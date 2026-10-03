Nemzeti Sportrádió

MotoGP: hármas bukás a japán sprintfutamon – videó

T. Z.T. Z.
2026.10.03. 10:21
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Fotó: Getty Images
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Motorsport baleset Moto GP Álex Márquez
Nem tartott sokáig Álex Márquez, Pedro Acosta és Fabio Di Giannantonio versenye a MotoGP Japán Nagydíjának sprintfutamán.

Álex Márquez és Pedro Acosta előbb összeért egymással, aminek következtében mindketten a bukótérben kötöttek ki. A balesetbe aztán Fabio Di Giannantonio is belekeveredett, így mindhárom motoros számára idő előtt véget ért a sprint.

GYORSASÁGIMOTOROS-VB
JAPÁN NAGYDÍJ, MOTEGI
SPRINTFUTAM 
1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 12 pont
2. Diogo Moreira (brazil, Pro Honda) 9 pont
3. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 7 pont

A bukás 3.30-nál tekinthető meg:

 

Motorsport baleset Moto GP Álex Márquez
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