Nemzeti Sportrádió

Rúsz Márton U21-es Eb-selejtezőt vezet

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.22. 17:03
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Rúsz Márton (Fotó: Czinege Melinda)
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Rúsz Márton játékvezetés U21-es Eb-selejtező
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos oldalán jelentette be, hogy magyar játékvezetői négyes dirigálja a Hollandia–Norvégia U21-es Európa-bajnoki selejtezőt.

Magyar játékvezetői csapat is szerepet kap az U21-es Európa-bajnoki selejtezőkön, a csütörtöki Hollandia–Norvégia mérkőzést Rúsz Márton vezeti Deventerben.

A 32 éves Rúsz, aki pénteken többhetes kihagyás után tért vissza az NB I-be, a harmadik mérkőzését vezeti a sorozatban: tavaly szeptember 5-én a Bosznia-Hercegovina–Izrael (0–0), majd idén márciusban az Ausztria–Fehéroroszország (2–1) selejtezőket vezette.

Munkáját Albert István és Vígh-Tarsonyi Gergő segíti az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezető Zimmermann Márió, az ellenőr az olasz Paolo Dondarini lesz.

A mérkőzést szeptember 25-én, 18.30-tól rendezik Deventerben.

 

Rúsz Márton játékvezetés U21-es Eb-selejtező
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