést is kapott, és úgy érzi, hogy komoly veszélyben van az élete, szerinte fennáll a veszélye egy merényletkísérletnek is. Amiatt is aggodalmát fejezte ki, hogy a határidő lejártával már a rendőri védelmet sem garantálják számára.

A hacker egyébként saját magát oknyomozó újságíróként jellemzi, Portugáliában ugyanakkor többek között adatokhoz való illegális hozzáférés és zsarolási kísérlet miatt már elítélték – akkor négy év felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Első, 2020-as tárgyalásán golyóálló mellényt viselt, az eljárás idején pedig fokozott biztonsági intézkedéseket kellett bevezetni a védelmében.

Rui Pinto nemrég Gianni Infantinót, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnökét is támadta, tudniillik azt állította, hogy a svájci sportvezető egy „rákos kelés” a futball testén, és nincs helye a sportág jövőjében. Majd megismételte a 2018-ban megfogalmazott vádjait, amelyek szerint Infantino közbenjárt annak érdekében, hogy a Manchester City és a Paris Saint-Germain elkerülje az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) pénzügyi fair play szabályainak megsértése miatt kilátásba helyezett szankciókat.

Pinto ügyvédei később arról tájékoztatták a közvéleményt, hogy a tanúvédelmi programból való eltávolítása miatt ügyfelük nagy veszélyben van. A hacker emiatt adománygyűjtést indított, hogy szavai szerint valahogy átvészelje a kritikus időket, amelyeket állítása szerint „a portugál állam idézett elő”.