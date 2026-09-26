Nemzeti Sportrádió

Átrok Zalán vezérszerepben tündökölne az U21-ben

B. L.B. L.
2026.09.26. 12:13
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Átrok Zalán (Fotó: Kovács Péter)
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Magyarország Átrok Zalán Horvátország U21 U21-es Eb-selejtező
FEL VAN ADVA A LECKE az U21-es válogatottnak. A korosztályos Európa-bajnoki selejtezőben szereplő csapatra három ellenfél vár a sorozat utolsó szakaszában: szombaton Horvátországgal csap össze, október 1-jén Litvániát fogadja, majd október 6-án Törökországban lép pályára.

A három ponttal negyedik helyen álló együttes hétfő óta együtt készül, az első napokat Telkiben töltötte, csütörtök délután pedig már Varasdra utazott, hogy ismerkedjen az első mérkőzés helyszínével.

„Mindhárom meccsen a győzelem a cél – mondta a Nemzeti Sportnak Átrok Zalán, az U21-es válogatott támadója. – Ebből kettőn igencsak fel van adva a lecke, mivel a horvát és a török erős válogatott, futballistái magasan jegyzett ligákban szerepelnek, úgyhogy nehéz lesz ellenük – próbáljuk a legtöbbet kihozni magunkból. A litvánok ellen azonban kötelező nyernünk.”     

A 2005-ös születésű támadó a nyáron szerződött az MTK Budapesttől a belga élvonalban hét forduló után hatodik helyezett Waregemhez, amelyben hamar kiharcolta a helyét. A bizalmat jó játékkal hálálja meg, három gólt jegyez az idényben.

„Könnyen ment a beilleszkedés, ami annak is köszönhető, hogy a srácok befogadóak és a szakmai stáb tagjai is barátságosak. Ennél jobban nem is kezdhettem volna Belgiumban, hiszen az első bajnokimon a kezdő tizenegybe jelöltek, majd jöttek a gólok. Örülök a csapat jó formájának, és persze az enyémnek is – szerintem sok meglepetést szerezhetünk az idényben.”     

Átrok Zalán az U21-es válogatott futballistái közül a legmagasabb szinten kap rendszeres játéklehetőséget, ráadásul a formája is jó. Megkérdeztük tőle, milyen elvárásokat támaszt magával szemben a korosztályos együttesben.

„A pályán vezérszerepet várok magamtól, még ha nem is én vagyok a legbeszédesebb a csapatban. Szeretnék jó teljesítményt nyújtani, ez az elvárásom magammal szemben. Amikor olvastam Marco Rossi szövetségi kapitány interjúját, örültem, hogy engem is megemlített, jó érzés, hogy követi a játékomat. Az, hogy nem kerültem be a felnőttek közé, nem szegi a kedvem – nem késtem le semmiről, legközelebb is lesz lehetőségem meghívót kapni.”

Egy korosztállyal lejjebb, az U19-esek a Vilotics-kupán szerepelnek, s az első meccsükön 2–1-re legyőzték Romániát Szabadkán. Szombaton Bulgária következik Zentán.

U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
17.00: Horvátország–Magyarország, Varasd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

Magyarország Átrok Zalán Horvátország U21 U21-es Eb-selejtező
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