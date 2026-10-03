MotoGP: hármas bukás a japán sprintfutamon – videó

Álex Márquez és Pedro Acosta előbb összeért egymással, aminek következtében mindketten a bukótérben kötöttek ki. A balesetbe aztán Fabio Di Giannantonio is belekeveredett, így mindhárom motoros számára idő előtt véget ért a sprint.

GYORSASÁGIMOTOROS-VB

JAPÁN NAGYDÍJ, MOTEGI

SPRINTFUTAM

1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 12 pont

2. Diogo Moreira (brazil, Pro Honda) 9 pont

3. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 7 pont

A bukás 3.30-nál tekinthető meg: