Nemzeti Sportrádió

Női futsal Eb-selejtező: a bosnyákok legyőzésével kezdett a magyar válogatott

2026.10.07. 18:12
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Fotó: valogatott.mlsz.hu
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A magyar női futsalválogatott 2–0-ra legyőzte Bosznia-Hercegovinát az Európa-bajnoki selejtező elitkör homonnai tornájának szerdai, első fordulójában.

Frank Tamás szövetségi kapitány csapata – amely a legutóbbi két kontinenstornán egyaránt negyedik lett – a 13. percben Gajzágó Flóra pontos beadása után Krascsenics Csilla bravúros, sarkazós góljával szerzett vezetést. A 25. percben Szabó Bernadett remek helyzetfelismerését és átadását követően Wiesner Dalma állította be a végeredményt. Az utolsó percekben a bosnyákok létszámfölényben, kapus nélkül támadtak, de a tökéletesen működő magyar védekezés miatt ziccerig nem jutottak el.

A magyarok az elitkör homonnai (Humenné) tornáján csütörtökön 16 órától Svédországgal, szombaton 17 órától pedig a házigazda Szlovákiával találkoznak. A csoportelsők mellett a két legjobb második biztosan kijut a jövő évi, horvátországi kontinenstornára, a másik két csoportmásodik pedig oda-visszavágós párharcban küzdhet meg egymással az utolsó kiadó helyért.

FUTSAL
NŐI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ, ELITKÖR
2. CSOPORT (HOMONNA), 1. FORDULÓ
Magyarország–Bosznia-Hercegovina 2–0 (Krascsenics 13., Wiesner 25.)

 

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