Nemzeti Sportrádió

Osváth Attila: Nem nagyon volt helyzetük, kontrolláltuk a mérkőzést

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.10.03. 09:02
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Osváth Attila nagyszerűen védekezett Grúzia ellen (Fotó: Árvai Károly)
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Osváth Attila Hvicsa Kvarachelia magyar válogatott
Négy év után győzött ismét hazai pályán a Nemzetek Ligájában a magyar labdarúgó-válogatott. A grúzok elleni siker egyik kulcsa Hvicsa Kvarachelia semlegesítése volt, ebben pedig kulcsszerep jutott Osváth Attilának. A Ferencváros védője hibátlanul oldotta meg a feladatot, a mérkőzés után ugyanakkor arról beszélt, ez is a csapat közös érdeme.

 

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0)
Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai (Szűcs T., 80.) – Lukács (Jurek, 80.), Tóth A. (Vitális, 57.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Tóth M. (Bárány, 57.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Jegojan (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernadze, 63.) – Csakvetadze (Davitasvili, 76.) – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
Gólszerző: Kerkez (35.)
Sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs T. (82.), Vitális (85.), ill. Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)

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Osváth Attila Hvicsa Kvarachelia magyar válogatott
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