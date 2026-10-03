Nemzeti Sportrádió

TCR World Tour: Azcona-győzelem és Michelisz-dobogó Dél-Koreában

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.03. 09:30
null
Michelisz Norbert dobogóra állhatott az első versenyen Dél-Koreában (Fotó: Facebook/michelisz.norbert)
Címkék
verseny Michelisz Norbert Dél-Korea TCR World Tour Mikel Azcona Hyundai
Mikel Azcona aratott győzelmet a TCR World Tour dél-koreai versenyhétvégéjének első futamán. Az egyéni összetett élére álló spanyolt Thed Björk, valamint Michelisz Norbert követte, így a Hyundai kettős dobogót ünnepelhetett hazai közönség előtt.

Hosszú szünetről tért vissza a TCR World Tour mezőnye, az első őszi állomás Dél-Korea, ahol a pénteki szabadedzésekkel vette kezdetét a hétvége programja. A nyitányon a hazai pályán versenyző Pak Csun Szong volt a leggyorsabb, akit a 30 kg pluszsúlyt kapó Michelisz Norbert és Thed Björk követett, míg a folytatásban Mikel Azcona vette át az irányítást, miközben Michelisz a hetedik helyre csúszott hátra. 

A spanyol pilóta a szombaton közép-európai idő szerint hajnali 3 órakor kezdődő időmérőn is remek tempót diktált, és megszerezte a pole pozíciót, ráadásul csapattársa, Michelisz is felzárkózott rá, aminek révén a Hyundai kisajátította az első rajtsort hazai közönség előtt. A második soron Björk és Yann Ehrlacher, a harmadikon pedig Aurélien Comte és a meggyőző teljesítményt nyújtó Pak osztozott. Az összetettet vezető Santiago Urrutia eközben a tizenötödik rajthelyről várta az első futamot. 

Azcona jól rugaszkodott el, megtartotta a vezetést Michelisz előtt, és a Hyundai kettőse sokáig magabiztosan haladt a kettős győzelem felé is, azonban a futam végéhez közeledve egyre nagyobb nyomás nehezedett a csapattársáról kissé leszakadó magyar pilótára. Björk, illetve a negyedik helyre előrelépő Comte is felzárkózott rá, és a Geely Cyan Racing svédje bő öt perccel a vége előtt nemcsak mutogatni kezdte magát a Hyundai mögött, hanem meg is előzte Micheliszt. 

Noha úgy tűnt, Björk akár Azconát is célkeresztbe veheti, a spanyolnak sikerült válaszolnia, végül szűk két másodperccel szelte át a célvonalat a svéd előtt, és átvette a vezetést az egyéni összetettben. Michelisz megőrizte a harmadik helyét, így bár a Hyundai kettős sikere meghiúsult, a csapat dupla dobogót ünnepelhetett hazai pályán. 

Negyedikként Comte ért célba, majd Pak Csun Szong, Ehrlacher, Viktor Andersson, Jean-Karl Vernay, a bajnokságban második helyre visszacsúszó Urrutia, valamint az őt elengedő Ma Csing-hua zárta az első tízes sorát. 

Folytatás vasárnap 3 óra 40 perckor a második, majd 9 óra 20 perckor a harmadik futammal. 

A világbajnokság állása tíz verseny után: 1. Mikel Azcona (spanyol, BRC Hyundai N Squadra Corse) 265 pont, 2. Santiago Urrutia (uruguayi, Geely Cyan Racing) 246 pont, 3. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse) 230 pont, 4. Yann Ehrlacher (francia, Geely Cyan Racing) 206 pont, 5. Thed Björk (svéd, Geely Cyan Racing) 194 pont, 6. Aurélien Comte (francia, CUPRA Leon VZ TCR) 190 pont.

 

 

verseny Michelisz Norbert Dél-Korea TCR World Tour Mikel Azcona Hyundai
Legfrissebb hírek

Norris Colapinto eltiltását követeli: Vannak olyan versenyzők, akiknek nem kellene az F1-ben lenniük

F1
2026.09.26. 19:23

A csapattársát és Norrist is kiütő Colapinto 5 helyes rajtbüntetést kapott a Bahreini Nagydíjra – hivatalos

F1
2026.09.26. 18:05

Russellt magabiztossággal tölti el az azeri siker: Az a célom, hogy minden versenyt megnyerjek!

F1
2026.09.26. 17:36

Verstappen megkergette Russellt Azerbajdzsánban, de folytatódott a Mercedes győzelmi sorozata

F1
2026.09.26. 14:45

Davis-kupa: a dél-koreaiakkal játszanak a címvédő olaszok a negyeddöntőben

Tenisz
2026.09.22. 14:36

A dél-koreaiak első ázsiai csapatként bejutottak a Davis-kupa nyolcas döntőjébe

Tenisz
2026.09.19. 11:10

Malőr az Ázsiai Játékokon: a déli helyett az észak-koreai himnuszt játszották el

Egyéb egyéni
2026.09.18. 14:54

Antonelli diadalmaskodott a Madringen, és újabb lépést tett a vb-cím megszerzése felé

F1
2026.09.13. 16:33