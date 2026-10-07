Női futsal Eb-selejtező: a bosnyákok legyőzésével kezdett a magyar válogatott

Frank Tamás szövetségi kapitány csapata – amely a legutóbbi két kontinenstornán egyaránt negyedik lett – a 13. percben Gajzágó Flóra pontos beadása után Krascsenics Csilla bravúros, sarkazós góljával szerzett vezetést. A 25. percben Szabó Bernadett remek helyzetfelismerését és átadását követően Wiesner Dalma állította be a végeredményt. Az utolsó percekben a bosnyákok létszámfölényben, kapus nélkül támadtak, de a tökéletesen működő magyar védekezés miatt ziccerig nem jutottak el.

A magyarok az elitkör homonnai (Humenné) tornáján csütörtökön 16 órától Svédországgal, szombaton 17 órától pedig a házigazda Szlovákiával találkoznak. A csoportelsők mellett a két legjobb második biztosan kijut a jövő évi, horvátországi kontinenstornára, a másik két csoportmásodik pedig oda-visszavágós párharcban küzdhet meg egymással az utolsó kiadó helyért.

FUTSAL

NŐI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ, ELITKÖR

2. CSOPORT (HOMONNA), 1. FORDULÓ

Magyarország–Bosznia-Hercegovina 2–0 (Krascsenics 13., Wiesner 25.)