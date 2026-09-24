Dragoner Áron a varasdi meccs után szeretne még matekozni

Nemlesz könnyű: a listavezető horvátokkal csap össze a hétvégén az U21-es válogatott. A Németh Antal szövetségi edző irányította együttes az elmúlt napokban Telkiben készült, csütörtökön utazik Horvátországba, pénteken a meccs helyszínén, Varasdon edz, szombaton 17 órától pedig Európa-bajnoki selejtezőn lép pályára.

„A legnehezebb és egyben a legfontosabb meccsünk jön – mondta lapunknak Dragoner Áron, a Nafta Lendava és az U21-es válogatott védője. – Győzelem esetén matematikailag még lenne esélyünk a továbbjutásra, így csak a három pont lebeg a szemünk előtt. Koncentráltak vagyunk, bízunk benne, hogy megtaláltuk a győztes taktikát és legyőzzük a horvátokat. Tudjuk, hogy gyorsak, erősek, fizikailag és taktikailag is jók, de képesek vagyunk a sikerre. Szeretnénk meglepni őket, a győzelem reményében utazunk Horvátországba. Fontos, hogy a védekezésünk rendben legyen, elöl vannak gyors játékosaink, így lendületes ellentámadásokkal veszélyesek lehetünk. Fontos a taktika, de talán még lényegesebb az, hogy egymásért küzdjünk a pályán.”

A magyar U21-es válogatott öt meccs után három ponttal a csoport 4. helyén áll, a horvátok után Litvániával és Törökországgal mérkőzik. Ahogy mondani szokás, már nincs a saját kezében a sorsa, a folytatásban figyelni kell a törökök és az ukránok eredményeit, az utánpótlás-válogatott kizárólag három győzelemmel reménykedhet a csoport második helyében.

Dragoner Áron alapember a szlovén első osztályban szereplő Nafta Lendavában, mind a tíz bajnokit végigjátszotta, a lendvaiak 13 pontot szerezve a hatodik helyen állnak.

„Pályafutásom legjobb formájában vagyok, jól megy a játék és élvezem is. A nyáron a ZTE II-től a spanyol Gonzalo Escudero és stábja érkezett a kispadra, egyből éreztem a bizalmat. A szlovén bajnokságban a Celje, a Maribor, az Olimpija Ljub­ljana és a Koper némileg kiemelkedik, de mögöttük nagy a tülekedés, az aktuális forma dönti el a meccseket. Most jó a játékunk, sok gólt szerzünk, úgy néz ki, jó irányba indultunk el.”

A MAGYAR U21-ES VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEI AZ EB-SELEJTEZŐ-SOROZATBAN

2025. szeptember 9.

Litvánia–Magyarország 0–0

2025. október 10.

Ukrajna–Magyarország 3–3 (1–1)

2025. október 14.

Magyarország–Törökország 1–1 (1–1)

2025. november 18.

Magyarország–Horvátország 0–2 (0–1)

2026. március 31.

Magyarország–Ukrajna 1–2 (0–1)

2026. szeptember 26.

17.00: Horvátország–Magyarország

2026. október 1.

9.00: Magyarország–Litvánia

2026. október 6.

19.00: Törökország–Magyarország

U21-ES EB-SELEJTEZŐ, H-CSOPORT

Az állás: 1. Horvátország 13 pont (5 mérk.), 2. Törökország 11 pont (6), 3. Ukrajna 8 pont (6), 4. Magyarország 3 pont (5), 5. Litvánia 2 pont (6)