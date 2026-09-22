Rúsz Márton U21-es Eb-selejtezőt vezet

Magyar játékvezetői csapat is szerepet kap az U21-es Európa-bajnoki selejtezőkön, a csütörtöki Hollandia–Norvégia mérkőzést Rúsz Márton vezeti Deventerben.

A 32 éves Rúsz, aki pénteken többhetes kihagyás után tért vissza az NB I-be, a harmadik mérkőzését vezeti a sorozatban: tavaly szeptember 5-én a Bosznia-Hercegovina–Izrael (0–0), majd idén márciusban az Ausztria–Fehéroroszország (2–1) selejtezőket vezette.

Munkáját Albert István és Vígh-Tarsonyi Gergő segíti az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezető Zimmermann Márió, az ellenőr az olasz Paolo Dondarini lesz.

A mérkőzést szeptember 25-én, 18.30-tól rendezik Deventerben.