Átrok Zalán vezérszerepben tündökölne az U21-ben

A három ponttal negyedik helyen álló együttes hétfő óta együtt készül, az első napokat Telkiben töltötte, csütörtök délután pedig már Varasdra utazott, hogy ismerkedjen az első mérkőzés helyszínével.

„Mindhárom meccsen a győzelem a cél – mondta a Nemzeti Sportnak Átrok Zalán, az U21-es válogatott támadója. – Ebből kettőn igencsak fel van adva a lecke, mivel a horvát és a török erős válogatott, futballistái magasan jegyzett ligákban szerepelnek, úgyhogy nehéz lesz ellenük – próbáljuk a legtöbbet kihozni magunkból. A litvánok ellen azonban kötelező nyernünk.”

A 2005-ös születésű támadó a nyáron szerződött az MTK Budapesttől a belga élvonalban hét forduló után hatodik helyezett Waregemhez, amelyben hamar kiharcolta a helyét. A bizalmat jó játékkal hálálja meg, három gólt jegyez az idényben.

„Könnyen ment a beilleszkedés, ami annak is köszönhető, hogy a srácok befogadóak és a szakmai stáb tagjai is barátságosak. Ennél jobban nem is kezdhettem volna Belgiumban, hiszen az első bajnokimon a kezdő tizenegybe jelöltek, majd jöttek a gólok. Örülök a csapat jó formájának, és persze az enyémnek is – szerintem sok meglepetést szerezhetünk az idényben.”

Átrok Zalán az U21-es válogatott futballistái közül a legmagasabb szinten kap rendszeres játéklehetőséget, ráadásul a formája is jó. Megkérdeztük tőle, milyen elvárásokat támaszt magával szemben a korosztályos együttesben.

„A pályán vezérszerepet várok magamtól, még ha nem is én vagyok a legbeszédesebb a csapatban. Szeretnék jó teljesítményt nyújtani, ez az elvárásom magammal szemben. Amikor olvastam Marco Rossi szövetségi kapitány interjúját, örültem, hogy engem is megemlített, jó érzés, hogy követi a játékomat. Az, hogy nem kerültem be a felnőttek közé, nem szegi a kedvem – nem késtem le semmiről, legközelebb is lesz lehetőségem meghívót kapni.”

Egy korosztállyal lejjebb, az U19-esek a Vilotics-kupán szerepelnek, s az első meccsükön 2–1-re legyőzték Romániát Szabadkán. Szombaton Bulgária következik Zentán.

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

H-CSOPORT

17.00: Horvátország–Magyarország, Varasd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!