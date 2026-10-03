Nemzeti Sportrádió

Verstappen pole-ba repítette a Red Bullt; Hamilton az első sorban a sepangi időmérőn

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.03. 11:05
Verstappen saját és csapata első pole-ját szerezte az idei szezonban (Fotó: AFP)
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F1 Bahreini Nagydíj Formula–1 Sepang időmérő
Max Verstappené (Red Bull) lett a pole pozíció a malajziai Sepangban rendezendő Formula–1-es Bahreini Nagydíj időmérőjén. Az idei első rajtelsőségét szerző hollandot Lewis Hamilton (Ferrari) és Isack Hadjar (Red Bull) követte, igaz, utóbbi a rajtbüntetése értelmében a 8. helyre szorul hátra. A harmadik pozícióba Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) lép előre, míg az első ötöst Charles Leclerc (Ferrari) és Lando Norris (McLaren) zárja.

Bár Andrea Kimi Antonelli révén élre tört a fejlesztéseket hozó Mercedes a szombati szabadedzésen, és arra lehetett számítani, hogy az élen harcolhat a továbbiakban is, a három gyakorlás alapján a Red Bull, és azon belül is Max Verstappen nyújtotta a legstabilabb teljesítményt, így nagy esély mutatkozott rá, hogy a „vörös bikák” megszerezhetik az idei első pole pozíciójukat. Nem lehetett ugyanakkor előre leírni a Ferrarit, valamint a McLarent sem, utóbbi ráadásul már többször megmutatta, képes szintet lépni az időmérőre a rosszabb kezdés ellenére is. 

Az már a kvalifikáció előtt biztossá vált, hogy három versenyzőnek is rajtbüntetéssel kell számolnia. Franco Colapinto Azerbajdzsánból hozott magával 5 helyes hátrasorolást, amit motorbüntetéssel fejelt meg, így a mezőny végéről lesz kénytelen indulni vasárnap. Rajta kívül Arvid Lindbladot is a rajtrács végére küldik motorkomponens-cserék miatt, míg Isack Hadjar 5 pozíciót veszít az időmérőn megszerzett eredményéhez képest.

Már az első szakaszban elkezdődött a taktikázás a gumikkal: a Ferrari és az Audi kettőse a közepes, míg a többiek a lágy gumin kezdtek. A Scuderia ráadásul nem is rosszul: az élen álló Verstappent 118 ezredre közelítette meg Hamilton, miközben Leclerc harmadik lett. Az első ötöst Oscar Piastri és Hadjar egészítette ki, majd Antonelli, Lando Norris, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly és Colapinto sorakozott a top 10-ben. 

Továbbjutott még Russell, Liam Lawson, Carlos Sainz Jr., meglepetésre az Aston Martinnal hosszabbító Fernando Alonso és a csapattárs Lance Stroll, illetve Lindblad. Míg a Haas mindkét pilótája búcsúzott, a silverstone-i alakulat az idei szezonban először jutott be két autóval a Q2-be. 

Kiesett: Nico Hülkenberg, aztán Oliver Bearman, Esteban Ocon sorrendben a Haas pilótapárosa, Alexander Albon, valamint a két Cadillac-pilóta. 

A második szakaszban már mindenki lágy gumira váltott, és az első gyors körök után ismét Verstappen nevével kezdődött az időlista, miközben Antonelli körét pályakiszélesítés miatt törölték, így az olasznak amellett, hogy eggyel több szett gumit kellett elhasználnia, muszáj lett mindent egy körre feltennie a végén. A bajnoki éllovas teljesítette a feladatot, és 263 ezreddel végzett az ezúttal is leggyorsabb Verstappen mögött. A Mercedes-pilótát Leclerc, Piastri és Hamilton követte a top 5-ben, majd Norris, Hadjar, Russell, Gasly és Bortoleto egészítette ki az első tízest.

Kiesett: Lawson, Alonso, Sainz, Stroll, Colapinto és Lindblad. 

Az utolsó szakaszban is Verstappen vezetett az első próbálkozások után, miközben mögé a csapattárs Hadjar zárkózott fel, így a Red Bull joggal bízhatott benne, hogy megszerzi az idei első pole pozícióját. A „vörös bikákhoz” Hamilton került a legközelebb, akit Piastri és Leclerc követett a top 5-ben, miközben a Mercedes-pilóták közül Russell a hetedik helyről várta a folytatást, Antonelli pedig kénytelen volt ismét mindent egy körre feltenni, hiszen egy szettel kevesebb gumija maradt a Q3-ra. 

A más ütemben pályára hajtó vb-éllovas nem tudta megelőzi a Red Bullokat, és a harmadik helyen állva várta, mire lesznek képesek a többiek a végén. Verstappen még tovább gyorsult, és 1:35.130-nál állította meg a stoppert, amivel saját és csapata idei első pole pozícióját érte el. Bár Hadjar is javult, a két Red Bull közé Hamiltonnak sikerült beékelődnie, így a négyszeres és a hétszeres bajnok osztozik az első rajtsoron. 

A harmdikként végző francia a rajtbüntetése értelmében a nyolcadik helyre szorult vissza, így Antonelli végső soron megtartotta a harmadik rajtkockát. A negyedik helyre Leclerc, az ötödikre Norris, a hatodikra Piastri, míg a hetedikre Russell léphet előre, Hadjar mögött pedig Gasly és Bortoleto zárja az első tízest. 

Folytatás vasárnap 9 órakor a versennyel. 
 

BAHREINI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.VerstappenRed Bull-Ford1:36.477átlag: 209.763 km/ó
2.HamiltonFerrari1:36.5950.118 mp h.
3.LeclercFerrari1:36.7300.253
4.PiastriMcLaren-Mercedes1:36.8520.375
5.HadjarRed Bull-Ford1:36.8980.421
6.AntonelliMercedes1:37.0410.564
7.NorrisMcLaren-Mercedes1:37.0920.615
8.BortoletoAudi1:37.1060.629
9.GaslyAlpine-Mercedes1:37.1740.697
10.ColapintoAlpine-Mercedes1:37.1790.702
11.RussellMercedes1:37.2640.787
12.LawsonRacing Bulls-Ford1:37.3320.855
13.SainzWilliams-Mercedes1:37.6511.174
14.AlonsoAston Martin-Honda1:37.7211.244
15.StrollAston Martin-Honda1:37.7291.252
16.LindbladRacing Bulls-Ford1:37.8831.406
17.HülkenbergAudi1:37.9701.493
18.BearmanHaas-Ferrari1:37.9801.503
19.OconHaas-Ferrari1:38.2331.756
20.AlbonWilliams-Mercedes1:38.6002.123
21.BottasCadillac-Ferrari1:38.6112.134
22.PérezCadillac-Ferrari1:38.9332.456

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Russell1:43.6151.Verstappen1:35.696
2.Verstappen1:44.0412.Antonelli1:35.959
3.Hadjar1:44.1613.Leclerc1:35.970
4.Hamilton1:44.2604.Piastri1:36.020
5.Leclerc1:44.3605.Hamilton1:36.032
6.Gasly1:44.4896.Norris1:36.173
7.Norris1:44.5717.Hadjar1:36.192
8.Piastri1:45.0148.Russell1:36.245
9.Albon1:45.0319.Gasly1:36.410
10.Ocon1:45.03910.Bortoleto1:36.814
11.Sainz1:45.10411.Lawson1:37.023
12.Colapinto1:45.10612.Alonso1:37.220
13.Bearman1:45.22813.Sainz1:37.527
14.Lindblad1:45.38114.Stroll1:37.566
15.Antonelli1:45.50415.Colapinto-
16.Lawson1:45.53516.Lindblad-
17.Bortoleto1:45.799  
18.Hülkenberg1:45.920  
19.Alonso1:46.593  
20.Pérez1:46.658  
21.Stroll1:47.337  
22.Bottas1:48.290  

 

22. BAHREINI NAGYDÍJ
OKTÓBER 2., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Verstappen  1:37.520
2. szabadedzés1. Leclerc 1:37.528
OKTÓBER 3., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:36.302
Időmérő1. Verstappen 1:35.130
OKTÓBER 4., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 310.417 km) rajtja9.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 11., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 25., 21.00
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00

 

 

F1 Bahreini Nagydíj Formula–1 Sepang időmérő
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