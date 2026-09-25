U21-es válogatott: még a tökéletes teljesítmény is kevés lehet

Matematikailag még nem veszett el minden remény arra, hogy az U21-es labdarúgó-válogatott az Európa-bajnoki selejtezőn elcsípje az osztályozót jelentő második helyet, de ehhez az sem elegendő, ha a hátralévő három meccsét megnyeri a magyar együttes. Németh Antal szövetségi edző együttese öt meccsen három döntetlent ért el és kétszer kikapott, így három ponttal a 13 pontos Horvátország, a 11 pontos Törökország, a nyolc pontos Ukrajna mögött, a két pontos Litvánia előtt a negyedik helyen áll a csoportjában. A megszerezhető kilenc ponttal a mieink 12-vel zárnák a selejtezőt,

az osztályozó pedig úgy érhető el, ha a maradék két mérkőzésükön a törökök maximum legfeljebb egy pontot gyűjtenek, az ukránok pedig maximum hármat.

Lássuk be, erre viszonylag kicsi az esély, pláne annak ismeretében, hogy a magyar válogatott még nem nyert meccset ebben a kiírásában. A következő találkozót szombaton 17 órától rendezik a magyar határhoz közeli, horvátországi Varasdon, és nagy bravúr lenne a csoport éllovasát idegenben legyőzni. Azt követően a sereghajtó litvánokat fogadja a csapat az Új Hidegkuti Nándor stadionban október 1-jén, 19 órától – azon a találkozón bizonyára mindenki három pontot vár a fiúktól –, majd október 6-án, magyar idő szerint este 7-kor, Isztambulban, a törökök ellen zárja a selejtezőt a nemzeti együttes.

A keretben tíz olyan játékos van, aki a következő Eb-selejtezőn is még U21-esnek számít, kilenc labdarúgó pedig először szerepelhet ennek a korosztálynak a válogatottjában.

„Több oka is van annak, hogy a fiatalabbak is képviseltetik magukat a keretben, de korántsem csak az, hogy már a jövőre gondolunk – nyilatkozta Németh az mlsz.hu-nak. – Az A-válogatott keretébe hat olyan játékos kapott meghívót, aki az U21-es csapatban is szerepelhetne még, ami mindenképpen örömhír, ám eközben pótolni is kell őket. Néhányan sérüléssel bajlódnak, valamint ezúttal nem lesz velünk Németh Hunor és Vancsa Zalán. Matematikailag még a második hely sem elérhetetlen, mindenképpen szeretnék előbbre lépni. Érdekes folyamat volt a keret kialakítása, vannak olyan posztok, amelyeken az NB I-ben több számításba vehető játékos szerepel, míg más posztokon alig találni nemcsak fiatal, hanem magyar játékost is. A meghívók kiküldését követően Lisztes Krisztián jelezte, hogy hosszabb sérüléseit követően a klubjában végzett munkájára szeretne koncentrálni, ezért ezúttal Klausz Milánt hívtuk be helyette.”

Németh Antal szövetségi edző kilenc újoncot hívott meg a keretbe Forrás: MLSZ

Az U21-es válogatott legutóbb 2021-ben, a magyar-szlovén közös rendezésű Eb-n vehetett részt házigazdaként, akkor szerzett pont nélkül, mínusz kilences gólkülönbséggel csoportnegyedik lett a csapat.

Ebben a korosztályban kvalifikálni 1996 óta nem sikerült, akkor a skótok elleni negyeddöntőben estek ki a mieink.

A 2027-es kontinensviadalt Szerbiában és Albániában rendezik, a két vendéglátóval együtt tizenhat csapat vehet részt a tornán. Mindkét országban négy-négy stadionban játszanak mérkőzéseket: Szerbiában Belgrádban, Leskovacban, Topolyán és Loznicán, míg Albániában Tiranában két létesítményben, Elbasanban, valamint Skhoderben lépnek pályára a válogatottak

Az U21-es válogatott kerete. Kapusok: Engedi Márk (Vasas FC), Kocsis Botond (Kolorcity Kazincbarcika SC), Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia FC).

Védők: Dragoner Áron (Nafta Lendava), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Kovács Patrik (MTK), Lapu Andor (Paksi FC), Tercza Gergő (DVSC), Umathum Ádám (ETO FC), Urblík Norbert (ETO FC), Vitályos Viktor (Sparta Praha).

Középpályások: Horváth Kevin (Paksi FC), Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus FC), Okeke Michael (Puskás Akadémia FC), Patai Dávid (DVSC), Somogyi Ádám (Kispest–Honvéd FC), Szamosi Ádám (Kispest–Honvéd FC), Tuboly Máté (DAC).

Támadók: Átrok Zalán (Zulte-Waregem), Dénes Csanád Vilmos (DVSC), Gruber Zsombor (Raal La Louviére), Klausz Milán (MTK Budapest), Kovács Bendegúz (AZ Alkmaar), Molnár Ádin (Rakow), Pető Milán (Paksi FC).

(Kiemelt képünkön: Dénes Csanád Vilmos a Debrecen után az U21-es válogatottban is bizonyíthat Forrás: MLSZ)