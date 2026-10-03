Alessandro Del Piero: Azért imádkoztunk, hogy egy darabban menjünk le a pályáról

VÉRBELI OLASZKÉNT nem tudja elviselni az ananászt a pizzán, és zavarja, hogy a gyerekei már öregnek tartják. Egyebek mellett ezekről beszélt Ben Black jó hangulatú Youtube-műsorában az 51 esztendős, 91-szeres válogatott, a Juventusszal többek között Bajnokok Ligáját és hat bajnoki címet nyerő Alessandro Del Piero.

„Szeretem az ananászt, de a pizzán nem bírom elviselni – mondta a 2006-ban világbajnok támadó. – Egyszer Los Angelesben úgy voltam vele, kipróbálom, ám nem illett össze a két ízvilág. Mi, olaszok kreatívak vagyunk, ha a pizzáról van szó, sok mindent használunk feltétnek, ezerféle variáció létezik, ananászt viszont biztosan nem teszünk rá. Egyébként nem mondanám, hogy profi séf vagyok, de szeretek főzni. A kedvencem a tészta. A futballisták számára egyébként is hasznos, főleg a mérkőzések előtt, mert rengeteg energiát ad. Az olasz tészta teljesen más minőségű, mint amilyeneket a világ többi részén lehet kapni.”

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Beszélt arról is, hogy a gyerekei maradinak tartják, de látja, az utóbbi tíz-húsz évben a közösségi média térnyerésével jelentősen megváltozott a világ. Gyerekként ő is idősnek tartotta a harminc-negyven éveseket, mégis zavarja, ha a mai fiatalok így vélekednek róla. Kiderült továbbá az is, hogy a futball mellett mely sportágakat követi, elárulta, hogy rajongója az új-zélandi rögbi-válogatottnak, az All Blacksnek.

„Szeretem a teniszt és a kosárlabdát, no meg a rögbit is követem, szurkolok az All Blacksnek. Egyszer együtt ebédeltem velük Torinóban, nagyon jól éreztem magam. Azóta követem őket, drukkolok nekik. Egyébként is kedvelem a rögbi világát a hagyományai miatt, és azért, mert ebben a sportban kiemelten fontos az összpontosítás és a tisztelet.”

A beszélgetés végén a futball is terítékre került. A legendás játékos elmondta, a labdarúgókban mindig dolgozik a versenyszellem, és azt is hozzátette, hogy manapság sokkal puhább a sportág.

„Nyilván sok mindent lehet mondani a pályán ma is, de azért az én időmben nagyon durva szóváltások történtek, a kőkemény belépőkről már nem is beszélve. Azért imádkoztunk, hogy egy darabban menjünk le a pályáról a meccs végén. Én egyébként sohasem kezdeményeztem balhét, inkább igyekeztem nyugtatni a kedélyeket – általában a góljaimmal... Időnként játszom jótékonysági találkozókon, előtte még mosolygunk, de amint elkezdődik, már érzem, mennyire nem akarok veszíteni. Számomra egyébként sem létezett soha barátságos mérkőzés.”

Ebben a beszélgetésben ugyan nem jött szóba, újabban egyre többet hallani arról, hogy ő lehet a Juventus új elnöke, akár a novemberi közgyűlésen megválaszthatják. Giovanni Carnevali, a Juve vezérigazgatója azonban kategorikusan cáfolta ezt a Trento Sportfesztiválon.

„Ezek a vad pletykák csak a közösségi médiában keringenek, úgy tudom, szó sincs ilyesmiről” – mondta a torinói klub elöljáróra, egyúttal hozzátette, hogy bíznak Luciano Spalletti vezetőedzőben, s nem gondolkodnak Antonio Conte visszacsábításában.