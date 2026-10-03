MotoGP: hármas bukás a japán sprintfutamon – videó
Nem tartott sokáig Álex Márquez, Pedro Acosta és Fabio Di Giannantonio versenye a MotoGP Japán Nagydíjának sprintfutamán.
Álex Márquez és Pedro Acosta előbb összeért egymással, aminek következtében mindketten a bukótérben kötöttek ki. A balesetbe aztán Fabio Di Giannantonio is belekeveredett, így mindhárom motoros számára idő előtt véget ért a sprint.
GYORSASÁGIMOTOROS-VB
JAPÁN NAGYDÍJ, MOTEGI
SPRINTFUTAM
1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 12 pont
2. Diogo Moreira (brazil, Pro Honda) 9 pont
3. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 7 pont
A bukás 3.30-nál tekinthető meg:
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