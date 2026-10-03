TCR World Tour: Azcona-győzelem és Michelisz-dobogó Dél-Koreában

Hosszú szünetről tért vissza a TCR World Tour mezőnye, az első őszi állomás Dél-Korea, ahol a pénteki szabadedzésekkel vette kezdetét a hétvége programja. A nyitányon a hazai pályán versenyző Pak Csun Szong volt a leggyorsabb, akit a 30 kg pluszsúlyt kapó Michelisz Norbert és Thed Björk követett, míg a folytatásban Mikel Azcona vette át az irányítást, miközben Michelisz a hetedik helyre csúszott hátra.

A spanyol pilóta a szombaton közép-európai idő szerint hajnali 3 órakor kezdődő időmérőn is remek tempót diktált, és megszerezte a pole pozíciót, ráadásul csapattársa, Michelisz is felzárkózott rá, aminek révén a Hyundai kisajátította az első rajtsort hazai közönség előtt. A második soron Björk és Yann Ehrlacher, a harmadikon pedig Aurélien Comte és a meggyőző teljesítményt nyújtó Pak osztozott. Az összetettet vezető Santiago Urrutia eközben a tizenötödik rajthelyről várta az első futamot.

Azcona jól rugaszkodott el, megtartotta a vezetést Michelisz előtt, és a Hyundai kettőse sokáig magabiztosan haladt a kettős győzelem felé is, azonban a futam végéhez közeledve egyre nagyobb nyomás nehezedett a csapattársáról kissé leszakadó magyar pilótára. Björk, illetve a negyedik helyre előrelépő Comte is felzárkózott rá, és a Geely Cyan Racing svédje bő öt perccel a vége előtt nemcsak mutogatni kezdte magát a Hyundai mögött, hanem meg is előzte Micheliszt.

Noha úgy tűnt, Björk akár Azconát is célkeresztbe veheti, a spanyolnak sikerült válaszolnia, végül szűk két másodperccel szelte át a célvonalat a svéd előtt, és átvette a vezetést az egyéni összetettben. Michelisz megőrizte a harmadik helyét, így bár a Hyundai kettős sikere meghiúsult, a csapat dupla dobogót ünnepelhetett hazai pályán.

Negyedikként Comte ért célba, majd Pak Csun Szong, Ehrlacher, Viktor Andersson, Jean-Karl Vernay, a bajnokságban második helyre visszacsúszó Urrutia, valamint az őt elengedő Ma Csing-hua zárta az első tízes sorát.

Folytatás vasárnap 3 óra 40 perckor a második, majd 9 óra 20 perckor a harmadik futammal.

A világbajnokság állása tíz verseny után: 1. Mikel Azcona (spanyol, BRC Hyundai N Squadra Corse) 265 pont, 2. Santiago Urrutia (uruguayi, Geely Cyan Racing) 246 pont, 3. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse) 230 pont, 4. Yann Ehrlacher (francia, Geely Cyan Racing) 206 pont, 5. Thed Björk (svéd, Geely Cyan Racing) 194 pont, 6. Aurélien Comte (francia, CUPRA Leon VZ TCR) 190 pont.



